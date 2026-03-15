Los históricos vestidos de las españolas en los Oscar: de los lunares de Karla Sofía Gascón por la puerta de atrás a la innovación constante de Penélope Cruz

Karla Sofía Gascón y Penélope Cruz en los Oscar (Reuters / Europa Press)

La presencia de actrices españolas en las ceremonias de los Premios Oscar se ha distinguido en múltiples ocasiones por un estilo inconfundible en la alfombra roja, aunque con una participación limitada de moda nacional, exceptuando algunos nombres clave. Con cada edición, nombres propios como Penélope Cruz, la que más ha pisado la alfombra, o Elsa Pataky han marcado tendencia tanto dentro como fuera de España con vestuarios cuidadosamente seleccionados.

En las últimas décadas, intérpretes como Maribel Verdú, Paz Vega, Marta Nieto y Karla Sofía Gascón también han aparecido en las ceremonias luciendo vestidos de diseñadores como Ze García, Carmen March, Delpozo o Ralph Lauren, y, en ocasiones, han optado por prendas cuyas características, como el uso de lunares metalizados en tonos plata sobre fondo negro por parte de Karla Sofía Gascón, han evocado el traje de flamenca, uno de los más identificables de la moda española.

En la edición de 2024, la participación de Elsa Pataky coincidió con la revalorización del diseño patrio. Pataky, acompañada de Chris Hemsworth, ha optado por un vestido creado a medida por Ze García, en contraste con su asistencia en 2014, cuando lució una prenda verde de Ellie Saab adaptada a su embarazo avanzado. El reconocimiento del diseño español no ha sido del todo habitual entre las asistentes, aunque hay momentos que evidencian la consolidación de esta tendencia.

Chris Hemsowrth y Elsa Pataky en los Oscar (Europa Press)

Los vestidos de Penélope Cruz

La trayectoria de Penélope Cruz en los Premios Oscar ha estado marcada por la diversidad y la experimentación estilística. En su debut, la actriz confió en un vestido de Ralph Lauren, lo que sentó las bases de una relación repetida con esta firma, ya que en su segunda aparición eligió de nuevo un diseño de la casa, en esta ocasión en color negro y escote Bardot. Las elecciones posteriores han supuesto un diálogo constante con las grandes casas de moda internacionales: desde el vestido amarillo de Óscar de la Renta en 2005, probablemente el menos celebrado por crítica y público, hasta la pieza de Versace elegida cuando estuvo nominada por Volver, en 2007.

El año 2008 marcó un punto de inflexión: acompañando a Javier Bardem, nominado por No es país para viejos, Cruz lució un vestido negro de Chanel. Fue en 2009 cuando la actriz alcanzó su mayor reconocimiento al recibir el Oscar por Vicky, Cristina, Barcelona con un Givenchy vintage exclusivo, adquirido en una tienda de Los Ángeles.

Los diferentes vestidos de Penélope Cruz en los Oscar en 2022, 2009 y 2007 (Reuters / EFE)

Cruz ha continuado alternando entre firmas de la talla de Donna Karan, L’Wren Scott en 2011, Giorgio Armani y Giambattista Valli, adaptando su vestuario a cada contexto y consolidando su perfil como referente en las alfombras rojas. Destacan su elección de Chanel para la edición de 2020, considerada una de las más memorables, y el modelo blanco de Chanel con el que entregó un galardón en 2025, reafirmando este color como su seña estilística en esta ceremonia.

Pero Cruz no ha sido la única acompañante de Javier Bardem de la historia de los Oscar. Pilar Bardem, en 2001 y 2008, acompañó a su hijo con una presencia destacada: por la primera nominación de Bardem lució un vestido de lentejuelas hasta el cuello, mientras que en su segunda vez en Los Ángeles optó por un diseño más sobrio en color negro con detalles florales en rojo.

Pilar y Javier Bardem en los Oscar (Shutterstock)

Más rostros españoles en los Oscar

Otras actrices se han sumado a este repertorio de innovación y homenaje: Marta Nieto, acompañando a Rodrigo Sorogoyen, optó por un vestido floral de color blanco de Delpozo; Maribel Verdú fue la que no dudó en apostar por un diseño español firmado por Carmen March en 2007; y Paz Vega, en 2006 y 2018, alternó entre la sobriedad de su palabra de honor negro en su debut y diseños de inspiración origami de Christopher Bu en su segunda visita a los premios. Después, volvió a la palabra de honor en 2025 con un diseño de plumas de Roberto Liz.

Paz Vega en los Oscar 2025 y 2018 (Europa Press / Shutterstock)

El polémico caso de Karla Sofía Gascón

Mientras algunas intérpretes han priorizado los nombres internacionales de la moda, otras han puesto en primer plano la identidad propia a través de referencias directas a elementos característicos del vestuario español. La aparición de Karla Sofía Gascón en 2025 destacó por combinar un diseño asimétrico, de manga larga y fondo negro, con lunares metalizados y peinado lateral con ondas, lo que fue interpretado como un homenaje a los trajes de flamenca tradicionales.

Karla Sofía Gascón en los Oscar 2025 (AP Foto/Chris Pizzello)

En este caso, la elección no se limitó al vestido, pues las joyas de brillantes reforzaron la sofisticación del conjunto. No obstante, fue una representación agridulce, puesto que la actriz de Emilia Pérez se tuvo que conformar con la invitación a los premios, pero sin la posibilidad de pasear por la alfombra roja junto a sus compañeros de reparto por la gran polémica que la envolvía en aquel momento.