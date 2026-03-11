Paola Olmedo se sincera en ‘Supervivientes’ sobre su ruptura con José María Almoguera y la posibilidad de darle una segunda oportunidad

Paola Olmedo se sincera sobre su ruptura con José María Almoguera en 'Supervivientes' (Mediaset)

Paola Olmedo ha protagonizado uno de los momentos más personales de Supervivientes 2026. Apenas unos días después de comenzar la aventura en Honduras, la participante se ha abierto sobre su vida sentimental, sus relaciones pasadas y su matrimonio fallido con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. Fue el pasado 5 de marzo cuando la empresaria saltó del helicóptero y empezó su aventura en Cayos Cochinos, con una actitud decidida y con el objetivo de demostrar su capacidad de adaptación en el reality.

Desde el primer momento, la argentina quiso dejar claro cuál era su situación personal. Según explicó, aterrizaba en el programa sin mantener ninguna relación sentimental y afrontando la experiencia completamente soltera. La confesión más extensa sobre su pasado sentimental llegó días después en Playa Victoria, uno de los enclaves en los que conviven los participantes del programa. Allí, Olmedo mantuvo una conversación con Gerard Arias, en la que abordaron distintos aspectos de su vida personal.

Paola Olmedo se sincera con Gerard sobre su ruptura con José María Almoguera en 'Supervivientes' (Mediaset)

Durante la charla, el concursante —conocido por su participación en La isla de las tentaciones— mostró interés por conocer la faceta más íntima de su compañera y le preguntó directamente por su familia y por sus hijos. La respuesta sorprendió a Arias, ya que Olmedo explicó que es madre de tres. Ante la curiosidad de su compañero, la concursante relató que cada uno de sus hijos pertenece a una etapa diferente de su vida.

Según explicó, el primero nació cuando era muy joven, después de quedarse embarazada y trasladarse desde su Argentina natal hasta España. El segundo hijo llegó fruto de su relación con Adrián, una relación sobre la que señaló que siempre mantuvieron una buena relación personal. Tras escuchar el relato, Arias quiso profundizar en las razones que llevaron al final de aquella etapa sentimental. “Yo quiero lo mejor para él. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una persona muy cuadriculada y con 20 años hacía cosas que ya con 30”, explicó durante la conversación, en la que compartió aspectos poco conocidos de su trayectoria personal.

Paola Olmedo se sincera sobre su ruptura con José María Almoguera en 'Supervivientes' (Mediaset)

El matrimonio con José María Almoguera

La conversación derivó posteriormente hacia su matrimonio con José María Almoguera, una relación que tuvo gran repercusión mediática debido al vínculo del joven con el conocido clan televisivo de su madre, Carmen Borrego. Arias quiso saber también qué había ocurrido con el hijo que ambos tienen en común mientras Olmedo participa en el reality. La concursante respondió con naturalidad y dedicó unas palabras especialmente cariñosas al pequeño. “Con él también tuve un hijo. Es más bonito, más bueno, más dulce es ese niño”, afirmó visiblemente emocionada al referirse a su hijo menor.

Durante el diálogo, Olmedo también quiso destacar cuál es su forma de entender la crianza tras la ruptura. “Soy de las que piensa que los hijos tienen que tener a su padre y madre. El niño no lo va a sufrir nunca, ni tema familia, ni de un lado ni del otro”, señaló, subrayando que la prioridad de ambos progenitores es el bienestar del menor. La concursante dejó entrever que, pese a las diferencias que llevaron a la ruptura, la relación entre ambos continúa marcada por la responsabilidad compartida hacia su hijo.

José María Almoguera y Paola Olmedo (Europa Press)

El intercambio de confidencias continuó cuando Arias planteó una de las cuestiones más recurrentes en torno a la historia de la pareja: qué fue lo que realmente falló en el matrimonio. Olmedo respondió con una explicación breve pero significativa sobre el origen de los problemas: “Ha habido muchos problemas, pero más internos que externos”, aseguró. El concursante de Tomelloso quiso ir un paso más allá y preguntó si existía alguna posibilidad de reconciliación entre ambos en el futuro. La respuesta de Olmedo fue tajante y no dejó espacio a interpretaciones sobre un posible regreso sentimental. “No. Soy de las que piensa que lo que no ha funcionado ya, no va a funcionar más”, zanjó la participante del reality.