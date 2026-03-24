RTVE pone en marcha el Benidorm Fest 2027: de las nuevas medidas del certamen a las fechas para la recepción de candidaturas

Los artistas ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox & LUCYCALYS, durante una rueda de prensa en el Mirador del Castillo, en Benidorm, Alicante, Comunidad Valenciana (España). (JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS)

Ha pasado poco tiempo desde que Tony Grox & Lucycalys se hicieran con la ansiada Sirenita de Oro con su tema T amaré en el Benidorm Fest 2026, pero RTVE ya tiene todo preparado para la sexta edición del certamen musical. Este martes, 24 de marzo, el ente público ha realizado una rueda de prensa con diferentes medios, entre ellos Infobae, y ha anunciado las nuevas medidas que han tomado para profesionalizar el certamen, así como las fechas para la recepción de candidaturas.

De acuerdo con la información adelantada por el organismo público, la apertura oficial del proceso de candidaturas para el Benidorm Fest 2027 comenzará el próximo 6 de abril y permanecerá abierto hasta el 12 de julio. “Queremos seguir profesionalizando el Benidorm Fest. Pensamos que tenemos capacidad de hacerlo mejor. Por ello, hemos adelantado las fechas, lo que nos dará más margen para hablar con las discográficas y, por tanto, escuchar mejor los temas", explica César Vallejo, director creativo de RTVE. Y es que según Sergio Calderon, director de TVE, el espacio “ha conseguido una presencia muy notoria en el mundo musical y en la industria televisiva”.

El grupo murciano y argentino durante la final del Benidorm Fest 2026. / RTVE

El acto ha servido como punto de partida para una nueva etapa del festival, que, por el momento, continuará desligado del Festival de Eurovisión en caso de que España no participe en dicho evento, así lo ha dejado saber Maria Eizaguirre, responsable de comunicación de RTVE. Esta circunstancia redefine parcialmente el papel del Benidorm Fest, que se consolida como una plataforma musical independiente dentro del panorama nacional. “El Benidorm Fest lleva en su ADN Eurovisión, pero también es un festival con vida propia, que creo que ha demostrado que puede caminar por sí mismo. RTVE sigue en la misma posición”, asegura.

Nuevas medidas para el Benidorm Fest 2026

Aunque la corporación no ha desvelado todos los cambios previstos, la apertura de candidaturas marca el inicio oficial del camino hacia el Benidorm Fest 2027. Entre las mejoras anunciadas, RTVE ha señalado su intención de perfeccionar aspectos técnicos como el sonido, una cuestión que había generado críticas en ediciones anteriores. Asimismo, se incorporarán herramientas de procesamiento vocal, como el autotune, que hasta ahora no estaba permitido en el concurso.

'Infobae' ha hablado con Tony Grox y Lucycalys, horas después de su victoria con 'T Amaré' en el Benidorm Fest 2026

“Las bases se abren un poco este año y se permite el autotune. Siempre y cuando el cantante pueda demostrar su solvencia vocal. Ya veremos en qué medida y en qué grado”, afirma César Vallejo. Otro de los detalles que se han revelado es que se está trabajando en una nueva edición del campamento de composición del Benidorm Fest. Además, también repetirá el equipo creativo de la edición anterior, formado por Sergio Jaén, al frente de la dirección artística, y Ari Levelä en la escenografía. La coreografía corrió a cargo de Borja Rueda y la realización fue coordinada por Mercè Llorens.

En cuanto al modelo de producción, se han establecido dos fórmulas de trabajo para evitar modificaciones de última hora en las propuestas: un sistema interno (in-house) controlado por RTVE y otro externo (out-house) gestionado directamente por los artistas. Además, el escenario fue renovado con una plataforma pentagonal inspirada en la primera edición, con el objetivo de ampliar el aforo y mejorar la experiencia del público.

Asha a Estocolmo y Tony Grox y Lucycalys a Miami

En la presentación también han estado Tony Grox y Lucycalys, ganadores de la Sirenita de Oro y del Premio Univisión, así como ASHA, quien se alzó con el Premio Spotify en 2026. El dúo recibió la noticia de que se trasladaran a Miami para empezar su gira promocional por Latinoamérica de la mano de Univisión y, además, la grabación de un nuevo sencillo. Precisamente, no recorrerán este camino en solitario, pues Tainy será su productor junto a Albert Hype y J. Rosa. “Hace dos años le abrí un show a Tainy en Granada. Es un sueño. Le dije que un día trabajaríamos juntos, así que imagínate mi emoción”, expresa Tony Grox, incrédulo ante la noticia que acaba de conocer.

Actuaciones de los finalistas del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Por su parte, Asha se ha consolidado como una de las grandes revelaciones del certamen gracias a su tema Turista, que alcanzó la segunda posición y le valió el Premio Spotify. “La vida tras el Benidorm Fest está siendo increíble. Tengo muchas ganas de futuro”, ha relatado la artista. Como parte del galardón, viajará a Estocolmo los días 14 y 15 de abril para trabajar en nueva música en estudios de referencia internacional donde han grabado figuras como Alicia Keys, Damiano David, Ed Sheeran y Avril Lavigne. Tanto este premio como el de Univisión se mantendrán en la próxima edición, reforzando el atractivo del certamen para artistas emergentes y consolidados.