Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

El portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, una de las instancias militares más relevantes de Irán, sostuvo que los actuales precios de la energía y del petróleo se mantendrán mientras persistan las acciones occidentales consideradas hostiles, y no existirán posibilidades de negociación o acuerdo alguno con Washington en el contexto vigente. De acuerdo con la información difundida por la agencia iraní Fars y recogida por distintos medios internacionales, la postura de Teherán enfatiza el rechazo total a cualquier acercamiento diplomático con Estados Unidos y liga esta actitud a la persistencia de sanciones y acciones militares en la región.

Según informó Fars, la advertencia iraní al gobierno estadounidense señala que “no volverá a ver los precios de la energía y el petróleo anteriores”, enfatizando que no hay posibilidad de ningún tipo de pacto ni en el presente ni en el futuro. Las declaraciones, atribuidas al representante militar, se produjeron después de que, según reportaron ‘The New York Times’ y ‘The Wall Street Journal’, se discutiera la existencia de una propuesta estadounidense de paz dirigida a Teherán. El militar agregó que “no llaméis ‘acuerdo’ a vuestra derrota. Ni se llevarán a cabo vuestras inversiones en la región, ni volveréis a ver los precios anteriores de la energía y el petróleo”.

El vocero subrayó además que esta postura permanecerá mientras Irán así lo decida, insistiendo en que “nada volverá a ser como antes”, salvo que las autoridades estadounidenses eliminen por completo “la idea de actuar contra la nación iraní” de sus “mentes”. En palabras textuales divulgadas por Fars, afirmó: “Nuestra primera y última palabra desde el primer día ha sido, es y será que nadie como nosotros llegará a un acuerdo con alguien como vosotros. Ni ahora ni nunca”.

Estas declaraciones tienen lugar en medio de un aumento de la tensión regional tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. Tal como consignó Fars, Estados Unidos comunicó la decisión de posponer durante cinco días cualquier ataque militar contra infraestructuras eléctricas iraníes. Esta demora siguió a la declaración, el pasado sábado, del entonces presidente estadounidense Donald Trump, quien entregó un ultimátum de 48 horas a Teherán con el objetivo de que reabra el paso del estrecho de Ormuz.

La posición del gobierno iraní respecto al estrecho de Ormuz quedó reflejada en los mensajes diplomáticos emitidos durante los días recientes. Detalló la misión iraní ante la sede de la ONU en Nueva York, citada por la agencia Fars, que los “buques no hostiles”, sean de propiedad estatal o asociados a otros países, podrán navegar de manera segura por el estratégico canal siempre que no participen ni colaboren en actividades agresivas contra la República Islámica y cumplan con las normas de seguridad establecidas por las autoridades de Irán.

La misión diplomática precisó, a través de sus cuentas oficiales, que “los buques no hostiles, incluidos los pertenecientes a otros Estados o asociados con ellos, podrán —siempre que no participen ni apoyen actos de agresión contra Irán y cumplan plenamente con las normas de seguridad declaradas— beneficiarse del paso seguro por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades iraníes competentes”. De este modo, la autoridad iraní reiteró el mensaje ya pronunciado por Seyed Ali Mousavi, representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI), quien aseguró ante la entidad que el paso entre los golfos Pérsico y de Omán “permanece abierto a todo tipo de navegación”, aunque con la exclusión explícita de embarcaciones relacionadas con países considerados hostiles.

El estrecho de Ormuz concentra cerca de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima, y ha sido escenario de episodios recientes donde fuerzas iraníes han atacado buques que transitan la zona, en respuesta a la operación militar lanzada a finales de febrero por Estados Unidos e Israel, según indicó Fars. La posición de Irán, reiterada tanto a nivel militar como diplomático, vincula la seguridad y estabilidad del flujo marítimo en la región a la ausencia de acciones consideradas agresivas por parte de potencias extranjeras.

Con base en lo reportado por Fars y en las declaraciones recogidas también por medios como ‘The New York Times’ y ‘The Wall Street Journal’, la escalada de tensión en la región del Golfo Pérsico y la firme negativa iraní a dialogar con Washington mantienen un escenario complejo en el ámbito de la seguridad energética internacional. Ante la intransigencia declarada por las autoridades militares de Irán y las restricciones impuestas a embarcaciones asociadas a países considerados hostiles, permanece la incertidumbre sobre la evolución de los precios globales de la energía y la estabilidad de las rutas estratégicas de abastecimiento de petróleo.