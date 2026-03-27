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Íñigo Errejón dice que tiene que "poner límite" a las difamaciones y calumnias de Mouliaá

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Madrid, 27 mar (EFE).- El exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, ha acudido al juzgado este viernes para ratificar su querella contra Elisa Mouliaá por presuntas calumnias y ha afirmado que en esta caso acude "a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder" la actriz, y confiado en que "la verdad se tiene que abrir camino", sin espectáculos.

El titular del juzgado de instrucción número 9 de Madrid ha citado para este viernes a Errejón y a Mouliaá tras admitir la querella que interpuso el primero por calumnias contra la actriz por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la actriz.

Errejón ha entrado a los juzgados de Plaza de Castilla antes de la nueve y media de la mañana, acompañado por su abogada, y ha recordado que hace un año acudió a esta sede judicial para declarar como investigado en esa causa por presunta agresión sexual y "defenderse", pero ahora lo hace para "poner un límite",

"Hoy vengo aquí a poner un límite a las difamaciones y a las calumnias por las que tendrá que responder la señora Mouliaá", ha dejado claro, tras explicar que en el último año "el tiempo ha ido poniendo las cosas en su sitio", aunque más lentamente de lo que a él le gustaría.

Ha incidido en que "todas las declaraciones de los testigos, todas, contradijeron la versión de la denunciante, como todas las pruebas documentales", y que la Fiscalía ha pedido el archivo del proceso contra él por presunta agresión sexual "de manera inequívoca, rotunda y clara".

"Por lo demás, ustedes conocen mi decisión desde el principio, que es la decisión de no participar en posibles espectáculos y ceñirme a una convicción, la de que la verdad se tiene que abrir camino", ha dicho, expresando su confianza en la Justicia.

Por su parte Elisa Mouliaá no ha acudido este viernes a los juzgados tras alegar en primer lugar que estaba de baja médica y luego, al denegarle el juez esa petición, alegar que su letrado no podía acudir porque se va someter a una intervención quirúrgica.

La letrada de Errejón solicito, ante esa petición de suspensión, que la examine un médico forense este mismo viernes. EFE

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