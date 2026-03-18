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Makoke y Kiko Matamoros se reencuentran en su juicio, que queda aplazado por “exceso documental”: “Arrieritos somos y el 17 nos encontraremos”

Tras 20 años de relación, la expareja se ha vuelto a ver las caras, pese a que hasta el 17 de abril no se retomará el caso

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Makoke y Kiko Matamoros, en
Makoke y Kiko Matamoros, en imagen de archivo (Europa Press)

El esperado juicio contra Kiko Matamoros y Makoke en la Audiencia Provincial, donde ambos estaban citados por un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes a instancias de la Fiscalía, ha quedado aplazado. La sesión, prevista para este miércoles, ha sido suspendida minutos después de su inicio debido a la presentación tardía de una documentación extensa, lo que ha llevado a la fiscal a fijar una nueva fecha para el próximo 17 de abril.

“Lamento mucho la suspensión porque yo quiero que termine esto de una vez. Pero arrieritos somos y el 17 nos encontraremos”, ha comentado Matamoros. Para Kiko Matamoros, la Fiscalía solicita cinco años y medio de prisión, una multa de 33.000 euros y un pago a Hacienda que supera los 636.000 euros. Makoke se enfrenta a una petición de cuatro años y tres días de cárcel y la obligación de abonar 471.900 euros a la Agencia Tributaria junto a su exmarido.

Ambos han comparecido puntualmente ante el tribunal, con Matamoros mostrando tranquilidad y Makoke acompañada de su pareja, el empresario Gonzalo Fernández Figares. La suspensión de la vista ha sido motivada, según la versión de Matamoros, por el “exceso documental” aportado apenas 24 horas antes, impidiendo a la fiscalía el análisis completo de las pruebas.

La gran pérdida de Verónica Echegui y la angustia de Makoke por la salud de un familiar

Las declaraciones de Kiko Matamoros

El aplazamiento del juicio ha cerrado, de momento, el esperado reencuentro entre los dos protagonistas tras años de enfrentamiento público. El momento previo a la suspensión ha estado marcado por la actitud reservada de Makoke y la intención manifiesta de Matamoros de clarificar su situación ante Hacienda. Matamoros ha subrayado ante los medios que no ha intentado ningún tipo de acuerdo extrajudicial y que todos los movimientos económicos que se le atribuyen están documentados.

“No he intentado llegar a ningún acuerdo. En su día dije que de las dos propiedades se vendiera una para cubrir los gastos y no se ha querido hacer. La verdad es una y creo que hay elementos suficientes para determinar la responsabilidad de cada quien, la voluntad de cada quien y como ha actuado cada quien. Todo está documentando, el tránsito del dinero y cómo se ha destinado. Estoy seguro de que se va a arreglar”, ha recalcado el colaborador televisivo.

Kiko Matamoros, irónico, y Makoke,
Kiko Matamoros, irónico, y Makoke, arropada por su novio Gonzalo, se reencuentran en los juzgados (Europa Press)

El entorno de Makoke, incluido su hijo Javier Tudela, también ha hecho acto de presencia en la sede judicial, aunque su intervención no ha trascendido durante esta jornada. Para la Fiscalía, las penas solicitadas abordan tanto la vía penal como la económica, comprometiendo a la expareja por su presunta participación en las maniobras de ocultación de patrimonio frente a las reclamaciones de la Agencia Tributaria.

La tranquilidad de Makoke

Makoke, por su parte, ha optado por la discreción: “Cuando un tema está judicializado no puedo pronunciarme nada. Estoy tranquila, confío en la justicia y no puedo hablar nada más. No tenía ni idea de que se iba a suspender”, ha afirmado la colaboradora, limitándose a mostrar confianza en el proceso judicial. Matamoros, en contraste, ha insistido en su voluntad de cumplir con sus “obligaciones fiscales”, reconociendo que aún le resta abonar parte de los intereses y sanciones vinculados al caso.

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía, Kiko Matamoros habría ejecutado durante un periodo prolongado una estrategia económica encaminada a evitar formalmente la titularidad de bienes o percepciones de ingresos, contando con la supuesta colaboración de Makoke, con quien mantuvo una relación de 20 años.

Makoke, tras la suspensión de
Makoke, tras la suspensión de su juicio con Kiko Matamoros (Europa Press)

El documento sostiene que Matamoros se habría servido de sociedades bajo su control “con la finalidad de generar tanto un vaciamiento formal de su patrimonio como una apariencia de inexistencia de recursos e ingresos, impidiendo o al menos dificultando que la Agencia Tributaria pudiera enderezar sobre los mismos sus procesos de recaudación”. El mecanismo principal pasaba por canalizar ingresos facturados en nombre de terceras personas, que posteriormente entregaban esos fondos al propio Matamoros.

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