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Los concursantes de ‘La Cárcel de los Gemelos’, el reality que se estrena este domingo 15 de marzo y tiene a Frank Cuesta como estrella

ZonaGemelos vuelve a apostar por un formato extremo que encerrará a diez rostros televisivos e influencers en una prisión ficticia con 250.000 euros en juego

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Frank Cuesta, Dakota Tárraga y
Frank Cuesta, Dakota Tárraga y Labrador, concursantes de 'La cárcel de los gemelos'.

El fenómeno de los realities nacidos en internet sigue creciendo y este fin de semana suma un nuevo capítulo. Los populares creadores de contenido ZonaGemelos vuelven a revolucionar el panorama del entretenimiento digital con el estreno de La Cárcel de los Gemelos, su nuevo proyecto audiovisual que verá la luz este domingo 15 de marzo y que promete convertirse en uno de los contenidos más comentados de las próximas semanas.

Tras el éxito —y también la polémica— que rodeó a su anterior experimento televisivo en streaming, La Casa de los Gemelos, los streamers han decidido ir un paso más allá con un formato todavía más extremo. En esta ocasión, el reality gira en torno a una simulación carcelaria: los participantes vivirán encerrados en celdas, seguirán rutinas propias de una prisión y tendrán que enfrentarse a distintas pruebas físicas y psicológicas mientras compiten por un premio final de 250.000 euros.

El programa, además, apuesta por el formato de reality exprés que cada vez gana más terreno en internet. A diferencia de concursos tradicionales como Gran Hermano o Supervivientes, que pueden prolongarse durante meses, la experiencia tendrá una duración mucho más corta. Los concursantes convivirán durante apenas tres semanas, tiempo suficiente —según sus creadores— para que surjan alianzas, conflictos y momentos virales.

Frank Cuesta, concursante confirmado de
Frank Cuesta, concursante confirmado de 'La cárcel de los gemelos'. (Instagram @lacarceldelosgemelosoficial)

La mecánica incluye elementos propios del ambiente carcelario: comida de prisión, tiempo limitado en el patio, visitas vis a vis y celdas compartidas por parejas. Sin embargo, la organización ya ha advertido que no se tratará únicamente de un experimento de convivencia. Los concursantes deberán superar pruebas exigentes que pondrán a prueba su resistencia física, mental y emocional.

Un casting que mezcla televisión y redes sociales

Para esta nueva aventura, ZonaGemelos ha reunido a un grupo de participantes que mezcla rostros conocidos de la televisión con influencers y creadores de contenido digital, una combinación pensada para generar espectáculo dentro y fuera del programa.

Frank Cuesta, concursante confirmado de
Frank Cuesta, concursante confirmado de 'La cárcel de los gemelos'. (Youtube @lacarceldelosgemelosoficial)

Uno de los fichajes más sorprendentes es el de Frank Cuesta, conocido por sus programas de naturaleza como Frank de la jungla. Durante años, el naturalista ha mantenido una relación complicada con los medios tradicionales, por lo que su participación en un reality ha generado gran expectación. Según ha trascendido, Cuesta ha aceptado formar parte del programa con una condición muy especial: que los creadores del formato colaboren en la mejora de su santuario de animales. Por ese motivo, ha decidido renunciar tanto al sueldo como al posible premio final.

La gran duda es Aída Nízar, una de las concursantes más icónicas de los realities en España. Si bien su participación está en el aire debido a su desencuentro con La Marrash, quien no estará en el formato, de formar parte será una de las que más juego dé. Con experiencia en programas como Gran Hermano o Grande Fratello, su carácter explosivo la convierte en una de las grandes protagonistas potenciales del formato.

Aída Nízar, Maxi Miller y
Aída Nízar, Maxi Miller y La Falete, concursantes de 'La cárcel de los gemelos'.

El reality también contará con la presencia de José Labrador, conocido por su paso por Gandía Shore. Su regreso no está exento de polémica, ya que en el anterior reality organizado por los gemelos fue expulsado tras un enfrentamiento físico con otra concursante. Ahora vuelve dispuesto a cambiar la percepción del público.

Personajes virales y perfiles inesperados

Entre los concursantes también destaca Dakota Tárraga, quien se hizo conocida siendo adolescente en Hermano Mayor. Tras su paso por televisión, Dakota ha continuado construyendo una sólida presencia en redes sociales y ahora afronta este nuevo desafío mediático.

El casting se completa con perfiles muy diferentes que reflejan el nuevo ecosistema del entretenimiento digital. Uno de ellos es Karles Toràh, conocido en internet como Mr. Tartaria, cuyos vídeos sobre teorías alternativas de la historia han conseguido millones de visualizaciones.

También participará Héctor Morritos, un personaje viral en TikTok que ha construido su popularidad a partir de su vida de lujo en Andorra y sus continuos cambios estéticos, que suelen generar debate en redes.

En el apartado de creadores digitales aparece Maxi Miller, quien ya ha advertido que su estrategia dentro del programa será provocar a sus compañeros. “Prometo hacerles la vida imposible”, aseguró al confirmarse su participación.

Tiparraco, Héctor Morritos y Saray
Tiparraco, Héctor Morritos y Saray Carrillo concursantes de 'La cárcel de los gemelos'.

Otro rostro conocido será Saray Carrillo, recordada por protagonizar uno de los momentos más comentados de la historia de MasterChef España cuando presentó una perdiz cruda y sin desplumar ante el jurado.

La lista de concursantes se completa con perfiles como La Falete y el youtuber Tiparraco, conocido por sus vídeos de cámaras ocultas.

Un reality diseñado para hacerse viral

Con este nuevo formato, ZonaGemelos busca repetir el fenómeno que logró su anterior proyecto, apostando por retransmisiones en directo, clips pensados para redes sociales y un casting cargado de personalidades fuertes.

Kiko Hernández en 'La casa
Kiko Hernández en 'La casa de los gemelos'. (YouTube)

A falta de ver cómo evoluciona la convivencia entre los concursantes, todo apunta a que La cárcel de los gemelos llega dispuesto a ocupar buena parte de la conversación digital en las próximas semanas. Y, si algo han demostrado los realities nacidos en internet, es que la viralidad puede llegar desde los lugares más inesperados… incluso desde una prisión ficticia.

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