Entrevista a Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP en las elecciones de Castilla y León: “Un buen resultado para el PP es ganar las elecciones y obtener un voto más, un escaño más”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en una foto de archivo. (Europa Press/PP)

La recta final de la campaña electoral en Castilla y León se presenta particularmente peligrosa para el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco. El PP nacional podría lograr la imagen que busca: un mapa de la región dominado por su color y una nueva caída del PSOE, lo que reforzaría la idea de que el gobierno de Pedro Sánchez está agotado a un año de las generales.

Pero la victoria podría ser al mismo tiempo una trampa para los populares, que podrían registrar su peor resultado histórico. En gran parte, por un Vox catapultado que podría consolidarse por primera vez por encima del 20% del voto. Los datos de las últimas encuestas confirman que, en mayor o menor medida, la gobernabilidad en la comunidad dependerá de la capacidad del PP para negociar acuerdos sólidos con Vox, o bien de la configuración de mayorías alternativas.

El momento que viven las relaciones entre Génova y Bambú no atraviesa su mejor momento. En Castilla y León, Mañueco fue muy crítico con la salida del gobierno de los de Abascal por “órdenes de fuera de esta comunidad”. Vox, consciente de que su decisión fue un acierto electoral, advierte que “serán el doble de exigentes”.

El presidente del PP en Castilla y León detalla en una entrevista con Infobae que su objetivo es un gobierno en solitario, pero deja claro que cualquier acuerdo posterior al 15 de marzo debería ir ligado a la aprobación de los Presupuestos para “garantizar cuatro años completos de estabilidad parlamentaria”. “Ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió en la pasada legislatura, cuando Vox decidió abandonar el Gobierno a mitad de camino por intereses partidistas y decisiones tomadas fuera de nuestra comunidad, dejando el trabajo a medias en Castilla y León. Dejando tirados a los trabajadores, a los autónomos, a los agricultores, a los ganaderos…”, añade.

Mañueco tiende la mano a Vox, pero abre la puerta a negociar con el PSOE

Esta campaña, por el momento del ciclo autonómico, ha coincidido con las negociaciones para revalidar los gobiernos en Extremadura y Aragón. Conversaciones que se encuentran bloqueadas y embarradas por cruces de acusaciones que elevan la tensión entre la cúpula nacional del PP y la de Vox. La última crisis ha llegado en plena campaña castellanoleonesa, tras la dimisión del líder de las Nuevas Generaciones del PP, quien aseguró que su partido ha dejado de defender “los valores” por los que se afilió a los 14 años.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido no buscar réditos partidistas ni hacer "política cono los incendios" sino "políticas para afrontar los incendios". (Fuente: Cortes Castilla León)

El barón popular nos insiste en su deseo de mantener la campaña fuera del ruido de Madrid. “Estas elecciones van solo de aquí, de Castilla y León y de qué futuro queremos para nuestra tierra”, y muestra reticencia a extrapolar la experiencia de otros territorios a la campaña autonómica actual, aunque asume la dificultad añadida por el auge de Vox.

Preguntado sobre la posibilidad de negociar con el PSOE para lograr apoyos pasivos, Mañueco es tajante: “El diálogo forma parte de la política. Pero tengo muy claro que no voy a llegar a ningún acuerdo que permita que este PSOE, que hoy es el sanchismo, entre en el Gobierno regional. No vamos a permitir que se traslade a nuestra comunidad el modelo de gestión de Óscar Puente ni el modelo fallido de las pulseras antimaltrato que encarna la ministra Ana Redondo”, sentencia.