Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España este martes 10 de marzo de 2026

El precio del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

Se han dado a conocer los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la más alta y la mínima a lo largo del martes 10 de marzo.

Recuerda que el costo de la energía eléctrica cambia todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio eléctrico

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: martes 10 de marzo de 2026

Precio de media : 137.1 euros por megavatio hora

Precio máximo : 250.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 95.1 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este martes 10 de marzo, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 140.03 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 128.29 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 121.58 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 108.14 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 108.08 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 118.4 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 142.3 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 168.89 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 156.76 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 132.89 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.95 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 98.83 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 97.89 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 95.1 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 96.99 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.45 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 103.92 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 115.34 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 164.58 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 205.27 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 250.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 203.54 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 174.47 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.69 euros por megavatio hora.