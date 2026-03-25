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El precio del gas natural desciende más del 5 %, hasta los 50 euros

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Madrid, 25 mar (EFE).- El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, inició la jornada de este miércoles con un fuerte descenso superior al 5 %, hasta situarse en los 50 euros por megavatio hora (MWh).

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 8 horas (7.00 GMT) el gas natural desciende el 5,38 %, hasta los 50,42 euros, aunque en los primeros compases de negociación llegó a tocar un mínimo de 49,61 euros.

Esta es la cuarta jornada consecutiva que el precio del gas natural desciende: en la víspera cayó un 4,66 %; el lunes, el 4,34 %; y el pasado viernes, el 4,20 %.

No obstante, se mantiene lejos de los 31,6 euros en los que cotizaba el pasado 27 de febrero, un día antes de que Estados Unidos e Israel iniciarán la guerra contra Irán.

El precio del gas natural vuelve a caer este miércoles en sintonía con el retroceso que registra el precio de crudo brent, el de referencia en Europa, que a esta misma hora se deja el 4,31 %, hasta los 100 dólares.

El mercado muestra hoy cierto optimismo ante la posibilidad de que el conflicto en Oriente Medio comience a moderarse, con lo que se reducen las preocupaciones sobre una interrupción prolongada del flujo de la energía en el estrecho de Ormuz.

Durante esta madrugada, el brent llegó a caer hasta los 97,15 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya asegurado que progresan las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel, aunque la República Islámica rechaza que haya negociaciones. EFE

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