La participación en las elecciones de Castilla y León alcanza el 53,18% a las 18.00, superando en un punto y medio el dato de 2022

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral en Valladolid (Pablo Requejo / Europa Press)

La participación en las elecciones autonómicas de Castilla y León se sitúa en el 53,18% del censo a las 18.00 horas, según los datos difundidos por la administración electoral durante la jornada. Este tercer avance oficial, el último antes del cierre de los colegios electorales, confirma una participación superior a la registrada a la misma hora en las elecciones autonómicas de 2022, cuando el índice se situó en el 51,62% del censo. El dato ofrece así una referencia del seguimiento de la jornada cuando restan dos horas para que concluyan las votaciones, previstas hasta las 20.00 horas, momento en el que se cerrarán las urnas y comenzará el recuento de los votos emitidos a lo largo del día.

El avance de las 18.00 horas suele ser uno de los indicadores más relevantes del seguimiento electoral, ya que permite observar el ritmo de participación durante la segunda mitad de la jornada y compararlo con el registrado en convocatorias anteriores. Aunque este dato no permite anticipar ni el resultado electoral ni el porcentaje final de participación, sí ofrece una radiografía bastante aproximada de la movilización del electorado antes del último tramo de votación, que tradicionalmente concentra un volumen significativo de votantes.

La evolución de la participación a lo largo del día había mostrado ya una tendencia ligeramente superior a la registrada en los anteriores comicios autonómicos celebrados en la comunidad. El primer avance oficial, difundido a las 11.30 horas, situaba el porcentaje de votantes en el 12,63% del censo, frente al 11,30% registrado a la misma hora en las elecciones de 2022. Esta diferencia, de 1,33 puntos porcentuales, ofrecía una primera fotografía de la jornada electoral con una participación algo mayor en las primeras horas de votación.

Un aumento progresivo durante la jornada

El segundo balance de participación, publicado a las 14.00 horas, consolidó esa tendencia. A esa hora, el porcentaje de votantes había alcanzado el 36,97%, lo que supone también una cifra superior a la registrada a la misma hora en los comicios de 2022, cuando la participación se situó en el 34,73%. La diferencia en este caso ascendía a 2,24 puntos porcentuales, lo que indicaba que el ritmo de votación durante la primera mitad de la jornada se mantenía por encima del registrado en la convocatoria anterior.

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral en Valladolid (Pablo Requejo / Europa Press)

La jornada electoral había comenzado a las 9.00 de la mañana, cuando abrieron sus puertas los colegios electorales en toda la comunidad autónoma tras la constitución de las mesas. Desde ese momento, los electores inscritos en el censo han podido acudir a votar en los centros habilitados en las distintas localidades de Castilla y León, en una jornada que se desarrolla bajo el dispositivo habitual para este tipo de procesos electorales.

Una jornada sin incidencias destacadas

La jornada electoral comenzó a las 9.00 de la mañana, con la apertura de los colegios en toda la comunidad autónoma. Apenas 40 minutos después, la administración electoral daba por constituidas todas las mesas, un total de 4.470 repartidas en 2.910 locales electorales distribuidos por el territorio de Castilla y León.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha señalado que el inicio de la jornada se ha desarrollado “sin incidencias relevantes”, dentro del funcionamiento habitual de este tipo de procesos electorales.

Tras conocerse el primer dato de participación, los principales candidatos han realizado valoraciones sobre la jornada y han animado a los ciudadanos a acudir a las urnas. El candidato del Partido Popular y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a los electores que participen en la votación y ha recordado que “hoy decidimos el gobierno que queremos para los próximos cuatro años”.

Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, afronta su primer examen autonómico con la intención de convertirse en la alternativa socialista al largo ciclo de gobiernos del PP.

Por su parte, el candidato del PSOE, Carlos Martínez, ha mostrado su confianza en lograr “un resultado satisfactorio” que pueda suponer “un revulsivo importante” para su partido, tanto en Castilla y León como a nivel nacional. Los socialistas consideran que un posible crecimiento de Vox a costa del PP podría abrir la puerta a que el PSOE se convierta en la fuerza más votada tras el escrutinio de esta noche. Martínez, también alcalde de Soria, ha insistido en que “el vuelco es necesario” tras cerca de cuatro décadas de gobiernos del Partido Popular en la comunidad y ha defendido que ahora “la ciudadanía tiene que alzar la voz para su reivindicación”.

Los colegios electorales permanecerán abiertos hasta las 20.00 horas, momento en el que concluirá la votación y comenzará el escrutinio de los votos emitidos durante la jornada. A partir de entonces se conocerán progresivamente los resultados de estas elecciones autonómicas conforme avance el recuento en las mesas electorales.