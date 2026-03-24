España

Una cuidadora estafa a una anciana de 89 años: gasta 350.000 en comidas de lujo y cirugía estética

La mujer acusada se ha mudado de Reino Unido a Tenerife y no se ha presentado en el juicio para testificar

Guardar
La cuidadora ha usado 350.000
La cuidadora ha usado 350.000 euros de los ahorros de la anciana. (Montaje Infobae)

Una cuidadora británica fue condenada por estafar a una anciana de 89 años, gastando unos 350.000 euros en comidas de lujo, cirugía estética, artículos exclusivos y otros caprichos personales. La mujer, identificada como Pamela Gwinnett, aprovechó la vulnerabilidad de la anciana, una contable jubilada llamada Joan Green, para apoderarse de sus ahorros y gastarlos en lujos mientras la mantenía aislada de sus familiares y allegados.

Durante la pandemia de Covid-19, la acusada implementó un plan cuidadosamente calculado para quedarse con el control total de la vida y los bienes de la señora Green. Cambió el número de teléfono de la víctima, restringió las visitas y hasta ordenó a otros asistentes que impidieran el acceso de la familia a la vivienda de la mujer en Chorley, Lancashire. Según informa el medio Sky News, con el tiempo, consiguió el poder notarial, lo que le permitió disponer libremente del patrimonio de la octogenaria y realizar todo tipo de gastos en su propio beneficio.

En octubre de 2025, un tribunal británico condenó a Pamela Gwinnett a seis años de prisión por robo y abuso de confianza, aunque ella no se presentó al juicio y fue sentenciada en rebeldía. Desde entonces, reside en un apartamento junto al mar en Tenerife, donde espera el resultado de una posible extradición a Reino Unido. La familia de la víctima y los vecinos de la residencia española han mostrado su indignación, reclamando justicia por el engaño y el sufrimiento provocado a Joan Green, quien falleció en 2022.

Los gastos y la estrategia de la estafa

La investigación reveló que el dinero de Joan Green se empleó en inyecciones de bótox, comidas extravagantes, un coche valorado en 22.500 libras (unos 26.000 euros) y el pago de la hipoteca. Los gastos personales de Gwinnett fueron tan llamativos que, durante el juicio, el juez Michael Maher la acusó de tratar a la octogenaria como una auténtica “mina de oro”. La familia, especialmente el nieto de la víctima, describió a la acusada como una persona capaz de manipular el sistema y lamentó que las autoridades no lograran evitar su fuga.

Episodio: Tarjeta de crédito.

La cuidadora abandonó Reino Unido en abril de 2025, apenas unas horas después de que le concedieran la libertad bajo fianza y le exigieran entregar su pasaporte. Desde entonces, no ha regresado al país y sigue defendiendo su inocencia, alegando que la tarjeta bancaria de la víctima estaba en manos de la familia y que ella ha sido declarada culpable para que ellos se pudiesen librar.

Condena y consecuencias para la cuidadora

El tribunal británico dictaminó una condena de seis años de prisión para Pamela Gwinnett, además de la confiscación de bienes por valor de 350.000 libras (casi 350.000 euros). La justicia británica ha advertido que, si la acusada no devuelve la totalidad de la suma en un plazo de tres meses, su condena se ampliará en otros tres años y medio de cárcel. Mientras tanto, las autoridades del Reino Unido trabajan junto con las españolas para gestionar su extradición y garantizar que cumpla la sentencia. La familia de Joan Green denuncia la negligencia de las instituciones, que no impidieron la huida de la cuidadora ni protegieron a la anciana durante sus últimos años de vida.

Temas Relacionados

DineroPersonas MayoresAncianosEstafasFraudeEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las escuelas católicas presumen de haber tumbado la tasa de basuras de Almeida

Unos de sus recursos fue aceptado por el TSJM. Este colectivo representa a 340 centros educativos. Los colegios llegaron a pagar hasta 30.000 euros por la tasa

Infobae

‘Marte’, el “principal tanque de Europa”, inicia su preparación un año después del inicio del proyecto

Entre las compañías implicadas se encuentran las alemanas KNDS Deutschland yRheinmetall, Leonardo SPA de Italia o Indra en España

‘Marte’, el “principal tanque de

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 24 marzo

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Estos son los resultados ganadores

Una mujer muere poco después del despegue de un vuelo de más de 14 horas: “Había un olor nauseabundo”

Sucedió a bordo de un avión, una hora después de comenzar un trayecto Hong Kong-Londres, tras lo cual se envolvió el cadáver y se trasladó a una cocina que tenía el suelo calefaccionado

Una mujer muere poco después

Condenan a un cazador por matar a ‘Nenúfar’, una lince ibérica que tenía cuatro crías: multa de 100.800 euros e inhabilitación de tres años

La organización WWF considera que a nivel penal la condena es insuficiente, puesto que solicitaba tres años de prisión

Condenan a un cazador por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Eslovenia raciona su combustible para

Eslovenia raciona su combustible para evitar que los conductores extranjeros reposten en sus gasolineras más baratas

Interior se gasta 619.650 euros en “un mínimo” de 17.000 balizas V-16 para los vehículos de diferentes Unidades de la Guardia Civil

La jueza que investiga el accidente de la pasarela de Santander señala al Gobierno Central como “único responsable de garantizar el mantenimiento”

Juanma Moreno precipita las elecciones andaluzas con todo a favor: sorpresa en el Gobierno y más problemas para Vox

La misión de la batería Patriot española: protege a Turquía de los drones y misiles iraníes desde que comenzó el conflicto de Oriente Medio

ECONOMÍA

Cómo funciona la deducción del

Cómo funciona la deducción del seguro del hogar en la declaración de la Renta 2026

Esto es lo que pasa si tu mascota causa daños en una casa de alquiler

Un 65% de los españoles sospecha que cobra menos que sus compañeros: cuenta atrás para implantar la directiva europea de transparencia salarial

Las hipotecas registran su mejor enero en 15 años mientras las operaciones de compra de vivienda caen un 5%

Virginia López, abogada: “Este es el error que cometen el 90% de los trabajadores al pedir la conciliación familiar”

DEPORTES

Paula Badosa comparte sus sentimientos

Paula Badosa comparte sus sentimientos sobre su actual situación en el tenis: “Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que sigue dentro de mí”

“No puedo más”: Alcaraz explota en Miami tras caer ante un Korda disfrazado de “Federer” y distintas voces del circuito sugieren un descanso

Alexandra Eala confiesa lo que le hizo a Rafa Nadal durante el Masters 1000 de Miami la pasada temporada: “Me envió un mensaje y lo dejé en visto durante 4 días”

Griezmann aprovecha el parón de selecciones para cerrar el próximo paso de su carrera: viaja a Estados Unidos y ultima el contrato con su nuevo club

Marcos Llorente se pronuncia sobre la acción con Carvajal durante el partido entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid: “Me vino un tren por delante”