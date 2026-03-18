Baño de masas para los reyes en su visita a Jaén: fotos con bebés, decenas de botellas de aceite y una bufanda del Real Jaén

La reina Letizia saluda a los vecinos de Jaén en su visita a la ciudad, 2026 (EUROPA PRESS).

La ciudad de Jaén vivió este martes una jornada histórica marcada por la cercanía, la emoción y una masiva respuesta ciudadana. Miles de vecinos se echaron a la calle para recibir a los reyes Felipe VI y doña Letizia, que visitaron la capital para poner el broche final a las celebraciones del 1.200 aniversario de su capitalidad. Un acto que había sido aplazado casi un año debido al gran apagón eléctrico que afectó a la península y que, finalmente, se ha convertido en una auténtica demostración de afecto popular.

Desde primeras horas de la mañana, la plaza de Santa María comenzó a llenarse de vecinos llegados de distintos puntos de la provincia. Familias enteras, escolares, mayores procedentes de residencias cercanas e incluso visitantes de localidades lejanas aguardaron durante horas bajo el sol para conseguir un lugar privilegiado desde el que ver de cerca a los monarcas. Cuando la comitiva real hizo su entrada, pasadas las 12:30, el ambiente ya era ensordecedor: vítores, aplausos y banderas ondeando acompañaron cada paso de la pareja real.

Los reyes llegaron acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y fueron recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el alcalde de la ciudad, Julio Millán. Este último hizo entrega al monarca del bastón de mando, símbolo institucional de la ciudad, antes de que ambos accedieran al Ayuntamiento para saludar a la corporación municipal.

Cientos de personas dan la bienvenida a los Reyes a su llegada a la plaza de Santa María de Jaén. (FRANCIS J. OLMO/EUROPA PRESS).

En el interior del consistorio, los reyes recibieron varios obsequios representativos de la identidad jiennense: un ramo con hojas de olivo, dulces tradicionales y una obra del artista Francisco Carrillo. Tras firmar en el libro de honor, se asomaron al balcón para saludar a una plaza completamente abarrotada. Fue entonces cuando el rey, con un destacado “impresionante” por la vista de la catedral, disfrutó de uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad.

Pero el momento más esperado llegó al regresar a pie a la plaza. Allí comenzó un auténtico baño de masas que desbordó cualquier previsión. Sin prisas, ambos recorrieron el espacio saludando a los asistentes, estrechando manos y atendiendo a quienes llevaban horas esperando. Felipe VI se detuvo a firmar autógrafos, a ayudar a algunos asistentes con sus teléfonos móviles para lograr la foto perfecta e incluso a bromear con los más jóvenes. Mientras, la reina Letizia protagonizaba algunos de los momentos más entrañables de la jornada: abrazó a varias niñas, conversó con mayores y llegó a sostener en brazos a un bebé, desatando la emoción de quienes presenciaron la escena.

El recorrido continuó por las calles del centro histórico, donde la multitud no dejaba de corear consignas como “¡Viva España!” o “¡Vivan los reyes!”. A lo largo del trayecto, los ciudadanos aprovecharon para entregar todo tipo de regalos: desde botellas de aceite de oliva —el conocido “oro verde” de la provincia— hasta cartas, dibujos infantiles, un peluche del Lagarto de la Malena o incluso una bufanda del Real Jaén. Cada detalle reflejaba el orgullo de una tierra profundamente vinculada a sus tradiciones.

Cientos de personas dan la bienvenida a los Reyes a su llegada a la plaza de Santa María de Jaén. (FRANCIS J. OLMO/EUROPA PRESS).

Tarde cultural por la ciudad

La comitiva se dirigió después al Salón Mudéjar, donde visitaron la exposición conmemorativa del aniversario, guiados por el catedrático Juan Carlos Castillo. La muestra recorre los doce siglos de historia de la ciudad a través de recursos audiovisuales y piezas patrimoniales, ofreciendo una mirada inmersiva al pasado de Jaén.

Posteriormente, los reyes se trasladaron al Palacio de Villardompardo para conocer los Baños Árabes, uno de los conjuntos mejor conservados de Europa. Allí, además de admirar este enclave histórico, volvieron a recibir el cariño de cientos de personas que aguardaban su llegada. Fieles a su promesa, al finalizar la visita regresaron al exterior para continuar saludando al público, prolongando así una jornada marcada por la cercanía.

Cientos de personas dan la bienvenida a los Reyes a su llegada a la plaza de Santa María de Jaén. (FRANCIS J. OLMO/EUROPA PRESS).