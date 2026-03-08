España

El secretario general de las Nuevas Generaciones del PP pide el voto para Vox tras darse de baja del partido para defender España “sin complejos”

Carlo Giacomo Angrisano ha publicado un vídeo en redes sociales explicando cómo seguirá defendiendo sus “principios inamovibles” desde “otro lugar”

Carlo Giacomo Angrisano, exnúmero dos
Carlo Giacomo Angrisano, exnúmero dos de las Nuevas Generaciones del PP. (Instagram)

Suceso inesperado en las filas de las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Carlo G. Angrisano, secretario general de la organización juvenil del partido y número dos de la misma, ha dimitido de su cargo, ha solicitado la baja como afiliado del partido después de 14 años de militancia y ha pedido el voto para Vox.

“El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros”, ha argumentado en un post publicado por redes sociales, desde donde ha comunicado su decisión. En ese mismo mensaje incluye además un vídeo en el que ha recordado varias de sus funciones en el partido, así como todos los afiliados a los que ha ido conociendo desde su entrada en el partido, que se produjo “por amor a España, a su identidad, a su historia, a su libertad y a la dignidad de nuestro pueblo”.

En la misma línea, Angrisano ha destacado que, por aquel entonces, fue “uno de tantos” jóvenes que entendió que el Partido Popular era la formación indicada para “proteger lo mejor de nuestro país” frente a las fuerzas separatistas que imperaban entonces en Cataluña, una visión que ha cambiado ahora. “Los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas”.

“Defender nuestras ideas y España sin miedo”

El todavía número 2 de las Nuevas Generaciones (así lo indica en la página web de la organización) se ha incluido en una generación “que sufre los efectos de la inmigración ilegal descontrolada y una economía asfixiada por la burocracia y el wokismo”. Aduce que estas han sido las razones por las que ha tenido que salir del país, “para labrar un futuro mejor para mí y para mi familia”. De este modo, y “sin rodeos”, ha pedido el voto para Vox. “Lo hago porque mis ideas siguen firmes y mis principios inamovibles; ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse sin pedir perdón”.

Angrisano, quien es sobrino del eurodiputado de Vox Juan Carlos Girauta Vidal (antes eurodiputado y diputado en el Congreso por las listas de Ciudadanos), ha asegurado que, por todo ello, seguirá “en la misma batalla”. “Ahora sí”, ha matizado a continuación, “ahí donde España se defiende sin complejos”. Este nuevo lugar es, para él, el partido dirigido actualmente por Santiago Abascal, plataforma desde la que buscará “defender nuestras ideas y España sin miedo”.

La respuesta del Partido Popular

Actualmente, y desde abril de 2021, las Nuevas Generaciones de los populares están presididas por la diputada Beatriz Fanjul. Angrisano, graduado en Derecho en ESADE, ha ejercido labores de asesor parlamentario en el Parlamento Europeo desde 2023. Con todo, desde Génova han emitido un comunicado donde aseguran que, en realidad, Angrisano “llevaba tiempo sin trabajar” para el partido, añadiendo que, recientemente, se le había denegado la posibilidad de aparecer en las listas de la formación como eurodiputado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "hipócritas" a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, al asegurar que se muestran belicosos respecto a la guerra en Irán pero a costa del bolsillo de los ciudadanos, por el impacto negativo que ya tiene en la economía doméstica el conflicto iniciado en Oriente Medio por Estados Unidos e Israel. (Fuente: PSOE)

En respuesta a su anuncio, son muchos los mensajes de apoyo y enhorabuena que ha recibido, si bien otros usuarios han subrayado la incoherencia que supone abandonar su partido, pese a haber defendido a sus actuales dirigentes en numerosas ocasiones. En las últimas semanas, Angrisano había publicado mensajes apoyando al Gobierno de Israel y de Estados Unidos, tanto en sus operaciones en Gaza como en Irán.

