Los TEDAX de Madrid se desplazan hasta Cuenca por una mochila abandonada frente a la Subdelegación del Gobierno: se activa el protocolo de antiexplosivos

Los TEDAX de Madrid se desplazan hasta Cuenca por una mochila abandonada (Canva)

El centro de Cuenca ha quedado acordonado bajo un riguroso operativo de seguridad después de que una mochila abandonada haya hecho saltar todas las alertas en la vía pública esta tarde. El abandono frente a la Subdelegación del Gobierno ha hecho sospechar a los vecinos que paseaban por la zona. Por lo que se ha activado el protocolo de antiexplosivos y el despliegue de los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (TEDAX).

El aviso ciudadano se produjo alrededor de las 17:00 horas en la calle Gregorio Catalán Valero, a pocos metros del cruce con Hermanos Valdés y a un costado del edificio institucional. La Policía Nacional, sin poder determinar a simple vista el contenido de la mochila, ha decidido poner en marcha inmediatamente el protocolo, tal y como ha informado El Diario de Cuenca.

Para llevar a cabo la intervención, se debía solicitar la ayuda de los técnicos más cercanos, barajándose así la posibilidad de que acudieran los agentes de Madrid o Ciudad Real, dada la cercanía y los tiempos de respuesta requeridos ante este tipo de incidentes. Aunque, al final, han sido los de la capital los que se han desplazado hasta la ciudad conquense. Al lugar también se han movilizado la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Local y el cuerpo de Bomberos.

Coche de Policía Nacional (POLICÍA NACIONAL)

Los TEDAX han llegado cuatro horas después del aviso

Toda la zona de Plaza de España y sus alrededores ha quedado acordonada, con cortes de tráfico y restricciones al paso peatonal en varias calles del centro de la ciudad. La Policía Local ha asumido la gestión de los accesos, mientras los servicios de emergencia permanecieron en alerta y listos para actuar ante cualquier eventualidad.

El despliegue de seguridad ha incluido igualmente instrucciones estrictas a la población para que evitara la zona afectada y siguiera en todo momento las indicaciones de los agentes desplegados en el operativo. Las autoridades han subrayado la importancia de mantener el perímetro despejado hasta que los TEDAX completaran la inspección y se confirmara la ausencia de peligro real.

A las 21:10 horas, el equipo de TEDAX ha llegado a Cuenca para analizar el contenido de la mochila mediante los protocolos técnicos habituales. En caso de detectar algún explosivo, el cuerpo debería proceder a la desactivación controlada para neutralizar cualquier riesgo potencial.

Este tipo de intervenciones por parte de los TEDAX forman parte de los protocolos habituales cuando se detectan objetos sospechosos en espacios públicos, en especial cerca de edificios institucionales. Los expertos reiteran la necesidad de actuar con rapidez y máxima precaución ante cualquier hallazgo similar, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades.

Finalmente, La subdelegada del Gobierno en Cuenca, Mari Luz Fernández, ha confirmado a los medios de comunicación de que ha sido una “falsa alarma”. La mochila no contenía explosivos, por lo que, una vez descartado cualquier riesgo, se ha procedido al levantamiento del dispositivo y a la recuperación de la normalidad en la zona.