Podemos hará una reflexión en próximos días sobre su rumbo estratégico tras el "palo enorme" en CyL

Pablo Fernández, coportavoz de Podemos y exprocurador en las Cortes de Castilla y León, señaló que tras los resultados electorales recientes en esta comunidad autónoma, el partido se halla en una etapa de autocrítica profunda. Fernández anunció que en los próximos días la formación política evaluará su rumbo estratégico y que esas conclusiones se harán públicas, según consignó la agencia Europa Press, tras la rueda de prensa que ofreció en Madrid.

El medio explicó que Podemos no logró superar el 0,7% de los votos en Castilla y León —apenas por encima de los 9.000 sufragios—, lo que dejó al partido sin representación parlamentaria en esa región. Fernández catalogó ese desenlace como “muy malo” y “especialmente duro”, resaltando que se vivió una jornada difícil tanto a nivel personal como político. El dirigente reconoció la necesidad de realizar una autocrítica, calificando de “demoledor” el resultado, especialmente ante el incremento de votos hacia la extrema derecha y la mejora del desempeño del Partido Popular, incluso en áreas afectadas por incendios forestales, detalló Europa Press.

Fernández insistió en la urgencia de reflexionar a fondo sobre el mensaje de las urnas, tanto en Castilla y León como en Aragón, donde Podemos también ha perdido fuerza. Subrayó que la izquierda debe presentar una propuesta “nítida” y capaz de reconectar con el electorado, aspirando a un proyecto atractivo para combatir el avance del PP y de Vox. Recalcó que las decisiones concernientes a futuras estrategias electorales, como la posibilidad de una candidatura unitaria en Andalucía junto a Izquierda Unida o Sumar, corresponden a las direcciones autonómicas, manteniendo la interlocución entre estas y la ejecutiva nacional.

En cuanto al futuro inmediato, Fernández explicó que la jornada posterior a los comicios no era adecuada para detallar nuevas valoraciones, ya que el proceso de reflexión interna sigue en curso. Reafirmó que el objetivo fundamental es fortalecer a la izquierda como alternativa al PSOE. A pesar de las dificultades que enfrenta la formación tras resultados que calificó de “catastróficos”, Fernández manifestó que existe esperanza y que el partido tiene la determinación de recuperarse.

Por otro lado, el ex secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, analizó el revés electoral desde los micrófonos de Radio Nacional de España. Iglesias tildó de “terrible” el resultado en Castilla y León y atribuyó las derrotas al proceso de fragmentación y desaparición del espacio político construido bajo la marca Unidas Podemos. Contrastó la situación con la alianza lograda junto a Izquierda Unida en Extremadura, donde, según sus palabras difundidas por Europa Press, la colaboración produjo un escenario electoral muy diferente.

Iglesias indicó que las consecuencias de la división se evidencian cuando fuerzas antes unidas concurren por separado. También subrayó que la ausencia de figuras reconocidas, como Pablo Fernández, agrava el panorama electoral, al limitar la capacidad de movilizar apoyos y de mantener la persistencia institucional del partido. El exdirigente hizo alusión al comentario del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acerca de los desafíos para reconstruir la izquierda, citando una comparación con el proceso de fabricación de salchichas, cuyo detalle se desconoce pero se consume igual.

En su intervención, Iglesias admitió la complejidad de reorganizar un espacio político a la izquierda del PSOE. Identificó la falta de mecanismos internos claros para la toma de decisiones —como primarias o procesos acordados de unidad— como un obstáculo para la recuperación del bloque progresista. No obstante, transmitió una visión de que dentro del partido existe conciencia sobre los pasos por dar y expresó su optimismo respecto a la reconstrucción de una izquierda fuerte, capaz de atraer a una parte significativa del electorado, retomando la influencia política perdida.

A lo largo de los distintos testimonios recogidos por Europa Press, queda de manifiesto que la dirigencia de Podemos afronta una etapa de autocrítica abierta, acompañada por la promesa de un debate interno que buscará definir el rumbo estratégico de la formación. El liderazgo insiste en que toda decisión sobre futuras alianzas o divisiones electorales será adoptada por las direcciones autonómicas, con el fin de articular una izquierda competitiva ante el fortalecimiento de PP y Vox. La incertidumbre respecto a la conformación de posibles candidaturas unitarias permanece, siendo un punto central de debate a la espera de las resoluciones que se adopten próximamente.