Detenida una mujer acusada de prender fuego a su marido en Chiva

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a una mujer acusada de prender fuego a su marido en el domicilio familiar de la localidad valenciana de Chiva, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El incidente ha tenido lugar esta madrugada, sobre las 2 o las 3 horas, cuando la mujer, de 48 años, presuntamente ha rociado a su pareja, de 49, con un líquido inflamable mientras dormía.

La Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha detenido a la mujer, quien se encuentra esta mañana arrestada en el cuartel de Chiva.

Por su parte, efectivos de Criminalística se hallan este viernes sobre el terreno recogiendo evidencias para averiguar qué ha ocurrido y depurar posibles responsabilidades.

Según ha adelantado hoy Las Provincias, la víctima fue trasladada al centro de salud en coche patrulla de la Policía Local y después ingresó en estado muy grave en La Fe. La hija de la mujer, una menor de 16 años, estaba en la vivienda cuando se produjeron los hechos, apunta el mismo medio.