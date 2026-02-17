España

Últimos días para la apertura de Vega Private Members Club, el nuevo proyecto empresarial de Iñigo Onieva: un club privado en la Milla de Oro

El empresario estrena nuevo proyecto en una de las zonas más codiciadas de la capital

Iñigo Onieva, 2024 (EUROPA PRESS).
Iñigo Onieva ha vuelto a apostar por la hostelería madrileña y guarda bajo la manga un nuevo proyecto que promete agitar la vida social y empresarial del barrio de Salamanca. El marido de Tamara Falcó ultima los detalles de Vega Private Members Club, un espacio concebido para convertirse en punto de encuentro de directivos, inversores y rostros conocidos de la capital.

Según informa Vanitatis, aunque inicialmente se habló de febrero como fecha clave, desde la organización prefieren hablar de reajuste de agenda y no de demora. Las obras continúan en el número 88 de la calle Lagasca, en plena Milla de Oro, y el objetivo es abrir puertas en marzo. Un anuncio oficial que llegó el 15 de enero a través de las redes sociales del propio club.

"This is VEGA: ¡Falta un mes! ¡Madrid por fin está preparada para esto! [...] Nos complace anunciar que abriremos nuestras puertas a nuestros miembros en tan solo unas semanas. Lo que comenzó hace más de un año se ha convertido en un recorrido exigente y profundamente ambicioso, marcado por la dedicación constante, la precisión y una atención inquebrantable al detalle, todo con un único objetivo: ofrecer una experiencia verdaderamente de alto nivel. Bienvenido a una experiencia construida sobre cuatro pilares: Negocios, Cultura, Gastronomía y Celebración. Un espacio exclusivo para miembros donde la privacidad es primordial y no se permite la fotografía. [...] Nuestro más sincero agradecimiento a todos los profesionales excepcionales que han participado en hacer realidad este proyecto tan exigente", compartieron en Instagram.

Vega surge de la colaboración de Onieva con Manuel Campos Guallar y Cristiano Ronaldo, bajo el paraguas del grupo Mabel Hospitality, responsable de establecimientos como Tatel y Casa Salesas. El local ocupa cerca de 1.000 metros cuadrados, en un espacio que previamente albergó la firma de alta costura de Elena Benarroch y la tienda de diseño BoConcept. La remodelación está a cargo del prestigioso interiorista Lázaro Rosa-Violán, quien ha combinado áreas de trabajo, ocio y descanso, con la idea de que la vida profesional y social se mezclen de manera fluida.

El funcionamiento del club promete adaptarse a los diferentes momentos del día: por las mañanas se priorizarán actividades vinculadas al negocio y la formación, mientras que por la tarde se fomentarán encuentros y networking. Las noches estarán reservadas para eventos sociales y celebraciones privadas. El objetivo es ofrecer una experiencia integral, donde cada socio encuentre un lugar para desarrollarse, conectarse y disfrutar en un ambiente exclusivo.

En cuanto a la gastronomía, Vega dispondrá de un bistró abierto al público y dos restaurantes reservados solo para miembros. Además, habrá cuatro barras temáticas, un club del vino, salas de reuniones, un auditorio para conferencias y espacios diseñados para talleres culturales o grabaciones de pódcast. Todo el proyecto gira en torno a la idea de crear una comunidad selecta, un entorno donde la confidencialidad y la intimidad sean prioritarias.

The Bar Edition ha creado una exclusiva y personalizada selección de cócteles para la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva, que tendrá lugar el próximo 8 de julio de 2023 en el Palacio del Rincón

Un ocio exclusivo

El acceso al club no es sencillo. La membresía más exclusiva, denominada de fundador, se obtiene únicamente por invitación y requiere un pago único de 15.000 euros que garantiza el ingreso de por vida y privilegios especiales. La cuota estándar para miembros locales es de 2.400 euros anuales más 2.000 euros de inscripción, con descuentos para menores de 35 años y tarifas especiales para parejas. Se ofrece también la posibilidad de fraccionar los pagos, aunque con un recargo adicional.

Este proyecto marca un cambio en la vida de Íñigo Onieva. Tras años vinculado al ocio nocturno madrileño y su relación mediática con Tamara Falcó, la etapa de fiestas ha quedado atrás. Hoy, su tiempo libre se dedica al deporte y a maratones internacionales, con competiciones recientes en ciudades como Nueva York, Londres o Berlín, y con próximas citas en Tokio, Chicago y Mallorca.

