Las lluvias intensas y la variación térmica marcan la jornada dominical del 8-M

Las previsiones meteorológicas señalan que gran parte del territorio estará bajo la influencia de la dana, con lluvias intensas en el nordeste y un incremento térmico al oeste del Cantábrico

Varias personas caminan bajo la lluvia este viernes en Teruel. / EFE - Antonio Garcia

Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantienen la inestabilidad en la Península y Baleares este domingo, anticipando lluvias localmente fuertes en el noreste mientras se espera un aumento, notable en ciertos casos, de las temperaturas máximas en el oeste del Cantábrico. Bajo la influencia de una dana, varias regiones peninsulares experimentarán un tiempo marcado por precipitaciones y cambios térmicos diferenciados.

La zona nordeste de la Península afrontará chubascos intensos y acumulados significativos durante la jornada del domingo, mientras que en áreas occidentales del Cantábrico se prevé que las temperaturas máximas asciendan localmente de forma destacada, según ha indicado la Aemet. En paralelo, la inestabilidad generalizada provocará también nevadas en el Pirineo, con acumulaciones débiles en otros sistemas montañosos del norte y sureste, donde la cota de nieve oscilará entre los 1.400 y los 1.700 metros.

Qué se sabe del episodio de lluvias y bajada de temperaturas este domingo

El domingo estará dominado por cielos nubosos o cubiertos en buena parte de la Península y Baleares, asociados a la dana, con precipitaciones débiles y dispersas en el oeste de la meseta y chubascos más intensos hacia el nordeste. Estas lluvias, de menor intensidad que en los días anteriores, podrán ir ocasionalmente acompañadas de tormenta y granizo, mientras que en el Pirineo nevará, con posibilidad de nevadas débiles en otras zonas montañosas del norte y sureste. La cota de nieve se situará entre los 1.400 y los 1.700 metros.

El pronóstico muestra cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio; está previsto que se abran claros en áreas del suroeste y de la meseta sur a lo largo del día. En Canarias, las previsiones apuntan a nubosidad en el norte de las islas montañosas y cielos despejados o parcialmente cubiertos en el resto, con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las primeras horas.

Durante la mañana, es probable que se formen bancos de niebla en zonas de montaña, en los litorales mediterráneos y en la región del golfo de Cádiz. Térmicamente, se producirá un descenso de las temperaturas máximas en áreas del Pirineo y la Ibérica meridional, mientras que en el resto de la Península predominarán aumentos de carácter ligero, siendo más pronunciados en Galicia y el Cantábrico, donde podrán alcanzar valores localmente notables.

En cuanto a las mínimas, el noroeste experimentará un ligero ascenso, mientras que en otros puntos, sobre todo en depresiones del noreste y en la parte occidental de la meseta, bajarán con mayor fuerza. No se esperan cambios significativos en Canarias. Se darán heladas débiles en las cumbres de los principales entornos montañosos, según ha detallado la Aemet.

Los detalles por comunidades autónomas y el impacto de la dana

La situación meteorológica variará de manera significativa entre las diferentes comunidades autónomas bajo la prolongación de la dana. En La Rioja, se prevé un predominio de cielos nubosos y lluvias ocasionales, con la cota de nieve entre 1.300 y 1.500 metros, aparición de brumas o bancos de niebla a primeras horas y temperaturas mínimas en descenso. Las máximas apenas experimentarán variación, habrá heladas débiles en la Ibérica y el viento será flojo de componente este volviéndose variable.

En Aragón, los cielos se mantendrán muy nubosos con precipitaciones dispersas, la cota de nieve oscilará entre los 1.200 y los 1.700 metros, con bajada de temperaturas y heladas débiles en el Pirineo y puntos del sistema Ibérico. El viento será flojo y de dirección variable.

Para Cataluña, la previsión alerta de cielos muy nubosos y chubascos localmente fuertes acompañados de tormenta, especialmente en el litoral en las primeras y últimas horas. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y los 1.600 metros, y se esperan descensos en las mínimas, sin cambios relevantes en las máximas. El viento en el litoral será del norte y nordeste, moderado por la mañana y en declive por la tarde; en el resto, flojo y variable.

En Extremadura, alternarán intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en la parte oriental, además de brumas y bancos de niebla al amanecer. Aquí las mínimas tienden a bajar o mantenerse estables, mientras que las máximas subirán ligeramente. El viento, flojo y variable, tenderá a fijarse del oeste.

La Comunidad de Madrid mantendrá intervalos nubosos y podrá registrar brumas matinales en la sierra. Se contemplan precipitaciones y chubascos dispersos, mayormente por la tarde en zonas de montaña, con posibles nevadas en cotas entre 1.400 y 1.600 metros. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, con heladas débiles en cumbres y viento flojo de dirección variable.

En Castilla-La Mancha, predominarán los cielos nubosos que tenderán a abrirse en torno al mediodía. Serán frecuentes las brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, con riesgo de nuevas formaciones al final del día en la zona del Sistema Ibérico. Las precipitaciones débiles y los chubascos ocasionales, preferentemente en la mitad oriental y a veces acompañados de tormenta, se combinarán con temperaturas mínimas estables o en suave descenso y máximas en ligero descenso en zonas montañosas del nordeste, con ligeros ascensos en el resto. Heladas débiles aparecerán en Parameras y en las zonas altas de Alcaraz y las serranías.

Para la Comunidad Valenciana, habrá cielos nubosos y precipitaciones dispersas, con posibilidad de chubascos localmente fuertes y tormentas en el litoral de Castellón durante la madrugada. La cota de nieve subirá a lo largo del día de 1.200-1.400 metros hasta 1.600 metros. Las temperaturas apenas cambiarán y los vientos, flojos a moderados en el litoral, serán del norte y este, y flojos y variables en el interior.

La Región de Murcia presentará intervalos de cielos muy nubosos, con chubascos a partir de mediodía más probable e intensos en el interior, y temperaturas estables. Los vientos serán flojos y variables.

En las Islas Baleares predominarán intervalos nubosos y ocasionalmente chubascos dispersos, con formación de nieblas matinales y una tendencia a que las temperaturas diurnas suban. El viento será flojo y variable con preeminencia de la componente este. Mientras que en Andalucía se alternarán cielos nubosos y chubascos ocasionales, las temperaturas apenas variarán y los vientos permanecerán flojos, con intervalos de poniente moderado en el litoral.

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, Rubén del Campo, avisa de que las fuertes lluvias que se esperan durante esta jornada, junto a las ya caídas durante las anteriores, puede provocar inundaciones y desprendimientos de tierra, por lo que pide especial precaución

Por último, en Canarias se prevén cielos nubosos, sobre todo en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, con apertura de claros en las horas centrales y probabilidad de precipitaciones débiles, sobre todo en medianías a primeras horas y al anochecer. El viento, de moderado a fuerte del nordeste en zonas expuestas, provocará posibles rachas muy fuertes principalmente en la segunda mitad del día, y predominarán las brisas en las costas del suroeste de las islas de mayor relieve.

