Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026: cuánto te desgravas, requisitos necesarios y qué animales contempla la ley

Un dueño dando un medicamento a su mascota. Freepik

La fiscalidad en España sigue incorporando cambios que afectan al día a día de los contribuyentes, y uno de los más llamativos de cara a la próxima campaña es el relacionado con los animales de compañía. En concreto, una comunidad autónoma ha decidido dar un paso adelante e incluir por primera vez una deducción específica en el IRPF vinculada a los gastos veterinarios. Esta novedad, que se aplicará en la Renta 2026, introduce nuevas oportunidades de ahorro, pero también una serie de requisitos que conviene conocer con detalle.

La medida ha sido impulsada por la Junta de Andalucía, que ha aprobado una deducción autonómica dirigida a aliviar el coste que supone mantener una mascota. Hasta ahora, los gastos derivados del cuidado de animales -como vacunas, revisiones o tratamientos- no tenían ningún reflejo en la declaración de la renta. Sin embargo, esta nueva normativa cambia el escenario e introduce un incentivo fiscal específico para los contribuyentes que cumplan ciertas condiciones.

La deducción permite desgravar hasta el 30% gastos veterinarios realizados durante el año fiscal, con un límite máximo de 100 euros anuales por contribuyente. Es importante tener en cuenta que esta rebaja se aplica únicamente en el tramo autonómico del impuesto, por lo que no afecta a la parte estatal gestionada por la Agencia Tributaria. Este incentivo fiscal está recogido en la Ley 8/2025 de Presupuestos de Andalucía, y entró en vigor el 1 de enero de 2026. No obstante, su aplicación práctica no será inmediata: los contribuyentes podrán beneficiarse de ella por primera vez en la declaración correspondiente al ejercicio 2026, que se presentará previsiblemente entre abril y junio de 2027.

Requisitos para aplicar la deducción

No todos los contribuyentes podrán beneficiarse de esta ventaja fiscal. Para empezar, es imprescindible tener la residencia fiscal en Andalucía y cumplir con los límites de ingresos establecidos por la normativa autonómica. Aquellos que superen determinados niveles de base imponible quedarán excluidos de esta deducción.

En cuanto a los animales, deben ser considerados animales compañía o de asistencia según la legislación vigente. Esto incluye principalmente perros, gatos y otras especies domésticas habituales. Sin embargo, quedan fuera los animales de granja, incluso si conviven en el entorno familiar, así como algunas especies exóticas que no cumplan los requisitos legales de identificación y registro.

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Otro aspecto clave es la correcta identificación del animal. Para poder aplicar la deducción, la mascota debe contar con microchip y estar inscrita en el Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA). Además, todos los gastos deben estar debidamente justificados mediante factura oficial emitida por un centro veterinario autorizado y a nombre del contribuyente.

Diferencias entre adopción y compra

Uno de los elementos más destacados de esta medida es el tratamiento diferenciado entre animales adoptados y comprados. En el caso de mascotas adquiridas, la deducción podrá aplicarse, con carácter general, únicamente durante el primer año desde la compra. En cambio, si el animal ha sido adoptado en una protectora o centro de acogida, el contribuyente podrá beneficiarse de esta ventaja fiscal durante tres ejercicios consecutivos.

Este enfoque busca incentivar la adopción frente a la compra, dando visibilidad a la situación de muchos animales que necesitan un hogar. Además, los animales de asistencia, como los perros guía o aquellos con funciones terapéuticas, podrán generar la deducción sin límite temporal, siempre que mantengan su función y estén correctamente registrados.

En la práctica, esto implica que los contribuyentes deberán organizar y conservar cuidadosamente toda la documentación relacionada con los gastos veterinarios desde el inicio del ejercicio fiscal. La correcta planificación será clave para aprovechar al máximo esta deducción, especialmente teniendo en cuenta que su aplicación no será automática y requerirá cumplir con todos los requisitos formales exigidos por la normativa autonómica.