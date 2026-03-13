España

Kiko Matamoros reacciona a la pena que pide la Fiscalía para él y Makoke por un presunto delito de alzamiento de bienes: “Suerte a los implicados”

El Ministerio Público solicita cinco años y medio de cárcel para la pareja de Marta López Álamo y cuatro años para la colaboradora de televisión

Kiko Matamoros en un fotomontaje
Kiko Matamoros en un fotomontaje de Infobae. (Instagram.com/kiko_matamoros)

A Kiko Matamoros casi nada le hace perder su característico sentido del humor. Si bien se pensaba que le provocaría una gran desazón el hecho de que saliese a la luz su comparescencia en la Fiscalía de Madrid, lo cierto es que es todo lo contrario. El colaborador de televisión no ha tardado en expresar su punto de vista al respecto de esta amarga noticia en sus redes sociales. Lejos de tomarse el tema con la seriedad que requiere, la pareja de Marta López Álamo ha querido restarle importancia otorgándole un toque de jocosidad al asunto.

La mañana de este viernes, 13 de marzo, El Español ha revelado que el que fuera tertuliano de Sálvame y su expareja, Makoke, se sentarán en el banquillo de los acusados el próximo miércoles, 18 de marzo, por un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes. De acuerdo con la información publicada por el ya citado medio, la Fiscalía solicita una condena de cinco años y medio de prisión y el pago de 636.000 euros a Hacienda para el hermano de Coto Matamoros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que el conocido colaborador televisivo habría diseñado un plan para eludir el pago de sus deudas con la Agencia Tributaria y así evitar que su situación económica se viera perjudicada. Según el documento, el Ministerio Público considera que Matamoros era “conocedor de que sus ingresos eran más que suficientes para satisfacer dichas deudas”, aunque también sabía que “el pago de la mismas mermaría considerablemente su capacidad económica y, por tanto, su forma de vida”.

“Desarrolló de forma continuada un comportamiento económico financiero en el que no asumía formalmente ni la percepción de ningún ingreso ni la titularidad de ningún bien”. La investigación judicial también afecta a quien fue su esposa, la presentadora y colaboradora televisiva Makoke, cuyo nombre real es María José Giaever. Según la Fiscalía, ella habría participado en la operativa descrita en el escrito de acusación. Por ello, la Fiscalía solicita la pena de cuatro años y tres días de cárcel por su presunta participación en los hechos investigados.

“Estoy muy tranquilo y satisfecho”

El Ministerio Público sostiene que Matamoros “habría “interpuesto empresas y contratos paralelos” en su trabajo, pese a que realizaba “actividades personalísimas tanto en el sector audiovisual y de prensa como en el del ocio”, con la finalidad de evitar el pago de sus deudas con Hacienda. “Se abstenía de presentar las correspondientes declaraciones”.

Tan solo horas después de que saliera a la luz la noticia, Kiko Matamoros ha reaccionado a través de un post publicado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 500.000 mil seguidores. “¡Albricias! Es un gran día. Ya me nombran en Telecinco. En nada estoy sentado en ¡De Viernes!“, son las primeras palabras que acompañan el post, en el que, haciendo gala de su característico sentido del humor, ha dejado en el aire su posible asistencia al espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta.

Acto seguido, el tertuliano ha dejado saber que esta situación no le hace perder los nervios. “Estoy muy tranquilo y satisfecho con la celebración próxima de este proceso. Las cosas tienen un principio y un final. Suerte a los implicados”, ha zanjado, haciendo alusión al veredicto final del juicio, que se conocerá poco después de conocerse la comparecencia que tendrán tanto él como la malagueña. Por el momento, habrá que esperar para conocer si existió la estrategia descrita por el Ministerio Público y si los acusados incurrieron en los delitos de alzamiento y ocultación de bienes.

