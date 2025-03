El hombre que se hizo multimillonario por los vapeadores desechables desde el anonimato: publicidad engañosa, adicción y multas por contaminación

Over the shoulder view of a woman smoking electronic cigarette outdoors

El vapeo ha pasado en pocos años de ser una moda aparentemente pasajera en 2009 a convertirse en un negocio multimillonario para su fundador de 52 años, Zhang Shengwei. Los cigarrillos electrónicos y los vapeadores han transformado el panorama del consumo de nicotina.

Zhang es conocido como el “padrino” de la industria del vapeo en Shenzhen, China, donde ha construido un imperio global multimillonario a partir de una empresa: Heaven Gifts, que comenzó como una tienda oline en 2009. Hoy, sus marcas como Elf Bar, Lost Mary y Geekvape dominan el mercado internacional, con presencia en más de 80 países y una base de clientes que supera los 30 millones.

Pero a diferencia de otros magnates, Zhang elige el perfil bajo. No da entrevistas, no aparece en eventos y, salvo por su nombre en algunos documentos empresariales, su cara sigue siendo un misterio. Su éxito no ha estado exento de polémicas, enfrentando desafíos regulatorios y críticas por el impacto de sus productos en la salud pública y el medio ambiente.

De una subcultura a una industria global

El vapeo, que en sus inicios era una práctica marginal, ha evolucionado hasta convertirse en una industria que genera casi 6.000 millones de dólares anuales en ventas solo en el mercado legal de Estados Unidos, según estimaciones de Euromonitor.

Según Bloomberg Businessweek, en sus primeros años, Zhang y su esposa, Yang Binbin, gestionaban el negocio desde China, enviando productos a clientes internacionales. Heaven Gifts utilizaba estrategias como etiquetar incorrectamente los envíos y declarar valores inferiores para evitar impuestos y regulaciones. Estas tácticas, aunque controvertidas, permitieron a la empresa expandirse rápidamente en un mercado que en ese momento carecía de una regulación clara.

FILE PHOTO: Various vapes and nicotine products line the shelves at Sultans' Smoke in Arvada, Colorado, U.S., May 21, 2024. REUTERS/Kevin Mohatt/File Photo

El éxito de Zhang no solo se debe a su capacidad para adaptarse a un entorno regulatorio cambiante, sino también a su habilidad para identificar oportunidades de mercado. En 2018, lanzó el Elf Bar 600, un cigarrillo electrónico desechable que rápidamente ganó popularidad en el Reino Unido y Estados Unidos. Estos dispositivos, conocidos por su diseño colorido y una amplia gama de sabores, se convirtieron en un fenómeno cultural, especialmente entre los jóvenes.

La simplicidad y el bajo costo de los vapeadores desechables han sido factores clave en su éxito. Según datos de la Fundación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), estos productos representan el 60% del mercado estadounidense de cigarrillos electrónicos. Sin embargo, su popularidad ha generado preocupaciones entre padres y defensores del control del tabaco, quienes advierten sobre su atractivo para los jóvenes y su potencial para fomentar la adicción a la nicotina.

Controversias regulatorias y desafíos legales

A pesar de su éxito comercial, Heaven Gifts y sus marcas han enfrentado crecientes desafíos regulatorios en varios países. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha rechazado las solicitudes de la empresa para comercializar legalmente sus productos, lo que no ha impedido que estos se vendan ampliamente a través de distribuidores. En 2022, la FDA incautó 1,4 millones de cigarrillos electrónicos no autorizados, incluidos productos de Elf Bar.

En España, los vapers están regulados por la Ley del Tabaco, que prohíbe su uso en espacios públicos cerrados, centros educativos y transporte público. Su venta está restringida a mayores de 18 años, y la publicidad está limitada para evitar su promoción entre menores. Además, la normativa exige etiquetado con advertencias sanitarias y regulación de los líquidos que contienen nicotina.

En el Reino Unido, las autoridades han tomado medidas contra Heaven Gifts por violaciones regulatorias. En 2023, la empresa retiró productos de Elf Bar tras descubrirse que contenían niveles ilegales de nicotina líquida. Además, una campaña publicitaria de la marca fue prohibida por considerarse engañosa.

Por otro lado, países como Vietnam y Tailandia han optado por prohibir completamente los cigarrillos electrónicos, mientras que en Nueva York, la fiscal general Letitia James presentó una demanda contra distribuidores de vapeadores, acusándolos de violar leyes estatales al comercializar productos saborizados.

Zhang Shengwei ha adoptado una estrategia singular para mantener su posición en el mercado. Heaven Gifts ha lanzado una gran cantidad de marcas, como Funky Lands, EBCreate y RabBeats, lo que le permite reemplazar productos existentes si surgen problemas regulatorios. Esta táctica, descrita por exempleados como un “juego de nombres”, ha facilitado la continuidad del negocio a pesar de las restricciones.

Además, Zhang ha evitado vender sus productos en China, donde las estrictas regulaciones y el monopolio estatal del tabaco hacen que el mercado sea poco atractivo. En cambio, ha centrado sus esfuerzos en mercados internacionales, especialmente en Europa y el sudeste asiático. Heaven Gifts ha comenzado a producir en Indonesia y busca expandirse en Filipinas.

Impacto ambiental y preocupaciones de salud pública

El auge de los cigarrillos electrónicos desechables también ha generado críticas por su impacto ambiental. Según un informe citado por Bloomberg, en 2022 se desecharon más de 40 toneladas de litio procedentes de vapeadores de un solo uso en el Reino Unido, suficiente para alimentar 5.000 vehículos eléctricos. Este problema ha llevado al gobierno británico a anunciar una prohibición de los vapeadores desechables a partir de junio de 2025.

An employee vapes at a vape shop amid the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Jakarta, Indonesia, October 23, 2020. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

En términos de salud pública, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que los jóvenes que usan cigarrillos electrónicos tienen casi tres veces más probabilidades de fumar cigarrillos tradicionales en el futuro.

Además, un estudio reciente del University College de Londres reveló que alrededor de un millón de adultos en Inglaterra que nunca habían fumado regularmente ahora vapean, un aumento significativo desde 2021.

A pesar de los desafíos, Zhang Shengwei sigue siendo una figura influyente en la industria del vapeo. Su fortuna personal asciende a 2.900 millones de dólares, derivada de su participación mayoritaria en iMiracle Shenzhen Technologies Ltd., la empresa matriz de Heaven Gifts. Sin embargo, el futuro de su imperio depende en gran medida de cómo las autoridades reguladoras manejen el creciente mercado de los cigarrillos electrónicos.