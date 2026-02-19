España

Eva Isanta y Luis Merlo en ‘Top Chef: dulces y famosos’: “Nos regañamos desde que ella tenía 19 años”

Los actores se han reencontrado 20 años después de su paso por ‘Aquí no hay quien viva’ y cuentan a ‘Infobae’ cómo ha sido para ellos su experiencia en RTVE

Eva Isanta y Luis Merlo
Eva Isanta y Luis Merlo en 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

La recién estrenada edición de Top Chef: Dulces y famosos se ha convertido en una de las propuestas más comentadas de la temporada televisiva en España. El talent show culinario reúne a 16 caras conocidas de la pantalla, el teatro, la música y las redes sociales para competir por el título de mejor repostero famoso del país. Entre los concursantes destacan los actores Eva Isanta y Luis Merlo, quienes vuelven a compartir plató dos décadas después de su popular pareja televisiva en Aquí no hay quien viva.

En cada entrega, presentada por Paula Vázquez, hay mezcla de pruebas individuales y retos por equipos en los que los participantes deben demostrar técnica, creatividad y habilidad bajo presión. El jurado, compuesto por chefs y pasteleros de reconocido prestigio como Paco Roncero, Eva Arguiñano y Osvaldo Gross, valora sabor, presentación y destreza en cada desafío. Aunque ahora sus caminos se han separado tras la expulsión de la que fuera Maite Figueroa en LQSA, lo cierto es que Eva Isanta y Luis Merlo admitieron en una entrevista cojunta con Infobae previa al estreno del programa que se trata de una experiencia muy intensa y exigente.

Eva Isanta, Alejandro Vergara y
Eva Isanta, Alejandro Vergara y Luis Merlo en la cuerda floja de 'Top Chef: dulces y famosos' (RTVE)

“El día a día en el concurso es muy intenso, pero divertido”, apunta Isanta. Unas palabras que fueron respaldadas por Merlo: “No nos aburrimos. No hay momentos que no sean intensos. Todo es de una intensidad pasmosa y te olvidas de que hay unas cámaras que están captando todo”, explica a este medio. “Creo que es el único problema, que queda constancia de llorar por una tontería de postre o de ponerte muy contento por una galleta con un compañero”, destaca el que fuera Mauricio Hidalgo en la serie ANHQV.

“Para determinada televisión nunca he estado disponible”

Ambos coinciden en que aceptaron este gran reto televisivo debido a la “blancura del contexto, la temática y la narrativa” de este programa. “Aquí es todo blanco y no hay ningún tipo de especulación sobre vidas privadas, ni sobre éxitos ni fracasos”, valora el madrileño, al que respalda en su visión su compañera. “Soy muy defensora de mi privacidad, y lo sigo siendo. Mostrarme yo y no a través de mis personajes, sino mostrar a Eva, siempre me da mucho miedo, mucho reparo”, admite. “Creo que las vulnerabilidades están bien también afrontarlas y de repente sentir que yo no tengo por qué traicionarme a mí misma haciendo un programa, sino que puedo aprender cosas de mí”, señala la de Ceuta.

En este sentido, Luis Merlo ha descartado participar en otro tipo de programas con dinámica similar, como es el caso de MasterChef Celebrity: “Para determinada televisión nunca he estado disponible. Ni lo he estado ni lo estaré”, asegura el madrileño. “Me inventaré otra cosa el día que mi profesión no me dé de comer, pero hay determinados lugares a los que no iría”.

Un cálido reencuentro y una amistad de décadas

Tanto Eva Isanta como Luis Merlo destacaron que la convivencia y el trabajo en equipo han supuesto una oportunidad para aprender sobre ellos mismos y sobre su relación, que según afirman sigue siendo cercana incluso fuera del contexto profesional. “Nos regañamos desde que ella tenía 19 años”, bromea Merlo. El cariño del público por su etapa en Aquí no hay quien viva sigue muy presente. “La consecuencia de la edad es esa, que te conviertes en un recuerdo. Ojalá que bonito y feliz para gente”, señala el madrileño con emoción. “Creo que abrimos la puerta desde el amor a que la gente entendiese la homosexualidad de personajes y de personas”, añade Isanta.

En su paso por el espacio de RTVE, ambos actores han puesto a prueba su paciencia y precisión, algo que les ha llevado a discutir en plena cocina y pese a la breve experiencia de Isanta. “Hubo un día que dije: ‘Pero ¿qué estás haciendo? Porque esto no se hace así’. Y ella me dijo: ‘Oye, déjame en paz’”, confiesa Luis Merlo a Infobae. Y no cabe duda de que ha sido así, pues prueba de ello es el encontronazo que los dos vivieron durante el segundo episodio de Top Chef: dulces y famosos en el que Isanta fue eliminada.

