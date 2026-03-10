España

Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos junto a sus hijos tras tomar distancia de Oriente Medio durante el conflicto bélico

La prometida de Cristiano Ronaldo ha quedado encandilada con la eucaristía: “La misa más bonita a la que he asistido”

Guardar
Georgina Rodríguez visita el Valle
Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos con sus hijos (Europa Press / Instagram)

Georgina Rodríguez, acompañada de sus hijos, ha pasado los últimos días en Madrid, donde ha decidido centrarse en planes familiares y religiosos, lejos de la situación de tensión que atraviesa Arabia Saudí por el conflicto con Irán. La modelo y empresaria ha compartido en sus redes sociales imágenes de su visita al Valle de los Caídos, actual Cuelgamuros, y ha manifestado el impacto que le ha producido una eucaristía celebrada en la Basílica de la Santa Cruz.

En su estancia en la capital española, Georgina Rodríguez ha acudido este martes con varios de sus hijos a una misa en Cuelgamuros, según ha mostrado en su cuenta de Instagram. Ha definido la ceremonia como “la misa más bonita a la que he asistido”, acompañando su testimonio de un vídeo en el que se pueden escuchar los cánticos de la escolanía.

La empresaria ha posado también ante la conocida escultura de la Piedad de Juan de Ávalos, situada en la base de la cruz de 150 metros de altura. Estas publicaciones evidencian no solo su fervor religioso, sino también su interés por el patrimonio artístico del recinto. Eso sí, para ello ha tenido que enfrentarse a las críticas, puesto que se trata de un lugar históricamente vinculado a la dictadura franquista.

Georgina Rodríguez visita el Valle
Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos con sus hijos (Instagram)

Georgina y sus hijos en España

El viaje a España ha servido para zanjar rumores que sugerían que Cristiano Ronaldo y su familia podían estar en situación de peligro debido al contexto bélico en Oriente Medio, ya que viven en Riad, en Arabia Saudita. A bordo de su jet privado, la pareja del futbolista ha volado a Madrid acompañada de sus hijos.

Además, han optado por planes discretos en la ciudad y priorizando su intimidad en un contexto internacional marcado por la inestabilidad. Actualmente, Cristiano Ronaldo permanece alejado de los terrenos de juego por una lesión, mientras sigue vinculado al Al-Nasser saudí.

El desplazamiento de la familia a España se produce mientras la incertidumbre persiste sobre si su regreso a Arabia Saudí se producirá en breve, ya que por el momento no existe confirmación de una fecha concreta, teniendo en cuenta que el conflicto continúa amenazante.

La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

La fe de Georgina Rodríguez

La trayectoria pública de Georgina Rodríguez ha estado marcada por la manifestación de su fe católica. La empresaria ha plasmado en diferentes momentos de su serie documental Soy Georgina la relevancia de sus creencias, recogiendo frases como “Dios lo ve todo”.

Entre sus devociones destaca la Virgen de Fátima, cuya basílica en Portugal ha visitado en varias ocasiones para rezar. Recientemente, ha compartido fotografías de su estancia en la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, donde aparece junto a su hija Bella Esmeralda.

Las imágenes difundidas esta semana por la pareja de Cristiano Ronaldo recogen distintos instantes de la misa en el Valle de los Caídos: la comunión, las actuaciones musicales del coro y la ceremonia del incienso. Entre las instantáneas también aparece un retrato de Georgina frente a la gran cruz monumental del recinto, así como primeros planos de las esculturas y pinturas que decoran el interior de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Georgina Rodríguez visita el Valle
Georgina Rodríguez visita el Valle de los Caídos con sus hijos (Instagram)

En el entorno mediático, la manifestación pública de la fe y la espiritualidad ha cobrado visibilidad recientemente, con figuras como Rosalía, Tamara Falcó, Tomás Páramo, Jaime Lorente o Victoria Federica expresando en redes su vínculo personal con las creencias religiosas. En este contexto, la decisión de Georgina Rodríguez de acudir a la eucaristía en un lugar tan emblemático como el Valle de los Caídos subraya el papel que asigna a su fe en el plano personal y familiar.

Temas Relacionados

Georgina RodríguezFamosos EspañaGuerra en Medio OrienteArabia SauditaGente EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

El salario medio del personal con más de cuatro años de antigüedad se sitúa en los 2.200 euros netos mensuales en el 71% de los casos dentro de la empresa

Juan Roig pide impuestos igualitarios

Antonio Ortega, el presidente ‘borrado’ de la historia del Real Madrid que ahora buscan en una fosa común de Alicante

Ejerció de presidente entre 1937 y 1938 y fue fusilado la madrigada del 15 de julio de 1939

Antonio Ortega, el presidente ‘borrado’

Super ONCE: resultados del Sorteo 4 HOY martes 10 de marzo del 2026

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo de las 17:00 horas

Super ONCE: resultados del Sorteo

¿Somos la primera generación que no podrá ver luciérnagas? Un estudio revela las causas de su declive a nivel mundial

Se han identificado más de 2.000 especies de luciérnagas a nivel global, mientras que en la Península ibérica se encuentran únicamente entre 11 y 13

¿Somos la primera generación que

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 11 de marzo: un secreto familiar sacude el valle y el regreso de Hernando desata nuevas tensiones

El capítulo 372 de la serie diaria de La 1 pondrá el foco en el inquietante vínculo entre Hernando y Enriqueta y destapará una verdad clave sobre la muerte de Evaristo Salcedo de la Cruz

Avance de ‘Valle Salvaje’ del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Albares responde a Macron que

Albares responde a Macron que España no participará en ninguna acción de apoyo a la guerra de Irán

“La mayor oferta en 15 años” del Ministerio del Interior: se convocan 3.240 plazas para la Guardia Civil y 2.854 para Policía Nacional en 2026

El Gobierno multiplica por tres el gasto para destruir pateras en Baleares, la única costa española donde crece la llegada de migrantes sin papeles

Albares responde a Von der Leyen: “Europa tiene que defender el orden internacional porque la alternativa es el desorden”

Sumar señala a Mercadona y propone un impuesto a las grandes cadenas de supermercados para frenar las “subidas excesivas” con la excusa de la guerra en Oriente Medio

ECONOMÍA

Juan Roig pide impuestos igualitarios

Juan Roig pide impuestos igualitarios en toda España: “Una cajera de Mercadona en Valencia paga más impuestos que una cajera en Madrid”

La Comisión Europea presenta un paquete de medidas para hacer frente a la subida del precio de la luz: rebaja de impuestos y autoconsumo

El gasóleo agrícola aumenta un 44% en una semana por la guerra de Irán: los agricultores estiman un sobrecoste anual de 890 millones de euros

Bruselas quiere abaratar la vivienda: el PE pide más parque público, incentivos fiscales y menos trabas para construir

Comprar una vivienda es un 36% más barato que alquilarla… si puedes ahorrar primero

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Tottenham

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre el Newcastle y el FC Barcelona

La expansión empresarial de Andrés Iniesta: patrimonio millonario, un equipo ciclista, vinos y un fichaje frustrado por Marruecos

Alcaraz vence en tres sets a un gran Rinderknech y se clasifica para los octavos de Indian Wells

La Velada del Año VI, la edición con más mujeres en los combates: de Marta Díaz a Fabiana Sevillano y Rorro, que repite