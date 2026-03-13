Agencias

Detenida una mujer acusada de prender fuego a su marido en Chiva

Guardar

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a una mujer acusada de prender fuego a su marido en el domicilio familiar de la localidad valenciana de Chiva, según han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El incidente ha tenido lugar esta madrugada, sobre las 2 o las 3 horas, cuando la mujer, de 48 años, presuntamente ha rociado a su pareja, de 49, con un líquido inflamable mientras dormía.

La Guardia Civil se ha desplazado hasta el lugar de los hechos y ha detenido a la mujer, quien se encuentra esta mañana arrestada en el cuartel de Chiva.

Por su parte, efectivos de Criminalística se hallan este viernes sobre el terreno recogiendo evidencias para averiguar qué ha ocurrido y depurar posibles responsabilidades.

Según ha adelantado hoy Las Provincias, la víctima fue trasladada al centro de salud en coche patrulla de la Policía Local y después ingresó en estado muy grave en La Fe. La hija de la mujer, una menor de 16 años, estaba en la vivienda cuando se produjeron los hechos, apunta el mismo medio.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Policía de Suiza descarta un acto terrorista en el incendio de un autobús con seis muertos

Al menos seis personas han perdido la vida y cinco resultaron heridas tras un incendio en un autobús en Kerzers, mientras las autoridades mantienen abiertas diferentes líneas de investigación y descartan que la causa sea un ataque extremista

La Policía de Suiza descarta

El cine internacional reclama su lugar en los Óscar

Infobae

Detenidos en Manises seis miembros de una banda organizada dedicada al robo de cableado municipal

Detenidos en Manises seis miembros

La versión nativa de Chrome para dispositivos Linux ARM64 llegará en el segundo trimestre de 2026

La versión nativa de Chrome

Australia ordena la evacuación de su personal diplomático "no esencial" de Líbano por motivos de seguridad

Australia ordena la evacuación de