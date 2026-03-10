Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos junto a sus hijos tras tomar distancia de Oriente Medio durante el conflicto bélico

Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos con sus hijos (Europa Press / Instagram)

Georgina Rodríguez, acompañada de sus hijos, ha pasado los últimos días en Madrid, donde ha decidido centrarse en planes familiares y religiosos, lejos de la situación de tensión que atraviesa Arabia Saudí por el conflicto con Irán. La modelo y empresaria ha compartido en sus redes sociales imágenes de su visita al Valle de los Caídos, actual Cuelgamuros, y ha manifestado el impacto que le ha producido una eucaristía celebrada en la Basílica de la Santa Cruz.

En su estancia en la capital española, Georgina Rodríguez ha acudido este martes con varios de sus hijos a una misa en Cuelgamuros, según ha mostrado en su cuenta de Instagram. Ha definido la ceremonia como “la misa más bonita a la que he asistido”, acompañando su testimonio de un vídeo en el que se pueden escuchar los cánticos de la escolanía.

La empresaria ha posado también ante la conocida escultura de la Piedad de Juan de Ávalos, situada en la base de la cruz de 150 metros de altura. Estas publicaciones evidencian no solo su fervor religioso, sino también su interés por el patrimonio artístico del recinto. Eso sí, para ello ha tenido que enfrentarse a las críticas, puesto que se trata de un lugar históricamente vinculado a la dictadura franquista.

Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos con sus hijos (Instagram)

Georgina y sus hijos en España

El viaje a España ha servido para zanjar rumores que sugerían que Cristiano Ronaldo y su familia podían estar en situación de peligro debido al contexto bélico en Oriente Medio, ya que viven en Riad, en Arabia Saudita. A bordo de su jet privado, la pareja del futbolista ha volado a Madrid acompañada de sus hijos.

Además, han optado por planes discretos en la ciudad y priorizando su intimidad en un contexto internacional marcado por la inestabilidad. Actualmente, Cristiano Ronaldo permanece alejado de los terrenos de juego por una lesión, mientras sigue vinculado al Al-Nasser saudí.

El desplazamiento de la familia a España se produce mientras la incertidumbre persiste sobre si su regreso a Arabia Saudí se producirá en breve, ya que por el momento no existe confirmación de una fecha concreta, teniendo en cuenta que el conflicto continúa amenazante.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

La fe de Georgina Rodríguez

La trayectoria pública de Georgina Rodríguez ha estado marcada por la manifestación de su fe católica. La empresaria ha plasmado en diferentes momentos de su serie documental Soy Georgina la relevancia de sus creencias, recogiendo frases como “Dios lo ve todo”.

Entre sus devociones destaca la Virgen de Fátima, cuya basílica en Portugal ha visitado en varias ocasiones para rezar. Recientemente, ha compartido fotografías de su estancia en la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, donde aparece junto a su hija Bella Esmeralda.

Las imágenes difundidas esta semana por la pareja de Cristiano Ronaldo recogen distintos instantes de la misa en el Valle de los Caídos: la comunión, las actuaciones musicales del coro y la ceremonia del incienso. Entre las instantáneas también aparece un retrato de Georgina frente a la gran cruz monumental del recinto, así como primeros planos de las esculturas y pinturas que decoran el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos con sus hijos (Instagram)

En el entorno mediático, la manifestación pública de la fe y la espiritualidad ha cobrado visibilidad recientemente, con figuras como Rosalía, Tamara Falcó, Tomás Páramo, Jaime Lorente o Victoria Federica expresando en redes su vínculo personal con las creencias religiosas. En este contexto, la decisión de Georgina Rodríguez de acudir a la eucaristía en un lugar tan emblemático como el Valle de los Caídos subraya el papel que asigna a su fe en el plano personal y familiar.