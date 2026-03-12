España

El CNI investiga el hackeo de datos personales de centenares de jueces y fiscales hechos públicos en la red ‘pirata’ Doxbin

La Policía Nacional también forma parte de la investigación. Los ciberdelincuentes ofrecen nombres, DNI, número de teléfonos y direcciones de correos de muchos cargos de la judicatura y la fiscalía

Guardar
Entrada de los Juzgados de
Entrada de los Juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. (Europa Press)

El Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, investiga cómo han llegado datos personales de centenares de jueces y fiscales españoles a uno de los foros clandestinos más peligrosos de la ‘dark web’ (Internet ilegal). Los datos de los magistrados y profesionales del ministerio público fueron colgados el pasado 3 de marzo en ‘Doxbin’, una plataforma utilizada por ciberdelincuentes para alojar publicaciones de ‘doxing’, es decir, la difusión no consentida de información privada con ánimo de señalamiento, presión o intimidación. Con casi 200.000 registros, funciona de forma similar a una red social: puedes registrarte, obtener una cuenta premium y acceder a beneficios adicionales. Junto al CNI (que apoya las pesquisas), la investigación oficial la lleva la Policía Nacional.

Los datos publicados son el nombre, el número de DNI, el teléfono móvil personal, y su dirección de correo electrónico profesional. Bajo el epígrafe de ‘Fuck Spain’, los datos aparecidos en ‘Doxbin’ suponen una importante brecha de seguridad en una de las estructuras más sensibles del Estado. El CNI investiga si la información obtenida procede de una hackeo de las bases oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cómo ha llegado a esta plataforma. Infobae ha podido comprobar que los datos señalados (como los teléfonos) en esta red son los que corresponden a sus respectivos usuarios. Un portavoz del CGPJ asegura que no les consta ningún ataque.

‘Doxbin’ no es una red social convencional ni un simple repositorio de datos. En el argot digital, su nombre aparece vinculado desde hace años a publicaciones de ‘doxing’, una práctica que consiste en divulgar datos personales de terceros sin autorización. El objetivo puede variar, pero suele moverse entre el hostigamiento, la exposición pública, la intimidación o el intento de poner bajo presión a la persona afectada. “Es un hackeo serio. Hay que determinar el origen de la brecha y qué uso se puede hacer de la información una vez obtenida”, explican fuentes del CNI, que suele intervenir cuando los hackeos afectan a instituciones, organismos y cargos públicos importante del país. Obviamente, no hay datos oficiales de los ataques investigados por el Centro Criptólogico Nacional.

La plataforma 'Doxbin'
La plataforma 'Doxbin'

Luego está el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), que gestionó a lo largo de 2025 un total de 122.223 incidentes de ciberseguridad que afectaron a empresas y ciudadanos, lo que supone un incremento del 26% respecto a 2024. El organismo, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha alertado recientemente de la creciente exposición de sistemas vulnerables que pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes. Sectores clave como banca (34%), transporte (14%) y energía (8%) fueron los más afectados. El propio INCIBE reconoció hace unos días que datos personales de antiguos y actuales empleados de su plantilla habían aparecido en plataformas de ‘doxing’. “La aparición de datos de una persona vinculada a una entidad concreta no demuestra, por sí sola, que haya existido una brecha en los sistemas de esa entidad”, se justifica INCIBE para señalar que el organismo no había sido víctima de un ciberataque.

Estos son los perfiles que busca el CNI para ser espía: los sueldos alcanzan los 60.000 euros.

Fiscalía General del Estado

El portal especializado ‘ADSLZone’ publicó la semana pasada que un grupo de hackers había robado los datos de al menos medio centenar de profesionales vinculados a la Fiscalía General del Estado tanto en el presente como en el pasado, y que los había puesto a la venta en la ‘dark web’. En este caso, el nivel de detalle de los datos ofrecidos era tan preciso que se publicaron incluso los portales, pisos y puertas de las direcciones concretas de los fiscales. Las mismas fuentes consultadas del CNI señalan que este paquete de datos ofrecido ahora (con centenares de datos personales) es distinto al que descubrió ‘ADSLZone’. Ahora también hay jueces.

Temas Relacionados

CNIespíasHackersJuecesFiscalesJusticiaPolicía NacionalCiberdelincuenciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Estas son las nuevas caras de ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: un actor y una futuróloga aterrizan en las cocinas

El programa de RTVE incorpora dos caras nuevas a las cocinas tras la expulsión de Desirée Vila y el abandono de Luis Merlo

Estas son las nuevas caras

Un abandono inesperado y una veterana expulsada en ‘Top Chef: Dulces y Famosos’: “Nunca pensé que me iba a encontrar con mi hermana”

La atleta paralímpica Desirée Vila y el actor Luis Merlo dicen adiós al programa de cocina de RTVE después de haber superado cinco episodios

Un abandono inesperado y una

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

El murciano vence en dos sets a su rival y se enfrentará a Cameron Norrie en la siguiente ronda

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Laura Pausini y David Broncano invierten los roles en ‘La Revuelta’: “Hablemos de dinero”

La cantante italiana acude al programa de David Broncano para promocionar su nuevo álbum, ‘Yo canto 2′, y la nueva gira, que pasará por varias ciudades españolas

Laura Pausini y David Broncano

Cupón Diario de la Once: comprueba los resultados ganadores del 11 de marzo

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 500 mil euros

Cupón Diario de la Once:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ya son 11 las mujeres

Ya son 11 las mujeres asesinadas en España en 2026 tras el feminicidio en Miranda de Ebro

Donald Trump critica de nuevo a España por no autorizar el uso de las bases militares de Rota y Morón: “No está cooperando en absoluto”

Felipe VI se reúne con María Corina Machado en Chile en los actos de toma de posesión de José Antonio Kast

Detenidos dos hombres por acosar a Ione Belarra, líder de Podemos, a través de Instagram

Un concejal del PSOE de Madrid pide protección policial tras denunciar “amenazas de muerte” en redes sociales por criticar la gestión urbanística del PP

ECONOMÍA

Los transportistas amenazan con un

Los transportistas amenazan con un paro si el Gobierno no concede ayudas directas y bonificaciones de 25 céntimos por litro de gasoil

Francisco Fernández Yuste, orientador laboral: “Si ganas poco dinero en tu trabajo, tienes todas las probabilidades de seguir ganando siempre lo mismo”

Diésel o gasolina: cuál de los dos es más cara y qué factores influyen en su precio

La demolición de Operación Campamento finalizará en junio: “Empezaremos a construir cuando el Ayuntamiento apruebe el proyecto de urbanización”

El precio mayorista de la electricidad se desploma un 32% para este jueves y registra valores negativos

DEPORTES

Carlos Alcaraz vence sin problemas

Carlos Alcaraz vence sin problemas a Casper Ruud para clasificarse a los cuartos de final de Indian Wells

Las palabras de Pep Guardiola tras las derrota del Manchester City ante el Real Madrid: “Han llegado tres veces y nos hacen tres goles...”

El ‘pajarito’ Valverde vuela sobre el Bernabéu y firma tres goles ante el Manchester City: “Hacía mucho que no disfrutaba de esta forma”

El Real Madrid brilla y golea al Manchester City gracias al hat-trick de Valverde para dejar encarrilados los octavos de Champions

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions