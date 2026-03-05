El envío de la fragata “Cristóbal Colón” a Chipre forma parte de una estrategia de apoyo a la seguridad europea en un contexto de tensiones en la frontera oriental de la Unión Europea, según explicó la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. A propósito de esta misión, el Gobierno español ha expuesto su posición sobre el uso de medios militares nacionales en operaciones internacionales, y ha cuestionado la coherencia de las formaciones políticas PP y Vox por respaldar intereses de Estados Unidos a expensas, consideran, de la soberanía española, según consignó la agencia Europa Press.

María Jesús Montero argumentó que la misión que cumple la fragata “Cristóbal Colón” no tiene un carácter ofensivo. La ministra defendió la iniciativa como una medida para reforzar la presencia europea en la zona, acompañando a un portaaviones francés, en respuesta a lo que calificó como tensiones significativas en la región chipriota. Además, la vicepresidenta reiteró que la posición adoptada por el Ejecutivo español ha recibido respaldo internacional y permitió que otros países adoptaran una postura similar. Según informó Europa Press, Montero subrayó que “el liderazgo que desarrolla España a nivel internacional” se encuentra reconocido a escala global, detallando que la firmeza de la política exterior española se sostiene sobre la defensa del derecho internacional y la promoción de soluciones pacíficas para los conflictos.

La ministra de Hacienda puntualizó que la utilización de las bases de Rota y Morón por parte de Estados Unidos no ha registrado alteraciones recientes. El Gobierno, aseguró, garantiza la seguridad en ambos emplazamientos y no ha dado su autorización para su uso en operaciones ajenas a la normativa bilateral, especialmente aquellas no avaladas por organismos internacionales. Montero criticó a los partidos PP y Vox por, en sus palabras, “presumir de patriotismo” pero colocarse al lado de las prioridades estadounidenses, especialmente de la administración de Donald Trump, en momentos en los que el enfoque gubernamental español privilegia la defensa de la soberanía nacional.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respaldó públicamente la consigna “No a la guerra” expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como respuesta ante la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel en contra de Irán. De acuerdo con Europa Press, Torres señaló directamente a los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, acusándolos de incoherencia al “presumir de patriotismo” mientras apoyan posiciones ajenas a las prioridades de España. El titular de Política Territorial defendió el envío de la fragata a Chipre en el marco de la defensa europea ante ataques a Estados miembro, y reiteró que el Gobierno español no ha permitido el uso de las bases militares nacionales para operaciones extranjeras en esta coyuntura.

Torres también se refirió a precedentes históricos concretos como la guerra de Irak en 2003, durante el gobierno de José María Aznar, para señalar el impacto que estas decisiones tuvieron en la sociedad española. Según publicó Europa Press, el ministro lamentó que el Ministerio de Asuntos Exteriores tuviera que manifestarse públicamente para corregir a la Casa Blanca sobre la presunta cooperación militar entre España y Estados Unidos, subrayando que el Ejecutivo español mantiene una política de autonomía en decisiones militares que involucran territorio nacional.

Por su parte, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, afirmó que PP y Vox han priorizado los intereses de una “potencia extranjera” en detrimento de la soberanía española. Rego manifestó “orgullo” por la decisión gubernamental de impedir que aeronaves militares estadounidenses despegaran de territorio español para intervenciones militares no autorizadas, subrayando que el Ejecutivo mantendrá una postura contraria a cualquier acción militar no respaldada por los consensos internacionales. “Somos un gobierno que defiende la paz”, declaró Rego según recogió Europa Press, añadiendo que la prevención de la violencia debe ser un compromiso prioritario para los gobiernos.

En un contexto de crecientes tensiones en Oriente Medio, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, dirigió un mensaje de calma a la ciudadanía y a sectores productivos ante la preocupación del posible impacto económico de la inestabilidad regional. En declaraciones recogidas por Europa Press, Rodríguez remarcó que el Ejecutivo monitoriza continuamente la evolución del conflicto y tomará las decisiones económicas que correspondan para garantizar la estabilidad nacional. La ministra señaló que la actual posición del Gobierno español en relación a Irán es coherente con la que adoptó en crisis anteriores como Gaza o Ucrania, ratificando su alineamiento con el derecho internacional, la Alianza Atlántica y los consensos dentro de la Unión Europea. Rodríguez recordó el sufrimiento que el pueblo español experimentó durante la guerra de Irak, una “guerra ilegal” en la que España, según recordó, se involucró por decisiones del gobierno estadounidense.

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, reforzó la idea de autonomía nacional al señalar que el ataque contra Irán carece de respaldo internacional, y que España, como Estado soberano, determina el uso de sus bases militares. Consultado en el acto “Igualdad digital ya” sobre posibles represalias por parte del gobierno de Estados Unidos, López subrayó que la relación con la Unión Europea refuerza la posición española. Según Europa Press, López evocó el caso de Groenlandia como ejemplo de solidaridad comunitaria, recordando que España apoyó a Dinamarca, país miembro de la UE, en situaciones similares.

Dentro de este contexto, varios miembros del Ejecutivo insistieron en recalcar la importancia de mantener la política exterior española centrada en la defensa de la soberanía nacional, la legalidad internacional y la autonomía para decidir sobre la participación en operaciones militares. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, estas intervenciones buscaron enviar un mensaje claro a PP y Vox sobre el criterio que debe primar cuando se trata de intereses nacionales y de la relación con socios internacionales como Estados Unidos.