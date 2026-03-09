Así están las encuestas: victoria amarga para el PP, que podría obtener su peor resultado frente a un Vox por encima del 20%

El candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Mañueco (d), en un mitin con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

La campaña electoral en Castilla y León entra en su recta final y el PP podría acabar con la lengua fuera. Así lo dibuja el último sondeo elaborado por 40db para El País, que revela que Vox conseguiría superar por primera vez la barrera del 20% en la comunidad, mientras el PP podría encarar su peor resultado autonómico.

La encuesta basada en 1.200 entrevistas entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2026 asigna al Partido Popular un 31,1% del voto y entre 28 y 33 escaños, frente a los 31 que ostenta actualmente. De confirmarse este escenario, el PP podría situarse por debajo de su suelo histórico, el 31,4% alcanzado tanto en 2019 como en 2022, así como de los 29 procuradores logrados entonces. También estaría ante el porcentaje de voto más bajo del actual ciclo autonómico, quedando por detrás del 34,17% obtenido por Jorge Azcón en Aragón y el 43,11% de María Guardiola en Extremadura. Y cómo está ocurriendo en esos territorios, este descenso tendría repercusiones notables en la futura configuración de gobierno.

La situación en Castilla y León es especialmente complicada para la formación popular porque el escenario previsto anticipa que la mayoría absoluta, fijada en 42 parlamentarios, solo sería alcanzable mediante la suma de PP y Vox, formación que haría valer su papel de fuerza decisiva para la investidura. El barómetro prevé que el partido de Santiago Abascal catapulte su voto del 17,6% al 20,8%, lo que significaría obtener entre 16 y 20 escaños frente a los 13 que ostenta actualmente.

Vox tiene el votante más fiel

Según la encuesta, Vox ostentaría, por un lado, el votante más fiel: el 85,6% de quienes votaron a García-Gallardo en 2022 repetirán su apoyo al partido que ahora lidera Carlos Pollán, por delante de otras formaciones como Soria ¡Ya! o Unión del Pueblo Leonés.

Por el otro, sería el partido más beneficiado por el trasvase del voto. Cerca de un 10% de los antiguos votantes del PP apostarán ahora por Vox, mientras que la transferencia inversa apenas llega al 5%. Vox también ha conseguido captar voto socialista: el 3% de quienes respaldaron a Luis Tudanca en 2022 optan ahora por Vox, más que quienes migran al PP (1,1%).

Este intercambio permitiría a Vox sumar más de 25.000 sufragios. Vox también aparece como favorito entre quienes no participaron en las elecciones autonómicas previas, logrando captar el 8,6% de ese electorado, por encima de PSOE (7,6%) y PP (7,2%).

El PSOE pierde hasta cuatro escaños y Sumar se expone a la desaparición

El Partido Socialista, por su parte, experimenta una caída más moderada que en en Extremadura y Aragón, descendiendo del 30% al 28,4%. Concretamente, el barómetro de 40dB advierte que los de Carlos Martínez podrían perder entre dos y cuatro escaños respecto a los 28 actuales. Así, la distancia con el PP aumentaría a 2,7 puntos, aunque seguiría siendo menor que la registrada entre PP y PSOE en otras autonomías.

Una de los titulares que dejarían las urnas es la posible desaparición de la coalición IU-Movimiento Sumar-Verdes Equo, que podría quedarse sin representación si recibe el 3,6% del voto que pronostica este sondeo (entre cero y un escaño). Por su parte, Podemos-Alianza Verde apenas sumaría el 1,8% y se enfrenta a la posibilidad de volver a quedarse fuera del Parlamento regional.

Ciudadanos, que en 2022 logró mantener un escaño gracias a Francisco Igea, perdería su representación según el pronóstico. De igual modo, Se Acabó la Fiesta, la formación de Alvise Pérez, no lograría acceder por segunda vez a la sede parlamentaria, quedándose en el 2,3%.

Por lo que respecta a los partidos regionalistas, Unión del Pueblo Leonés sumaría un escaño, Soria ¡Ya! se mantendría o perdería uno, y Por Ávila conservaría su único procurador. Los datos del barómetro evidencian que, aun sumando todas estas fuerzas, no sería posible alcanzar la mayoría absoluta de 42 parlamentarios para el bloque liderado por Mañueco, una situación análoga a lo ocurrido en Aragón con Teruel Existe y el Partido Aragonés.