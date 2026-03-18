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Bruselas lanza EU Inc., su plan para crear empresas que operen en toda Europa en menos de 48 horas y por 100 euros

La Comisión Europea propone un marco opcional para simplificar trámites y evitar la burocracia, aunque las sociedades deberán cumplir la legislación laboral y fiscal de sus países

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La presidenta de la Comisión
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. (REUTERS/Abdul Saboor)

La Comisión Europea (CE) ha propuesto un nuevo marco empresarial que busca transformar la manera en la que las sociedades se crean y operan en toda la Unión Europea (UE). El plan EU Inc., que pretende eliminar obstáculos burocráticos y reducir costes para emprendedores, permitirá que las compañías puedan registrarse digitalmente en menos de 48 horas y con un coste máximo de 100 euros, para operar bajo un marco legal común en los 27 países miembros.

Este sistema funcionaría a través de una ventanilla única europea, que centralizará los trámites y permitirá que los datos solo se presenten una vez. El nuevo esquema será opcional y no reemplazará a las legislaciones nacionales. Las empresas podrán elegir entre acogerse al modelo común o seguir con los marcos estatales ya existentes. Según la Comisión, la medida podría facilitar la creación de unas 300.000 nuevas empresas en la próxima década.

La armonización propuesta se limita a los aspectos corporativos, como el registro, la gobernanza y la gestión digital de la compañía. No afecta la normativa laboral ni fiscal, que seguirán reguladas por cada Estado miembro. Así, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión, asegura que las condiciones laborales, incluidos salarios y horarios, dependerán siempre del país donde se realiza el trabajo.

De este modo, la CE busca responder a las preocupaciones de los sindicatos, que alertaban sobre posibles intentos de las empresas de instalarse en países con normativas menos estrictas para beneficiarse de condiciones laborales más flexibles. Respecto a los impuestos, se mantendrá el criterio vigente: las empresas tributarán en el país donde tengan su sede permanente, evitando la competencia fiscal desleal entre Estados.

Ventajas para la expansión y simplificación administrativa

Actualmente, quienes desean expandir sus negocios en el bloque se enfrentan a 27 sistemas legales y más de 60 formas jurídicas diferentes. Von der Leyen ha subrayado en declaraciones ofrecidas a los medios este miércoles que EU Inc. busca “facilitar radicalmente la creación y el crecimiento de un negocio en toda Europa”. El sistema digitalizado abarcará todos los procedimientos, desde la constitución de la empresa hasta su liquidación, incluyendo operaciones de financiación y reformas estatutarias. Para las compañías, esto significa una reducción significativa de tiempos y costes, especialmente para aquellas con un perfil innovador o en rápido crecimiento.

Los miembros de una startup
Los miembros de una startup trabajan en su oficina. (Foto: Difusión)

Las empresas que deseen liquidar su actividad también se beneficiarán: la propuesta permite iniciar el cierre con un solo criterio, la imposibilidad de pagar deudas, y agiliza los procedimientos, haciendo voluntaria la presencia de un abogado y simplificando las reclamaciones de acreedores. En la práctica, esto permitirá a los emprendedores cerrar y volver a iniciar negocios en menos tiempo y con menos trabas administrativas, de acuerdo con las declaraciones de von der Leyen.

Hacia el ‘Régimen 28′ en Europa

La propuesta busca priorizar a los negocios que más dificultades encuentran para crecer debido a las barreras administrativas y distingue entre empresas innovadoras o emergentes. Se considerarán innovadoras aquellas que hayan dedicado al menos un 10% de sus costes operativos o un 5% de sus activos a investigación y desarrollo en los últimos tres años, o que acrediten la puesta en marcha de proyectos de alto riesgo de mercado. Las start-ups, por su parte, serán aquellas innovadoras con menos de 100 empleados, una facturación anual inferior a 10 millones de euros y menos de una década de actividad.

La Comisión propone que el marco EU Inc. se apruebe como reglamento, lo que permitiría su aplicación directa en los 27 países. Bruselas ha instado a los gobiernos y al Parlamento Europeo a dar luz verde a la normativa antes de finales de este año. El plan forma parte de una iniciativa más amplia, conocida como Régimen 28, que prevé incorporar nuevas medidas de apoyo a las empresas innovadoras, incluidas posibles reformas en financiación y fiscalidad.

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