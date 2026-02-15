España

El millonario presupuesto del Benidorm Fest 2026 aumenta en 1,2 millones de euros: ¿cuánto le cuesta a RTVE ahora que España no participa en Eurovisión?

La última entrega del festival no ha sido la más costosa de las cinco que ha celebrado RTVE, pero sí se ha encarecido con respecto a la edición de Melody

Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores del Benidorm Fest 2026. (Europa Press)

RTVE ha reafirmado su respaldo al Benidorm Fest 2026, que ya ha celebrado su gran final. A pesar de que se confirmase que, por primera vez, el certamen no servirá como vía de clasificación para Eurovisión, la corporación pública ha apostado por mantener el evento musical. De hecho, como parte de esta postura, Eurovisión 2026 ni siquiera será emitido en el país. Pero, ¿ha influido esto en el presupuesto del certamen alicantino?

En este contexto, esta edición ha perdido su principal reclamo: la posibilidad de representar a España en Eurovisión. No obstante, para compensar la ausencia del pase directo a Viena, la corporación ha introducido varias novedades, incluyendo incentivos económicos y colaboraciones internacionales. Por primera vez, ha incluido una dotación económica para la candidatura ganadora: 100.000 euros brutos y otros 50.000 para los compositores.

Según publicó RTVE en su portal de contrataciones correspondiente al ejercicio de 2025, la producción del Benidorm Fest 2026 fue adjudicada a la empresa ZUSUP, SL. por un importe total de 3.893.462 euros. Este presupuesto se complementa con la aportación de 1,5 millones de euros procedentes de la Generalitat Valenciana y otros 250.000 euros del Ayuntamiento de Benidorm.

El aumento del presupuesto del Benidorm Fest 2026

Este año, además, se ha producido un cambio relevante respecto a las productoras. Boomerang ha sido responsable de las primeras cuatro ediciones, incluida la de 2025, que tuvo un presupuesto de 2.681.754 euros. Este año, ha habido un incremento de 1.211.708 euros en el contrato con productoras externas con respecto a la edición anterior, ganada por Melody. Todo ello refleja el compromiso de Radio Televisión Española con la continuidad del evento, incluso después de la retirada de España de Eurovisión.

Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026. (RTVE)

En cuanto a la evolución presupuestaria del certamen, el primer Benidorm Fest, celebrado en el año 2022, supuso un coste de 3.283.506,49 euros. Fue la edición que ganó Chanel y la más exitosa en cuanto a audiencias: su final alcanzó el 21% de cuota de pantalla y una media de 2.966.000 espectadores.

Durante el progreso del festival, la edición de 2023 ascendió a 4.280.982,5 euros, aunque es hasta ahora la final menos vista, con un 14,7% de share y 1.887.000 espectadores que vieron la victoria de Blanca Paloma. A su vez, en 2024 la cifra se estabilizó y fue de 4.224.205,41 euros, con una final que creció hasta el 16,6% de share y 1.977.000 espectadores con la Zorra de Nebulossa. Por tanto, este año ha crecido el presupuesto con respecto a la producción del año anterior, pero no ha sido la edición más cara de la historia.

Los nuevos premios del Benidorm Fest 2026

Las actuaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. (RTVE)

Por otro lado, se han sumado dos nuevas distinciones, fruto de sendos acuerdos alcanzados por RTVE con Televisa-Univision y Spotify. Uno de los artistas, seleccionado por el jurado, viajará a Miami para grabar un single con un productor local a través de la colaboración con Televisa-Univision. Por su parte, otro participante visitará las oficinas centrales de Spotify en Estocolmo, donde tendrá ocasión de grabar una canción en los estudios de la famosa plataforma de música digital.

