Cólicos menstruales: causas, síntomas y cómo aliviar el dolor

En torno al 30 % de las mujeres ven alterada su rutina a causa de estos dolores de la menstruación

Una mujer sufriendo cólicos menstruales
Una mujer sufriendo cólicos menstruales (AdobeStock)

Los cólicos menstruales, conocidos médicamente como dismenorrea, son dolores que se sienten en la parte baja del abdomen o la pelvis y que aparecen unos días antes, durante o después de la menstruación. El dolor suele alcanzar su punto máximo aproximadamente 24 horas después del inicio del periodo y, por lo general, desaparece en un plazo de dos a tres días. Se trata de una de las molestias ginecológicas más frecuentes entre las mujeres en edad fértil.

El dolor menstrual suele describirse como un cólico o como una sensación sorda y constante en la parte inferior del abdomen, aunque también puede presentarse de forma aguda o pulsátil. En algunos casos aparece de forma intermitente y puede irradiarse hacia la parte baja de la espalda o hacia las piernas. Aunque para muchas mujeres se trata de una molestia leve o moderada, en otras puede ser lo suficientemente intensa como para afectar su vida cotidiana. El Manual MSD estima que alrededor del 30 % de las mujeres con dismenorrea experimentan una alteración en sus actividades diarias, lo que puede provocar ausencias en el trabajo o en la escuela.

Además del dolor pélvico, los cólicos menstruales pueden ir acompañados de otros síntomas. Entre los más comunes se encuentran dolor de cabeza, náuseas (en ocasiones con vómitos), diarrea o estreñimiento y una mayor necesidad de orinar. Algunas mujeres también presentan síntomas asociados al síndrome premenstrual, como irritabilidad, nerviosismo, fatiga o hinchazón abdominal. Estas molestias pueden persistir durante parte del periodo menstrual o incluso durante todo el ciclo.

Desde el punto de vista médico, existen dos tipos principales de cólicos menstruales: la dismenorrea primaria y la dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria es la más común y se caracteriza porque no existe una enfermedad identificable que explique el dolor. Suele aparecer durante la adolescencia, poco después de la primera menstruación, y con el paso del tiempo tiende a disminuir en intensidad, especialmente después del primer embarazo.

Por qué aparecen los cólicos menstruales

La principal explicación de la dismenorrea primaria está relacionada con la liberación de unas sustancias llamadas prostaglandinas durante la menstruación. Estas sustancias provocan contracciones del útero similares a las que se producen durante el parto. Como consecuencia, el flujo de sangre hacia el útero se reduce temporalmente, lo que puede causar dolor. Además, las prostaglandinas aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del útero, lo que intensifica la sensación dolorosa.

Por otro lado, la dismenorrea secundaria aparece cuando el dolor menstrual está causado por algún trastorno del aparato reproductor. En estos casos, suele comenzar en la edad adulta. Entre las causas más frecuentes se encuentran la endometriosis —una afección en la que el tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de él—, la adenomiosis, los fibromas uterinos o el estrechamiento del cuello uterino. También pueden influir quistes ováricos, enfermedad inflamatoria pélvica o el uso de determinados dispositivos intrauterinos.

Existen además factores que pueden aumentar la probabilidad de sufrir cólicos menstruales intensos. Entre ellos se encuentran el inicio temprano de la menstruación, los periodos largos o muy abundantes, no haber tenido embarazos, tener menos de 30 años, padecer ansiedad o depresión, niveles elevados de estrés, el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. Los antecedentes familiares de dismenorrea también pueden influir.

Una mujer con dolor e
Una mujer con dolor e hinchazón menstrual. (Freepik)

Cómo se tratan los cólicos menstruales

El tratamiento depende de la causa de los cólicos. En la dismenorrea primaria, el objetivo principal es aliviar los síntomas. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno, suelen ser la primera opción terapéutica, ya que ayudan a reducir la producción de prostaglandinas. Cuando estos fármacos no son suficientes, los médicos pueden recomendar anticonceptivos hormonales, que inhiben la ovulación y disminuyen la intensidad de los cólicos.

Además de los medicamentos, algunas medidas generales pueden contribuir a aliviar el dolor, como aplicar calor en el abdomen, descansar adecuadamente y realizar ejercicio físico de forma regular. Cuando los cólicos se deben a una enfermedad específica, el tratamiento se dirige a corregir la causa subyacente, lo que en algunos casos puede requerir procedimientos médicos o quirúrgicos.

