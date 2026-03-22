La policía confirma otra muerte violenta por el fútbol: el fallecido este fin de semana en Santander era aficionado del Racing y el detenido llevaba una camiseta del Albacete

Racing de Santander. (Europa Press/LaLiga)

El Racing de Santander buscaba este sábado ampliar su ventaja en el liderato de la Segunda División española frente al Albacete y salió escaldado: perdió 0-4 en su casa y ahora ve cómo el Deportivo de La Coruña, el Almería y el Málaga le pisan los talones, pues todos ellos han ganado en esta jornada. Pero esta noticia no va de fútbol, o no sólo, sino de un asesinato: el de un hombre que ha fallecido este sábado tras una agresión mortal en Santander.

Ahora, la policía ha informado de que el suceso se desencadenó por una discusión entre aficionados del Racing de Santander y el Albacete. Según datos de la Policía Nacional confirmados tanto a EFE como a Europa Press, la víctima era aficionada del Racing y el detenido vestía una camiseta del Albacete en el momento de los hechos. La agresión se produjo cerca de las 16:00 horas, poco antes de la celebración del partido entre ambos equipos en los Campos de Sport de El Sardinero.

La tarde del sábado, el 091 recibió una llamada de alerta aproximadamente a las 16:00 horas, advirtiendo de una agresión en la calle Simón Cabarga, en Santander. Las dotaciones policiales enviadas localizaron a dos hombres asistiendo a una persona herida, de mediana edad, con una herida sangrante en la cabeza. Los servicios sanitarios desplazados atendieron en primer lugar al herido en el mismo lugar de los hechos y, a continuación, procedieron a su traslado a Urgencias del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde finalmente falleció.

El moderador del acto intentó intervenir para evitar la agresión, y Rubiales reaccionó acercándose al responsable tras ser alcanzado

Qué se sabe de la agresión mortal en Santander

Las primeras diligencias, según ha detallado la Policía Nacional, descartan que los implicados sean forasteros: tanto la víctima como el detenido son vecinos de Santander y ambos han sido identificados en el lugar. La investigación se encuentra en marcha y el caso ya ha sido comunicado a la Oficina Nacional de Deportes, órgano competente en este tipo de incidentes relacionados con el deporte profesional.

Durante la intervención, los agentes han detenido al presunto agresor y le han trasladado a dependencias policiales, donde permanece custodiado mientras se practican las diligencias necesarias para completar el atestado. La Delegación del Gobierno ha puntualizado que el trámite judicial proseguirá una vez finalizado el informe policial, y está previsto que el detenido pase este lunes, 23 de marzo, a disposición de la jueza de guardia.

Otros casos de violencia en el fútbol

El caso se suma así a la lista de los fallecidos por peleas entre aficionados a este deporte. Entre los sucesos más famosos, todavía se recuerda el de Manuel Ríos Suárez, de 31 años y aficionado del Deportivo, quien falleció tras recibir una paliza tras el partido de Copa del Rey entre el Compostela y Deportivo en el año 2003.

Y un poco antes, en 1998, Aitor Zabaleta, de 28 años, seguidor de la Real Sociedad, murió en los aledaños del Vicente Calderón al recibir una puñalada en el corazón antes de un Atlético-Real Sociedad. Ricardo Guerra, del Frente Atlético, fue condenado a 17 años de cárcel.

*Con información de Agencias