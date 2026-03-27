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Carlos Cuerpo y Arcadi España prometen su cargo y se convierten en los nuevos vicepresidente del Gobierno y ministro de Hacienda

Pedro Sánchez confirmó este jueves los cambios en su gabinete tras la salida de María Jesús Montero para presentarse en Andalucía

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Carlos Cuerpo
Felipe VI posa con Carlos Cuerpo y Arcadi España en la jura de sus cargos. (EFE/Ballesteros)

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se convierte en vicepresidente del Gobierno, mientras que Arcadi España, hasta ahora secretario de Estado de Política Territorial, asume el cargo de ministro de Hacienda. Pedro Sánchez confirmó este jueves los cambios en su gabinete tras la salida de María Jesús Montero para presentarse en las elecciones de Andalucía. Las nuevas incorporaciones han prometido su cargo este viernes, en presencia del presidente y del rey Felipe VI.

Carlos Cuerpo y Arcadi España han prometido sus cargos ante un ejemplar de la Constitución abierto por el artículo 100, que regula el nombramiento de los miembros del Gobierno por parte del rey. El acto ha contado con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que actuó como notario mayor del Reino, uniéndose a los dos protagonistas y al rey y presidente del Gobierno.

Durante la ceremonia se leyeron los reales decretos de nombramiento y el de cese de Arcadi España como secretario de Estado. Tras la promesa, ambos participaron en la foto oficial junto al rey y, posteriormente, junto al presidente del Gobierno y el ministro de Justicia. Felipe VI felicitó tanto al vicepresidente como al nuevo ministro, mientras que Pedro Sánchez les trasladó su enhorabuena y mantuvo una conversación con ellos en el salón de audiencias. Este viernes está previsto el acto formal de toma de posesión y el traspaso de carteras entre los nuevos responsables ministeriales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha nombrado nuevo vicepresidente primero al actual ministro de Economía, Comercio y Empresa , Carlos Cuerpo, y a Arcadi España, secretario de Estado de Política Territorial, nuevo titular de Hacienda, en sustitución de María Jesús Montero. (Fuente: La Moncloa)

Remodelación de Gobierno de Pedro Sánchez

Sobre Carlos Cuerpo, el presidente resaltó su perfil técnico y su desempeño como economista y servidor público, señalando que continuará al frente de Economía mientras asume la nueva responsabilidad como vicepresidente primero. Respecto a Arcadi España, Sánchez mencionó su amplia experiencia en la administración pública, tanto en el Gobierno central como en la Generalitat Valenciana, y confió en que mantendrá la línea de trabajo desarrollada en Hacienda.

Durante su intervención, Sánchez también agradeció la labor de Montero, por sus casi ocho años de servicio en el Ejecutivo. Destacó su papel en la gestión de los recursos públicos, la administración de los fondos europeos y el fortalecimiento de los servicios esenciales. Sánchez subrayó la importancia de Montero en la respuesta a diversas crisis y en el impulso de reformas clave, así como su capacidad para alcanzar acuerdos parlamentarios.

Noticia en ampliación.

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