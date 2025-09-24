España

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

El matrimonio fue víctima de un engaño y cuando se dio cuenta ya era tarde para recuperar su dinero, que desapareció en una cuenta “segura”

Alberto López Marín

Una pareja de jubilados pierde los ahorros de toda su vida por una estafa vía SMS.

Las estafas, y no solo, suelen disparar en distintas direcciones y fallan buena parte de los tiros, pero les basta con el margen de aciertos. En buena parte de ellas, las víctimas propicias son las personas mayores, cuando no, ya independientemente de la edad, las más vulnerables o necesitadas desde aspectos como el económico o el intelectual. Pero nadie puede decirse a salvo de caer en una, más cuando se sirven de las más avanzadas tecnologías, que, entre otras capacidades, conocen nuestras preferencias o hábitos y con esto, también, nuestras debilidades.

De las imaginables, las más dolorosas son las que pueden dejar a ancianos en una situación de desamparo. Que alguien les arrebate lo que durante largos años han ahorrado para tener un colchón y seguridad en su jubilación o poder dejar una generosa herencia a los que quedarán. La historia que ha dado a conocer Corriere della Sera habla de un matrimonio -ella de 61 años y él de 67- que había logrado unos ahorros importantes. Residentes en la localidad de Vergato, en Bolonia, cayeron en una estafa bancaria que les ha dejado al borde de la quiebra.

“Su cuenta ha sido hackeada”

Todo comenzó con un SMS que a muchos hoy día resultará familiar, advirtiendo a la pareja de que su cuenta en el banco había sido “hackeada”. Presa de los nervios, el hombre siguió las instrucciones que el propio mensaje contenía para resolver la situación, entre las que estaba llamar inmediatamente a un número de teléfono en el que sería atendido, supuestamente, por un miembro de las fuerzas del orden. Al otro lado de la línea, una voz masculina que se presentó como agente y llamado Fabrizio, que le dio nuevas órdenes para restablecer la cuenta.

Bloqueadas 48 millones de llamadas y 2,2 millones de SMS fraudulentos con el plan antiestafas.

El impostor sonaba convincente, según la víctima, y le explicó que la mejor forma de defender su patrimonio, de evitar que alguien se lo pudiera arrebatar, era transferir el dinero de esa cuenta comprometida a otra segura fuera del alcance de los hackers. Ni una estaba comprometida ni la otra era segura. Pero la pareja hizo caso, haciendo hasta tres transferencias, dos desde la cuenta del hombre y una más desde la de la mujer, hasta un total de 290.000 euros, o, lo que es lo mismo, todo su dinero.

Un segundo caso, distinto final

Tuvieron que pasar unos días para que se dieran cuenta de que habían perdido el rastro del dinero, que nadie les llamaba, y, preocupados, se pusieron en contacto con los Carabinieri, esta vez los de verdad. Pero cuando presentaron la denuncia formal ya era demasiado tarde. Los envíos de dinero ya eran irreversibles, estaba perdido. “El matrimonio perdió prácticamente todos los ahorros de su vida, se quedó en la bancarrota”, explica un portavoz policial al Corriere. En paralelo tuvo lugar un segundo caso, también en la provincia de Bolonia, pero con un desenlace distinto.

Una mujer de 45 años, originaria de Anzola dell’Emilia, recibió igualmente en su teléfono móvil un mensaje que alertaba de un supuesto incidente en su cuenta. Al llamar, habló con una persona que le indicó que un “empleado corrupto había sido identificado por el Servicio Antifraude” y que debía transferir su dinero rápidamente -se trataba de 9.500 euros- a una “cuenta protegida”. Temiendo por sus fondos, la mujer realizó la transferencia tal como se le indicó. Sin embargo, a diferencia de la pareja de jubilados, la afectada actuó de inmediato tras sospechar del engaño.

Ilustración de una estafa vía SMS.

Un consejo fundamental

La mujer se dirigió a la comisaría local y coordinó con los carabinieri de Anzola Emilia la denuncia, presentada en cuestión de horas. La policía logró entonces solicitar a la Fiscalía de Bolonia la emisión urgente de un decreto de bloqueo preventivo, lo que permitió congelar la suma y recuperarla para la víctima. El cuerpo subraya que historias como las descritas demuestran que los estafadores “usan técnicas cada vez más sofisticadas, complejas e insidiosas, que pueden engañar tanto a personas vulnerables como a cualquier usuario de smartphone y banca digital”.

“Es fundamental -aconsejan- alertar a las autoridades en cuanto surjan las primeras sospechas para que puedan emitirse medidas judiciales dirigidas a bloquear las transacciones y evitar el desenlace de la estafa”.

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

