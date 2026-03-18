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El vino español que se ha llevado el Oscar de la copa de Leonardo DiCaprio en ‘Una batalla tras otra’

La bodega toledana Más Que Vinos es la productora de la bebida que aparece en una de las escenas finales de la Mejor película de este año

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La bodega Más Que Vinos
La bodega Más Que Vinos produce Malditos conejos, unos vinos que este 2026 se han coronado en la 98.ª edición de los premios de Hollywood al aparecer en la película ganadora de Paul Thomas Anderson. / Imagen de archivo

Hace unos días que Hollywood se reunió en la 98.ª edición de los Oscar y premió Una batalla tras otra (Paul Thomas Anderson) como Mejor película. Lo que no tantos sabían es que al galardonar el filme que cuenta con Leonardo DiCaprio como protagonista, también se estaba visibilizando un producto español. El vino Los Conejos Malditos, producido por la bodega Más Que Vinos en la provincia de Toledo, ha adquirido una inesperada notoriedad internacional al aparecer en una de las escenas finales del filme.

La bodega de Castilla-La Mancha, situada en la alta Meseta de Ocaña a 750 metros de altitud, elabora un tempranillo carbónico, descrito por la enóloga Margarita Madrigal como un vino de color vivo, perfil afrutado y tanino suave, y se vende actualmente a 9,50 euros. Según han relatado Madrigal en Cadena SER, la aparición de la botella en la película ha generado un incremento del interés por parte de consumidores, tanto nacionales como internacionales, pese a que la bodega asegura tener capacidad para ampliar la producción si la demanda crece.

Una imagen cotidiana en los Oscar: Leonardo DiCaprio bebe un vino toledano en la gran pantalla

Fue en octubre, tras el estreno del film en Estados Unidos, cuando la bodega tuvo conocimiento de la inclusión de su vino gracias al aviso de sus importadores americanos, según ha relatado Margarita Madrigal en la cadena de radio de PRISA. No obstante, la historia de estos vinos se remonta más atrás. El equipo de enólogas y enólogos fundó Más Que Vinos en 1999 y, desde entonces, ha desarrollado una viticultura orgánica y sostenible, con reconocimiento sectorial nacional e internacional.

Pero ¿por qué la originalidad del nombre? Los Conejos Malditos surgió a raíz de una plaga de conejos que, desde hace más de quince años, afecta a los viñedos de la bodega, llegando a reducir notablemente la producción, según ha explicado Madrigal. Convertir ese desafío en una seña de identidad fue una sugerencia de los distribuidores estadounidenses. “Nuestros importadores sabían del problema que teníamos tan grande con los conejos, y nos dijeron: ‘Oye, ¿por qué no hacemos un vino así relajado… y que defina el problema que tenéis, pero que saque una sonrisa?’”, cuentan en Cadena SER.

La etiqueta del vino, diseñada por el ilustrador estadounidense Dustin Harbin, colaborador habitual del New York Times, constituye otro de los elementos característicos de la marca. Sobre esa colaboración, Madrigal ha subrayado en antena que “ha dado con la clave de lo que es atractivo… queríamos una etiqueta que apeteciera coger y probar”. El resultado es una imagen reconocible y diferencial en el lineal, señalada también por Vinos y Caminos como un homenaje irónico a los causantes del desequilibrio en las viñas.

Los efectos en la bodega tras su aparición en Hollywood

El impacto de la película ha sido inmediato a nivel mediático y comercial. Desde el estreno, la bodega ha registrado un incremento de visitas e interés por parte de consumidores, según ha confirmado Margarita Madrigal a Cadena SER: “En España sí que hemos notado interés por conocer este vino, probarlo y venir a la bodega… ya lo vendemos en varios wine bars, restaurantes y tiendas especializadas”.

Tráiler de 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio

El precedente de otros productos alimentarios españoles que han saltado a la fama gracias al cine, como las patatas Bonilla tras su aparición en Parásitos (Bong Joon-ho, 2019), ha invitado a la bodega toledana a soñar con una proyección semejante. “Ojalá se reconozca el vino, la calidad que realmente la hay aquí en Toledo y en Castilla-La Mancha”, ha expresado Madrigal en Cadena SER, admitiendo que sería un revulsivo para la marca. Eso sí, aseguran contar con capacidad para cubrir una posible avalancha de pedidos: “Tenemos capacidad suficiente para hacer más tempranillo de los conejos malditos”.

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