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Alerta en una famosa tienda: retiran seis vasos por contener plomo y cadmio

La empresa danesa pide a sus compradores que dejen de utilizar estos recipientes de forma inmediata

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La empresa Flying Tiger retira
La empresa Flying Tiger retira del mercado seis vasos por altos niveles de plomo y cadmio.

La cadena danesa Flying Tiger ha alertado de la retirada de varios de sus productos tras detectar niveles elevados de plomo y cadmio en algunos de los vasos que estaban a la venta en sus tiendas. La compañía ha difundido el aviso a través de sus redes sociales y su página web, donde advierte de un problema de seguridad que afecta directamente a los consumidores.

En concreto, se trata de seis modelos de vasos de vidrio de 220 mililitros con distintos diseños, entre ellos motivos de flores, calabazas, naranjas, corazones rojos, fresas y limones. Algunos de estos productos llevaban comercializándose desde 2024, mientras que el más reciente se había puesto a la venta en enero de 2025, lo que eleva el número de posibles afectados a miles de clientes.

Según explica la empresa, el origen del problema está en la impresión decorativa del exterior de los vasos. Los análisis realizados han detectado que la liberación de plomo y cadmio supera los límites establecidos por la normativa de la Unión Europea para materiales en contacto con alimentos.

El anuncio por "retirada de
El anuncio por "retirada de producto" de Flying Tiger por plomo y cadmio

Ante esta situación, Flying Tiger ha sido tajante y ha pedido a los compradores que dejen de utilizar estos vasos de forma inmediata. Asimismo, ha animado a quienes los hayan adquirido a devolverlos en cualquier establecimiento de la cadena, donde recibirán un reembolso completo de los 2 euros que costaban, incluso sin necesidad de presentar el ticket de compra.

Aunque en su web en español no se ofrecen más detalles, en la versión en inglés la empresa aclara que el problema se limita a la capa exterior decorativa y que el vidrio en sí no presenta riesgos. Además, señala que no existe un peligro inmediato para la salud, aunque el producto no cumpla con los requisitos legales europeos.

Además, Flying Tiger ha explicado que la retirada se llevó a cabo tras una investigación interna más detallada. Inicialmente se detectó el problema en un modelo concreto, pero los controles posteriores identificaron cinco vasos adicionales afectados. La empresa asegura que sus productos pasan estrictos controles de calidad y pruebas en laboratorios externos antes de salir al mercado, aunque en este caso el fallo se descubrió después de la venta.

¿Qué efectos podrían tener el plomo y el cadmio en la salud de una persona?

La exposición a metales como el plomo y el cadmio puede tener efectos significativos sobre la salud, especialmente a largo plazo. Según la American Heart Association, la exposición crónica incluso a niveles bajos o moderados de estos metales aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo enfermedad de las arterias coronarias, ataques cerebrales y enfermedad arterial periférica.

El cartel de "retirada de
El cartel de "retirada de producto" de Flying Tiger por plomo y cadmio.

Estos metales no cumplen ninguna función biológica en el cuerpo humano y se acumulan con el tiempo en huesos y órganos, lo que puede contribuir a la aparición de problemas cardíacos y muerte prematura. La exposición puede ocurrir de forma involuntaria a través del aire, el agua, alimentos contaminados y productos de uso cotidiano, como utensilios de cocina, pinturas antiguas, tabaco y ciertos dispositivos electrónicos.

La retirada de los vasos de Flying Tiger responde a la normativa de la Unión Europea que regula la presencia de contaminantes en los alimentos, específicamente el Reglamento (UE) 2023/915. Esta regulación fija los límites máximos de ciertos metales, como el plomo y el cadmio, en materiales que pueden entrar en contacto con alimentos, con el objetivo de proteger la salud de la población.

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