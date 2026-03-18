Feijóo acusa a Sánchez de ser un “perdedor” al que le están fallando los “superpoderes” y el presidente le reta a posicionarse en la guerra: “Lleva 18 días equivocándose”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encarado este miércoles una nueva sesión de control al Ejecutivo con la guerra en Irán y las elecciones castellanoleonesas como telón de fondo. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha comenzado su intervención apelando a la bancada de Sumar, a quienes ha recordado que su apoyo incondicional al PSOE les ha pasado factura en las urnas. "Felicidades por tragar con todo, con las mentiras, con la incompetencia y con toda clase de corrupción. Ahí tienen el resultado: cero escaños", ha afirmado.

Feijóo se ha dirigido después a Sánchez para preguntarle si cree que los españoles siguen confiando en su gobierno, después de "encajar diez derrotas electorales de las últimas doce". “Es usted un perdedor. Al superhéroe de la democracia [así le apodó la ministra de Igualdad, Ana Redondo] le están fallando los superpoderes”, ha ironizado.

Sánchez ha respondido reivindicando la capacidad de respuesta de su Gobierno ante crisis “muy graves”. Sobre la última de ellas, la guerra en Irán, el líder socialista ha retado a los populares a fijar posiciones: “¿Qué van a hacer ustedes? ¿Sí a la guerra y no a las ayudas? ¿O van a hacer justo lo contrario?

¿De qué lado está el PP?

Mientras el PSOE se ha mostrado como la posición discordante con Trump en Europa, el PP ha tirado de equilibrismos a la hora de pronunciarse sobre el conflicto. Coincide en que es una “guerra ilegal”, pero se refiere a la operación como el mal menor frente al malísimo régimen de los ayatolás. “No se puede alentar a quien incendia y luego quejarse de los efectos del humo que provoca ese incendio. Lleva 18 días equivocándose. Rectifique. No porque sea de sabios, sino porque es su responsabilidad, ha aseverado Sánchez.

Feijóo ha acusado al líder socialista de instrumentalizar la guerra para intereses electorales y le ha recordado que “ya han pasado 20 días” y el Ejecutivo todavía no ha desplegado el escudo económico para paliar las consecuencias de la guerra. Sobre este asunto también se han pronunciado los socios de investidura, que le han exigido aclarar qué medidas, en qué forma y cómo pretenderá negociar lo que se apruebe en el próximo Consejo de Ministros Extraordinario del próximo viernes. “No se la juegue”, le advirtió la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero.

En todo caso, Feijóo ya ha adelantado el sentido de voto de los suyos, advirtiendo que votarán en contra si se presenta el paquete aglutinado en un decreto ómnibus como el que ya tumbaron hace dos semanas. En este sentido, ha invitado a “copiar y aprobar” el plan fiscal que el Grupo Popular presentó en el Congreso y le hizo llegar a Moncloa por escrito.

En su réplica, Sánchez ha afeado que “ya se esté poniendo la venda antes que la herida”, adelantando su ‘no’ antes de conocer siquiera las medidas. “Ya nos está diciendo que va a votar en contra del real decreto ley para proteger a la gente, como han hecho durante todas las crisis que ha tenido que gestionar este gobierno", ha criticado.