España

Alexandra Jiménez explica en ‘El Hormiguero’ cómo una condición neurológica le hace sentir el dolor ajeno: “Tengo una sensación física rarísima”

La actriz detalló que ver a otra persona sufrir una herida provoca en su propio cuerpo una reacción física involuntaria

Guardar
Alexandra Jiménez durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)
Alexandra Jiménez durante su visita a 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

La visita de Javier Cámara y Alexandra Jiménez al plató de El Hormiguero ha servido como preámbulo para el inminente estreno de ’53 domingos’, la nueva película dirigida por Cesc Gay que llega a Netflix el 27 de marzo. En una atmósfera impregnada de anécdotas profesionales y confidencias personales, los dos intérpretes han expuesto tanto los entresijos de la obra como algunos aspectos menos conocidos de sus trayectorias vitales y de salud.

El filme, protagonizado asimismo por Carmen Machi y Javier Gutiérrez, narra el reencuentro de tres hermanos que deben tomar una decisión relevante sobre el futuro de su padre. La película traslada a la pantalla la adaptación de una obra teatral homónima, bajo la dirección y el guion del propio Cesc Gay.

Uno de los elementos diferenciales reside en la manera en que los personajes encarnan diversos roles familiares, lo que ―en palabras de Javier Cámara ― “se ve muy bien a través de las personalidades de cada hermano y cómo los padres tienden a compararte”.

Los actores han detallado que sus personajes representan a un matrimonio; mientras los tres hermanos se ven obligados a decidir, la esposa, encarnada por Alexandra Jiménez, propicia activamente el encuentro e incluso disfruta observando la inminente discusión, según ha explicado la propia actriz. Un rasgo específico del film es el uso de la ruptura de la cuarta pared, permitiendo así un vínculo directo entre la ficción y el público.

Condiciones neurológicas

Durante la conversación, Alexandra Jiménez ha confesado padecer varias condiciones neurológicas que influyen en su vida cotidiana y en el ejercicio de su profesión. La actriz se define a sí misma como “un nueve en hipocondría” en una escala de cero a diez, y ha añadido: “Si me duele un dedo, mi mente ya proyecta todas las posibilidades”.

Pero uno de los aspectos más singulares es su diagnóstico de sinestesia de tacto espejo: “Al ver a una persona hacerse una herida o un corte, hay una traducción en tu cuerpo porque tu cerebro reconoce eso y se lo apropia”, ha manifestado, precisando que entonces “siente un temblor” que recorre su cuerpo y le resulta imposible ignorar la reacción física.

“Tengo una sensación física rarísima”, reconoce Jiménez, que ha descubierto esta capacidad hace poco tiempo, después de leer el libro La mujer temblorosa o la historia de mis nervios de Siri Hustvedt.

Alexandra Jiménez y Javier Cámara en su entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)
Alexandra Jiménez y Javier Cámara en su entrevista en 'El Hormiguero' (El Hormiguero)

A esta experiencia se une la prosopagnosia, una alteración que le dificulta memorizar y reconocer rostros, incluidos los propios. La actriz ha explicado que tiene que realizar “muchos ejercicios y trucos” en los rodajes para no confundir a sus compañeros y que, en ocasiones, incluso llega a no reconocerse frente a un espejo.

“He llegado a tal punto que ni yo misma me reconozco ante un espejo. En una tienda me ha llegado a pasar de ir caminando, ver un espejo y decir: ‘¿Esa señora no se aparta?’ Y soy yo”, ha relatado en directo. Todo ello, unido incluso a la coulrofobia (miedo a los payasos), configura un cuadro peculiar que Jiménez narra con naturalidad y sentido del humor, recalcando que se esfuerza por no dejar que estas limitaciones condicionen su trabajo diario.

Experiencias familiares y profesionales

Ambos intérpretes coinciden en su posición como los menores de sus respectivas familias. Alexandra Jiménez ha compartido que, por ese motivo, posee “muy pocas fotos de infancia”, ya que, frente al “millón” de instantáneas de su hermana mayor, ella solamente cuenta con “unas tres”. La actriz atribuye esta situación al “desgaste de los padres” y añade que no estrenaba casi nunca ropa ni libros, herencia habitual entre los benjamines.

Por su parte, Javier Cámara también ha afirmado que durante años creyó aparecer en las fotos familiares que en realidad correspondían a un primo suyo, de nombre Alfon, desvelándose la confusión ya en su etapa adulta. Sobre la cuestión de los rodajes, ambos han desacreditado el mito de que las películas generan lazos de amistad profundos entre actores y equipo.

“No, estás deseando no ver a nadie”, ha sintetizado Cámara, señalando que las frases referidas a la supuesta camaradería son, en realidad, fórmulas convencionales que se emplean en las despedidas de rodaje. Jiménez ha secundado la opinión: “No”.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

En el repaso a sus trayectorias profesionales, los dos intérpretes han narrado algunas de las situaciones más insólitas vividas en los inicios de sus carreras. Jiménez ha recordado su experiencia como “culo de elefante” en un programa infantil, donde debía moverse al ritmo marcado sin apenas visibilidad, mientras pensaba que la situación solo podía mejorar.

Cámara ha contado que en su etapa formativa en Logroño participó como marionetista en representaciones infantiles que acabaron con los niños destrozando el teatrillo y apropiándose de las marionetas.

Temas Relacionados

Alexandra JiménezJavier CámaraPablo MotosEl HormigueroAntena 3AtresmediaCineCine EspañaGente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: resultados del 25 de marzo

Esta lotería organiza cuatro sorteos a la semana, aquí está la combinación ganadora de este miércoles

Cupón Diario de la Once: resultados del 25 de marzo

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

La deportista paralímpica ha acudido al programa de RTVE junto a su compañera Audrey Pascual, tras el regreso de ambas de los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milano-Cortina

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Comprobar Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 5 del miércoles 25 de marzo

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super ONCE: resultados ganadores del Sorteo 5 del miércoles 25 de marzo

Resultados de Bonoloto hoy miércoles 25 de marzo: comprueba los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de Bonoloto hoy miércoles 25 de marzo: comprueba los números ganadores del último sorteo

El búnker más seguro del mundo: puertas de 25 toneladas a más de 700 metros bajo tierra

Fue construido durante la Guerra Fría y solo se ha cerrado en su totalidad tras los atentados del 11 de septiembre de 2001

El búnker más seguro del mundo: puertas de 25 toneladas a más de 700 metros bajo tierra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

Un hombre tendrá que pagarle 60 euros al mes a su exmujer por cada perro en común: la Justicia avala una pensión por el mantenimiento de los animales tras su divorcio

La historia de Noelia Castillo, desde su infancia hasta la eutanasia, reconstruida a través de sus palabras: “Era una época muy feliz de mi vida”

Abascal usa a Noelia, la joven que ha pedido la eutanasia, como arma para atacar a Sánchez: “El Estado le quita a una hija a sus padres”

Noelia Castillo, la joven que se enfrentó a su padre para lograr la eutanasia, se pronuncia a un día de morir: “Mi madre me quiere ver cerrar los ojitos. La respuesta es no”

El PP de Extremadura desmiente “rotundamente” que el pacto con Vox vaya a cerrarse próximamente: “Hemos avanzado mucho, pero queremos darle el mejor futuro a los extremeños”

ECONOMÍA

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los despidos no están aumentando”

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Los despidos no están aumentando”

Tener mascota influye en la declaración de la Renta 2026: cuánto te desgravas, requisitos necesarios y qué animales contempla la ley

La tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid no es el primer impuesto anulado: la plusvalía fue declarada inconstitucional hace cinco años

Bruselas se alinea con el paquete anticrisis de Sánchez y pide a los Estados bajar impuestos a la electricidad y evitar cortes de suministros por la guerra en Irán

El absentismo laboral se dispara: 1,6 millones de trabajadores faltan cada día a su empleo y el 23% lo hace sin baja médica

DEPORTES

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

María Martín-Granizo, sin pierna derecha y la más joven de la delegación española, en ‘La Revuelta’: “Quien tenga miedo a morir que no nazca”

Mbappé zanja la polémica sobre su lesión y los médicos del Real Madrid: “La información de que me revisaron la rodilla equivocada es falsa”

Un partido de sanción para Fede Valverde por su expulsión en el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid

Martin Landaluce, la joven perla del tenis español que se formó en la Rafa Nadal Academy

El ‘fair play financiero’ trae de cabeza al FC Barcelona: la situación económica lastra la llegada de fichajes para la próxima temporada