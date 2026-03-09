España

Metro de Madrid tiene novedades sobre la estación del Bernabéu: anuncia el fin de las restricciones y un nuevo corte en la Línea 10

A partir de la última semana de marzo se interrumpirá el servicio entre Nuevos Ministerios y Cuzco

Vista general fuera del estadio
Vista general fuera del estadio antes del partido. (REUTERS/Juan Medina)

Novedades en el terreno del Real Madrid. El pasado sábado el Paseo de la Castellana recuperó la circulación de los vehículos después de que Metro de Madrid anunciara que las obras para la renovación de la estación de metro Santiago Bernabéu han superado un 40% de la ejecución.

Este avance marca el inicio de una nueva fase en el proyecto de la estación situada junto al estadio del equipo que preside Florentino Pérez. Sin embargo, los trabajos también traerán consigo nuevas afecciones en la red de Metro: a partir del próximo 28 de marzo se interrumpirá el servicio de la Línea 10 entre las estaciones de Nuevos Ministerios y Cuzco, un corte que se prolongará previsiblemente hasta finales de año, como ha anunciado la Comunidad de Madrid en un comunicado.

Hasta ahora, las obras iniciadas en febrero de 2024 se habían desarrollado sin afectar al funcionamiento habitual de la línea. Pero la nueva etapa implica integrar la infraestructura actual dentro del futuro diseño de la estación, una intervención que resulta incompatible con la circulación normal de trenes en ese tramo.

El corte afectará directamente a tres estaciones clave de la Línea 10: Nuevos Ministerios, Santiago Bernabéu y Cuzco. Por ello, la comunidad que dirige Isabel Díaz Ayuso ha anunciado medidas para paliar la falta de metro en estas tres estaciones. Para ello, se pondrá en marcha un servicio gratuito de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que cubrirá el trayecto entre las estaciones afectadas. Este dispositivo contará con diez vehículos que circularán con una frecuencia aproximada de entre tres y cinco minutos. Además, el recorrido incluirá Plaza de Castilla para reforzar la conexión con otros puntos del norte de la ciudad.

El plan de movilidad también contempla el refuerzo de otras alternativas de transporte público. En concreto, Metro incrementará la frecuencia de paso en las líneas 1 y 9 para facilitar los desplazamientos de los usuarios durante el periodo de obras. A su vez, se potenciarán las líneas 27 y 147 de la EMT, que recorren habitualmente el eje del Paseo de la Castellana.

Taylor Swift ha conquistado Madrid en el primero de sus dos conciertos consecutivos en el Santiago Bernabéu. Un estadio lleno y al que muchas personas se han quedado sin entrar al haberse agotado las entradas a las horas de ponerse a la venta.

La remodelación de la estación de Santiago Bernabéu es uno de los proyectos más ambiciosos de modernización del Metro de Madrid en los últimos años. Fue hace dos años, en febrero de 2024, cuando se anunció una “modernización” de la estación que alberga la casa del equipo que preside Florentino Pérez.

Con 66 millones de inversión de euros de inversión, 12.400 metros cuadrados de instalaciones, 12 nuevos ascensores y 24 escaleras mecánicas, la Comunidad de Madrid quiere convertir dicha estación en “en una de las más modernas de la red” con el objetivo de adaptar la infraestructura al aumento de la demanda en esta zona de la ciudad, especialmente en días de partido y grandes eventos.

Esta reorganización busca mejorar la experiencia de los usuarios y absorber el elevado volumen de viajeros que registra esta parada. Solo en 2025, la estación contabilizó cerca de cuatro millones de accesos, con jornadas que superaron los 34.000 pasajeros coincidiendo con partidos y eventos en el estadio.

El objetivo del Gobierno regional es inaugurar este nuevo diseño, que incluirá guiños a la historia del Real Madrid, a lo largo del primer trimestre de 2027, coincidiendo con el 125º aniversario de la fundación del club blanco y el 80 cumpleaños de su estadio.

Metro De MadridSantiago BernabeuEspaña-SociedadEspaña Noticias

