El hallazgo de un hombre en su granero que resultó ser un raro molde de punta de lanza de la Edad de Bronce

Imagen del molde que probablemente se elaboró ​​a partir de roca volcánica originaria del norte de Hungría o del sureste de Eslovaquia. (M. Salaš et al., Archeologicke Rozhledy , 2026 / Foto de J. Cága)

Un día estás tan tranquilo en tu granero, ves una piedra y años después resulta que has descubierto un objeto que se utilizó para la fabricación de armas de bronce en el sureste de la República Checa. Esto es lo que le ocurrió a J. Tomanec, un checo que en 2007 localizó en su jardín de Morkuvky una piedra rectangular que, durante años, sirvió de soporte en los cimientos de un granero y que posteriormente suscitó el interés de arqueólogos locales. Este hallazgo ha sido clave para que los investigadores hayan podido avanzar en la comprensión de las tecnologías metalúrgicas de la Edad del Bronce en Europa Central.

La pieza hallada en Morkuvky corresponde a un molde de fundición de casi 23 centímetros de longitud, fabricado en toba riolítica, una roca volcánica, según ha informado Radio Praga Internacional. Data aproximadamente del año 1350 a. C., y ha sido identificada como una matriz diseñada para elaborar puntas de lanza de bronce. Los especialistas han determinado que el bloque fue empleado de forma reiterada, evidenciado por la existencia de “alta tensión térmica” en su superficie, dato que, según el estudio publicado en Archeologicke Rozhledy, apunta a un uso prolongado posiblemente para decenas de lanzas.

El arqueólogo Milan Salaš, quien lidera la investigación del Museo Moravo de Brno, ha detallado a Radio Praga Internacional que este artefacto corresponde a una matriz para la fundición de armamento. De la pieza se conserva únicamente una de las mitades: “Como podemos ver, se trata de una losa de piedra rectangular bastante regular. En la superficie divisoria del molde, en un lado, hay una impresión negativa de forma muy precisa y muy bien conservada, utilizada para fundir una punta de lanza de bronce.”

Qué se sabe del hallazgo

La fabricación requería verter bronce fundido entre las dos mitades del molde, las cuales después se aseguraban con un alambre de cobre. El resultado era una punta de lanza lanceolada, con base hueca y nervaduras longitudinales, características propias de las armas extendidas en la región de los Cárpatos durante la Edad del Bronce Tardía.

La procedencia de la piedra volcánica de la matriz indica la existencia de redes de transporte de materias primas que, según el equipo investigador, podían alcanzar distancias de decenas o incluso cientos de kilómetros. En este sentido, los autores subrayan en el artículo científico que probablemente la toba riolítica llegó al lugar desde regiones situadas más al este. “Lamentablemente, no podemos determinar con precisión el lugar donde se preparó el molde, pero en general su procedencia es evidente (desde el norte de Hungría hasta el sureste de Eslovaquia)”, ha explicado Antonín Přichystal, geólogo de la Universidad Masaryk y coautor del estudio, en declaraciones recogidas por Live Science.

Imagen del molde. (M. Salaš et al., Archeologicke Rozhledy , 2026 / Foto de J. Cága)

La investigación sugiere que el molde estaría vinculado a la cultura de los campos de urnas, una tradición originada en Europa Central hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo. Los yacimientos de esta cultura destacan por la deposición de huesos cremados en urnas que se enterraban posteriormente. A diferencia de otros moldes de fundición conocidos de esa cultura, que suelen aparecer en yacimientos excavados o cementerios, se sostiene que el ejemplar de Morkuvky pudo haber sido redepositado desde un asentamiento próximo de los campos de urnas.

El equipo guerrero de la Edad de Bronce

Sobre el uso del armamento en la época, Salaš ha detallado en Radio Praga Internacional que los combatientes de la Edad del Bronce Tardía empleaban diferentes equipos, entre los que se encontraban escudos, lanzas y protecciones para las piernas. El propio arqueólogo añade una referencia histórica extraída de la epopeya homérica al afirmar: “Los guerreros de Troya tenían el mismo equipo. [Homero] incluso escribe que llevaban dos lanzas a la batalla. Siempre guardaban una de reserva. Cuando un guerrero lanzaba una lanza desde lejos, la perdía, así que tenía otra preparada”.