España

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 7 marzo

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas

Guardar
La Triplex de la Once
La Triplex de la Once realiza cinco sorteos al día (Infobae)

Estos son los resultados ganadores del sorteo 5 de las 21:15 horas de la Triplex de la Once de hoy 7 de marzo, celebrado por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega varios euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora de la Triplex de la Once

Fecha: 7 de marzo.

Tipo: Sorteo 5 de las 21:15 horas.

Combinación ganadora: 0, 5, 1.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran cinco sorteos de la Triplex de la Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar la Triplex de la Once?

¿No sabes como jugar la
¿No sabes como jugar la Triplex de la Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar la Triplex de la Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de tres cifras en la que cada número tiene que estar comprendido entre el 0 y el 9.

Tras definir tu combinación ganadora, deberás pagar 0,50 euros por sorteo.

Puedes comprar tu boleto de la Triplex de la Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

Lista de premios

La Triplex de la Once ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los seispremios que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Premio mayor. 150 euros, para aquel cuyos números coincidan con las tres cifras del número ganador y en el mismo orden.

Segundo lugar: 10 euros, para el jugador cuya apuesta coincida con las tres cifras del número ganador sin importar el orden.

Tercer lugar: 2 euros, para la apuesta cuyas dos primeras cifras coincidan con las dos primeras del número ganador y en el mismo orden.

Cuarto lugar: 2 euros, para quien tenga las dos últimas cifras igual que las dos últimas cifras del número ganador y en el mismo orden.

Quinto lugar: Reintegro, para el número cuya primera cifra coincida con la primera cifra del número ganador.

Sexto lugar: Reintegro, para el número cuya última cifra coincida con la última cifra del número ganador.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesLoterías de EspañaTriplex de la ONCE España

Últimas Noticias

Los fallos en las pulseras, el debate sobre el burka, la división en el feminismo y un arranque ‘negro’ en violencia machista: las claves de este 8-M

Dos movilizaciones previstas para este domingo reflejan fractura interna

Los fallos en las pulseras,

‘Insumisas’, el recorrido histórico de las mujeres españolas entre el machismo y el feminismo: de la lucha de Clara Campoamor a la ridiculización de Isabel II

En su nuevo libro, el sociólogo Manuel Espín recoge la historia de las pioneras y las detractoras de la lucha por los derechos de la mujer en España

‘Insumisas’, el recorrido histórico de

El patrimonio empresarial de Karlos Arguiñano: ingresos de casi 10 millones de euros en productoras, inversiones inmobiliarias y hostelería

El chef más famoso de la televisión española se ha consolidado en el mundo audiovisual gracias a sus inversiones dentro y fuera de la pequeña pantalla

El patrimonio empresarial de Karlos

Roger, nutricionista: “Nunca frías una patata que tiene brotes, porque con las altas temperaturas se forma la acrilamida“

Almacenarlas en una zona oscura y seca de nuestra cocina, siempre con algo de ventilación, ayudará a evitar esta indeseable germinación

Roger, nutricionista: “Nunca frías una

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

El vuelo RCH224, por ejemplo, llegó a Rota desde EEUU el 4 de marzo y voló hacia Sigonella, en Italia, dos días después, según FlightRadar. Desde allí, siguió su camino hacia Oriente Medio

EEUU traslada aviones para sus
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EEUU traslada aviones para sus

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

ECONOMÍA

“Huelga a la japonesa”: los

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

Las gasolineras que más han subido sus precios en España desde que comenzó el conflicto EEUU-Irán

Un experto en finanzas explica cuánto cuesta grabar un programa de ‘El Hormiguero’: “La productora gana más de 40.000 euros por programa”

El lobo, el conejo y el jabalí: la expansión descontrolada de la fauna silvestre preocupa a agricultores y ganaderos

El subsuelo español, la clave para que Europa deje de depender de los minerales críticos chinos

DEPORTES

Fede Valverde salva en el

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado