Meloni recalca que Italia "no quiere entrar en guerra" pero se abre a mandar defensas antiaéreas al Golfo

La jefa de gobierno italiano, Giorgia Meloni, resaltó que la colaboración en el uso de bases militares en territorio italiano solo avanzaría si así lo aprueba el Parlamento, además de estar sujeta siempre a los acuerdos bilaterales ya existentes. Según informó Europa Press, Meloni explicó que los acuerdos sobre el uso de estas instalaciones datan de 1954 y regulan tanto la logística como las operaciones militares no ofensivas, precisando que cualquier solicitud de uso distinto exigiría una decisión política y parlamentaria.

Durante una entrevista en la emisora RTL 102.5 —tal como reportó Europa Press— Meloni negó que Italia esté en guerra, dejando clara la posición del gobierno frente a la escalada del conflicto en Oriente Medio. Reiteró que el país no busca participar en hostilidades y que no quiere verse involucrado en una guerra. La primera ministra remarcó que el gobierno italiano solo ha recibido solicitudes técnicas por parte de sus aliados y señaló que hasta ahora Estados Unidos no ha pedido utilizar las bases militares italianas con objetivos ofensivos.

En relación a las posibles operaciones estadounidenses desde bases europeas, Meloni hizo referencia al caso de España. De acuerdo con información de Europa Press, la mandataria señaló que “la propia portavoz española declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que, fuera de ese acuerdo, no habrá ningún uso de las bases españolas”, por lo que ningún país europeo planea apartarse de los términos fijados en los tratados bilaterales con Estados Unidos respecto a la utilización de infraestructuras militares. Meloni subrayó que los acuerdos vigentes establecen exactamente cómo y en qué circunstancias puede permitirse el uso de estas instalaciones y reafirmó que cualquier modificación sustancial debería someterse a debate y ratificación parlamentaria.

Respecto a la creciente tensión en Oriente Medio tras la ofensiva estadounidense contra Irán, la primera ministra italiana se declaró dispuesta a cooperar en el envío de sistemas de defensa antiaérea a países del Golfo. Europa Press informó que Meloni argumentó esta decisión con la necesidad de salvaguardar los intereses tanto italianos como europeos en la región, destacando no solo la importancia estratégica para el suministro de energía, sino también la presencia de ciudadanos y militares italianos en la zona.

La mandataria enfatizó que Italia, siguiendo el ejemplo de Reino Unido, Francia y Alemania, contempla la provisión de ayuda a los países del Golfo de naturaleza exclusivamente defensiva, en particular, soluciones para la protección del espacio aéreo ante posibles ataques. En palabras de Meloni, “Italia, al igual que el Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo. Hablamos claramente de defensa, en particular de defensa aérea”. Según citó el medio Europa Press, explicó que en los países del Golfo residen decenas de miles de italianos y cerca de 2.000 miembros de las fuerzas armadas italianas, lo que refuerza la necesidad de contribuir con sistemas de protección para garantizar tanto la seguridad propia como la estabilidad del flujo energético hacia Europa.

La posición italiana contrasta con la política adoptada por otros socios europeos. La mandataria remarcó que la cooperación en intereses estratégicos requiere, por un lado, apego estricto a los convenios internacionales existentes y, por el otro, un debate abierto con la representación parlamentaria para tomar decisiones que puedan afectar a la seguridad nacional y a los compromisos asumidos internacionalmente. Europa Press detalló que Meloni recalcó: ”Debería participar, deberíamos decidirlo juntos”, aludiendo tanto a la necesidad de consenso político interno como al respeto de las obligaciones internacionales.

El tema del uso de bases militares posee especial relevancia debido a la antigüedad de los acuerdos que regulan su actividad, según recordó Europa Press. Meloni puntualizó que estos tratados definen las condiciones bajo las cuales las instalaciones pueden emplearse para fines logísticos o en operaciones no cinéticas, es decir, aquellas que no implican bombardeos. En virtud de estos acuerdos, cualquier alteración en la naturaleza de su utilización demanda una evaluación por parte del gobierno acompañada de una consulta parlamentaria.

Italia, según la primera ministra, mantiene su compromiso con los principios de la defensa colectiva y la estabilidad regional, en línea con sus aliados europeos y dentro del marco de la normativa internacional. Europa Press destacó que la cooperación militar y la asistencia defensiva propuesta al golfo Pérsico responden tanto a intereses estratégicos como a la necesidad de proteger a los ciudadanos italianos desplegados o residentes en esa región.

En el contexto de la fuerte preocupación europea por las repercusiones que pueda tener una intensificación del conflicto en Oriente Medio, la clarificación de Meloni acerca del estricto apego a los acuerdos bilaterales y la colaboración parlamentaria en cuestiones de defensa contribuye a definir los márgenes de actuación de Italia ante posibles demandas de sus aliados, sin asumir compromisos que contravengan la política oficial de no entrar en guerra ni involucrarse en acciones ofensivas fuera de sus convenios internacionales.