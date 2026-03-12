Las polémicas declaraciones de Íñigo Onieva sobre la exclusividad de su nuevo negocio: “No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos”

Íñigo Onieva, en imagen de archivo (Europa Press)

El empresario Íñigo Onieva ha inaugurado oficialmente su proyecto más ambicioso, el Vega Members Club, en el centro de Madrid. A pesar de su apuesta por un ambiente cosmopolita y exclusivo, la apertura se ha visto envuelta en polémica tras las declaraciones de Onieva en El Mundo sobre los criterios de admisión y la nacionalidad de quienes sus miembros. El nuevo club privado fija en 500 el número máximo de socios y exige el abono de cuotas que pueden alcanzar 2.500 euros.

Los aspirantes serán evaluados no solo por su trayectoria profesional y su visión personal, sino también por su país de procedencia, tal como ha detallado Onieva. El empresario ha subrayado que la presencia de extranjeros quedará limitada al 40% de los socios para mantener un “equilibrio” entre la comunidad local y la internacional. El club, que también ha contado con la participación de Cristiano Ronaldo y Manuel Campos Guallar como impulsores del proyecto, inicia así su actividad entre la expectación de la socialité madrileña y la controversia generada por la política de acceso

Onieva ha defendido que el club aspira a ser un espacio diferente inspirado en el modelo de Nueva York, pero lo que ha añadido después le ha puesto en el centro de la diana mediática: “No queremos que esto se convierta en el club de los latinoamericanos tampoco. Queremos que haya un equilibrio entre la comunidad local y la internacional”. Unas declaraciones que han sido tachadas de “racistas” en redes sociales.

Isabel Preysler y Tamara Falcó en la inauguración del local de Íñigo Onieva (Europa Press)

El club privado de Íñigo Onieva

La presentación del club ha contado con una notable asistencia de figuras públicas, entre las que figuran su mujer Tamara Falcó, su suegra Isabel Preysler, Isabelle Junot, Carolina Herrera y Luis Medina. El acto de inauguración, celebrado el pasado viernes, ha servido para mostrar tanto el espacio de 1.000 metros cuadrados como la propuesta de servicios, cuyo acceso está reservado a los exclusivos miembros.

Durante su conversación con Summum, Onieva ha explicado que su experiencia en Londres, donde residió anteriormente, resultó clave para concebir este formato en la capital española: “Desde que regresé de vivir en Londres, donde gran parte de mi vida social giraba en torno a clubs privados, tenía en mente traer este concepto a Madrid. Es un formato muy habitual en las grandes capitales del mundo, donde buena parte de la vida social y profesional se articula alrededor de estos espacios”.

Vega Members Club, el negocio de Íñigo Onieva y Cristiano Ronaldo que une negocios, cultura, gastronomía y celebración (Europa Press)

La exclusividad del negocio de Íñigo Onieva

El club, situado en el número 88 de la calle Lagasca, ha sido diseñado por Lázaro Rosa-Violán e incluye cuatro ambientes diferenciados: El Bistró, Main Room, Studio Room y Lounge. Estos espacios están concebidos para adaptarse a distintos usos, como reuniones, exposiciones, lanzamientos o cenas privadas, además de disponer de una vinoteca exclusiva para socios. La membresía parte de los 1.500 euros para menores de 35 años y solo se puede acceder por recomendación y tras una entrevista.

La justificación aportada por Íñigo Onieva sobre los criterios de admisión ha provocado críticas en sectores que cuestionan tanto el límite impuesto a los socios extranjeros como la mención expresa a la comunidad latinoamericana. Con el objetivo declarado de evitar una mayoría de socios foráneos, el club optará por priorizar la admisión a miembros locales, limitando el acceso a ciudadanos no españoles hasta un máximo del 40%.