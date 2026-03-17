Los reyes regresan a Jaén entre debates sobre su seguridad por los pasos de Semana Santa: “Se preguntan si sería posible la limpieza de las calles”

Los Reyes Felipe y Letizia, este jueves en Bailén junto a Susana Díaz. (FRANCIS J CANO (EUROPA PRESS)

Felipe VI y la reina Letizia regresan este martes 17 de marzo a Jaén para participar en los actos conmemorativos del 1.200 aniversario de la capitalidad histórica de la ciudad. La visita, pospuesta inicialmente por el apagón general ocurrido en abril de 2025, supone un evento destacado en la agenda institucional de sus majestades y servirá para poner en valor la historia y el patrimonio cultural de la capital jiennense.

La jornada oficial comienza a media mañana, con la llegada de los monarcas al estadio de La Victoria y el traslado al Ayuntamiento de Jaén, donde serán recibidos por la Corporación municipal encabezada por el alcalde Julio Millán. En este espacio, Felipe VI y Letizia firmarán en el libro de honor y recibirán un ramo de flores con hojas de olivo, dulces típicos de la región y un grabado del artista Francisco Carrillo que representa la Torre del Concejo y la Fuente de los Caños.

Tras el saludo desde el balcón consistorial, los Reyes se dirigirán al Salón Mudéjar del Palacio del Condestable Iranzo, donde recorrerán la exposición “Jaén: 825-2025”, organizada con motivo de esta efeméride y que ofrece un recorrido por los momentos más significativos de la historia de la ciudad desde su designación como capital.

Baños árabes de Jaén. (Adobe Stock)

La visita culminará en los Baños Árabes del Palacio de Villardompardo, uno de los conjuntos de baños islámicos mejor conservados de Europa. Este espacio, datado en el siglo XI, fue redescubierto en el siglo XX y constituye un referente del patrimonio andalusí en la ciudad. Los reyes conocerán su arquitectura, incluyendo la Sala Fría, Templada y Caliente, y la ingeniosa circulación de agua caliente y aire bajo los suelos, un ejemplo del ingenio de la época.

Una seguridad estudiada con lupa

Para garantizar la seguridad y el correcto desarrollo de los actos, el Ayuntamiento ha implementado medidas extraordinarias, incluyendo la modificación de itinerarios y controles adicionales, lo que ha generado debate entre cofradías y hermandades locales. La Agrupación de Cofradías y el Obispado han sido informados y se ha pedido colaboración en puntos clave como Carrera de Jesús, plaza de Santa María, Maestra y Martínez Molina. Entre las medidas, se analiza el riesgo que representa la cera de cirios en algunas calles, especialmente por la cercanía de la Semana Santa, y se ha planteado que los cortejos apaguen temporalmente los cirios durante el paso del cortejo real.

Imagen de archivo de la Borriquilla a su paso por la Catedral de Jaén. (EUROPA PRESS).

“Es excepcional por parte del alcalde ante una visita que no se da todos los días. Cuando el cortejo suba por la calle no habrá problemas en apagar los cirios y encenderlos una vez que se pase", explicaba a COPE Daniel Quero, vicehermano mayor de la Cofradía de los Estudiantes. No obstante, entre las hermandades surge el debate sobre si será posible la limpieza: “Se preguntan si no sería posible la limpieza intensiva de las calles tras el vertido de cera“, aunque afirman que ”ni siquiera, eso garantizaría la plena seguridad, teniendo en cuenta que por el mismo circularán efectivos de seguridad, incluso en moto".

Además, el consistorio ha querido que la ciudad se implique plenamente en esta visita. A través de un bando municipal, se ha invitado a los vecinos y a los centros educativos a sumarse al recibimiento de sus majestades en la Plaza de Santa María. “Jaén tiene que responder a este señalado gesto y dar testimonio del orgullo y la emoción”, señalaba el comunicado oficial. Asimismo, se iluminará la fachada del Ayuntamiento en rojo carmesí como gesto de bienvenida.

Con motivo del 58º cumpleaños del rey Felipe VI, salimos a la calle para conocer la opinión de los españoles sobre su figura. Las respuestas son de lo más variadas, desde el apoyo a la institución hasta el rechazo y la petición de un referéndum.

Su regreso a Jaén

No es la primera vez que los actuales monarcas visitan Jaén. Como Príncipes de Asturias, estuvieron en 2008 para inaugurar el Nuevo Teatro Infanta Leonor, y más recientemente han acudido a Bailén y a Expoliva. Felipe VI también ha visitado en solitario la ciudad en varias ocasiones, destacando la inauguración del Museo Íbero en 2017 o la clausura del Congreso Nacional de Jóvenes Agricultores en 2019.

La visita de este martes, que contará con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, constituye un acto histórico para la ciudad, que combina tradición, cultura y proyección futura. La conmemoración de los 1.200 años de capitalidad no solo rememora el pasado, sino que pretende mostrar a Jaén como una ciudad viva, acogedora y orgullosa de su patrimonio histórico y cultural, consolidando así su relevancia en el contexto andaluz y nacional.