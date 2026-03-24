Mar Flores se sincera en ‘Decomasters’ y habla de su divorcio de Javier Merino: “Fue muy duro volver a empezar”

Mar Flores (EUROPAPRESS)

Decomasters se acerca a su gran final. En la entrega de este lunes, 24 de marzo, puso a prueba a sus concursantes y sus parejas con un nuevo reto: la reforma de una casa de campo que servirá como escenario para evaluar sus habilidades y, al mismo tiempo, despertar la nostalgia por los momentos familiares vividos entre sus muros. La emisión no solo se centró en la creatividad y el diseño, sino también en las historias personales de algunos de los participantes, como la de Mar Flores, quien compartió con sus compañeras lo que ha supuesto para ella su última separación, la de Javier Merino, padre de sus hijos pequeños.

Mar Flores y Javier Merino contrajeron matrimonio el 25 de octubre de 2001 en una boda íntima celebrada en el cortijo Torre de la Reina. Tras una década juntos y con cuatro hijos en común, la pareja decidió poner fin a su relación en 2016. Para el primogénito de Mar, Carlo Costanzia, la figura de su madre ha sido fundamental a lo largo de su vida, como él mismo ha relatado en varias entrevistas: “La custodia compartida solo se puede tener si tienes buen rollo. No me lo esperaba”, confesó refiriéndose al momento en que se oficializó la separación de sus padres.

Javier Merino en una imagen de archivo (Europa Press)

Mar Flores ha reconocido que, con la perspectiva de los años, la crisis económica de 2008 jugó un papel decisivo en la ruptura. “Cuando se toma la decisión, la toma él. La crisis fue horrorosa para todos los empresarios y le ahogó. No supe tampoco gestionarlo y tener la madurez”, reflexiona la actriz sobre los motivos que llevaron al fin de su matrimonio con Merino. Esta sería, además, la segunda separación por la que atravesaría Mar Flores. En 1996 se separó de Carlo Costanzia di Costiglione, padre de su primer hijo, un proceso marcado por cruces de demandas, momentos difíciles y la disputa por la custodia.

“Viví una separación traumática, por eso, nos sentamos a hablar”

Algunos de esos episodios del pasado, según ha contado la propia Mar, quedan reflejados en su biografía Mar en calma, donde abre las páginas de su historia personal y familiar. “Como viví una separación traumática, nos sentamos a hablar. Compartimos custodia y que la familia siga teniendo relación”, dejó claro en la entrega de Decomasters. La actriz subrayó que, a pesar de las dificultades, tanto ella como Javier Merino optaron por mantener un lazo familiar sólido: “Mis hijos no han sentido la ruptura. Los más pequeños han vivido que sus padres, a veces están juntos y otras no, pero ellos viven en la casa familiar”.

Mar Flores y su hijo Carlo Costanzia en 'DecoMasters'. (RTVE)

La custodia compartida, explica Mar Flores, implicó sacrificios para los adultos: “El trauma lo tengo yo cuando me tengo que ir, el esfuerzo lo hemos hecho los adultos”, señaló, destacando la importancia de priorizar la estabilidad emocional de los hijos. Al mismo tiempo, esta etapa marcó el inicio de un nuevo capítulo para ella: “Fue muy duro volver a empezar. Montar mi marca, volver a la moda o a la tele...”, reflexionó sobre los retos profesionales que debió afrontar mientras reconstruía su vida personal.

Entre los recuerdos más entrañables de esa etapa se encuentra una de las casas familiares que vendió tras la separación. Tanto ella como su hijo Carlo rememoran momentos significativos vividos allí, desde desayunos hasta reuniones familiares. “Desde el desayuno hasta la hora del cocido era coger la moto. Qué pena haberla vendido. La estaba construyendo yo antes de conocer a Javier y la vendí porque había muchos recuerdos. Sigo echando de menos tenerla”, confesó Mar, revelando cómo el hogar se convirtió en un símbolo de su historia familiar y de las etapas que ha vivido.