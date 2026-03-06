España

Calendario lunar de marzo 2026: cómo se verá la luna las siguientes noches desde España

Esta semana, el calendario lunar nos acompaña con sus fases cambiantes, recordándonos su influencia en la naturaleza y nuestras costumbres

Guardar
El calendario lunar de esta
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Estas serán las fases de la luna que mostrará el astro más cercano a nuestro planeta en los siguientes días desde España, de acuerdo con el calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por diferentes culturas para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar marzo 2026

Este es el calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Después del cuarto menguante viene
Después del cuarto menguante viene la luna nueva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto menguante

Actualmente estamos en la fase de cuartomenguante, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta parece estar medio iluminada, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Luna nueva

Para la siguiente semana, toda vez que termina la fase de cuarto menguante, la fase será de luna nueva. Esto significa que el astro se encontrará situado exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminado únicamente su cara oculta.

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

La luna muestra una parte
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en la luna

Claro que en la luna hay clima, sin embargo, la definición de “estado del tiempo” para el satélite natural que gira alrededor de la Tierra es muy diferente al que tenemos nosotros.

De acuerdo con la NASA, en la luna no cae nieve, los truenos nunca suenan, tampoco se forman nubes en el cielo.

El clima lunar está dominado por cambios de temperatura de cientos de grados, rocas espaciales entrantes de todos los tamaños y partículas, así como energía que viaja desde el sol y más allá.

El calor abrasador y el frío escalofriante son comunes en la luna, esto hace que los cambios de temperatura sean rápidos y dramáticos.

Esto se debe a que la luna no tiene una atmósfera como la de la Tierra. En su lugar tiene una capa de gas apenas visible alrededor de la Luna se llama exosfera.

La exosfera lunar es demasiado pequeña para atrapar o difundir la energía del Sol, por lo que las diferencias entre las áreas iluminadas por el sol y las áreas sombreadas de la Luna son extremas.

Las temperaturas cerca del ecuador de la Luna pueden aumentar a 121 grados centígrados durante el día y luego caer en picado después del anochecer a -133 grados centígrados.

En los cráteres profundos cerca de los polos de la luna, las sombras permanentes mantienen la superficie aún más fría, la NASA ha registrado temperaturas inferiores a los -246 grados centígrados.

Temas Relacionados

Calendario lunarFases de la lunalunaespaña-noticiasNoticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

Como cada viernes, aquí están los afortunados ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Resultados de la Triplex de

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres cambiar tu vida este 2026, créate un alter ego”

La creadora de contenido en psicología recomienda utilizar una identidad alternativa para afrontar nuevos estímulos

Silvia Severino, psicóloga: “Si quieres

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Cuatro equipos de primera división no lucirán camisetas históricas durante los partidos

LaLiga lanza su primera “Jornada

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

La candidata popular ha enfrentado la votación sin la mayoría absoluta que precisaba y después de tres reuniones presenciales mantenidas entre el PP y Vox desde el 21 de diciembre

Vox vuelve a rechazar a

La conexión entre los mellizos de Lydia Bosch y las gemelas de Raquel Meroño: del noviazgo de Juan y Daniela al primer posado de Ana Martín

Los dos clanes han coincidido en el ‘photocall’ de la Fundación Soñar despierto, donde la pareja no ha posado junta, sino con sus respectivos hermanos

La conexión entre los mellizos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox vuelve a rechazar a

Vox vuelve a rechazar a María Guardiola en Extremadura y tumba la investidura

Pedro Sánchez afirma que en las relaciones entre EEUU y España debe primar la “colaboración” y no “la confrontación”

Ayuso viaja a Nueva York en plena crisis entre España y Estados Unidos: quiere atraer inversión y recogerá un premio

Interior elige como nuevo DAO de la Policía a José Santafé Arnedo tras la salida de José Ángel González por la denuncia de agresión sexual

Discutir con tu pareja al volante tiene consecuencias legales: la DGT puede multarte con 500 euros y 6 puntos de carnet

ECONOMÍA

Un padre alega abandono y

Un padre alega abandono y maltrato para desheredar a cuatro de sus hijas y dejar sus bienes solo a una: el juez lo anula porque no hay pruebas

La guerra en Irán podría recortar dos décimas el crecimiento de España y elevar la inflación por encima del 3% antes de verano

El Ministerio de Vivienda lanza una convocatoria con 100 millones para incorporar vivienda privada al parque público

Dos tercios de las titulares del Ingreso Mínimo Vital son mujeres y el 41% de los beneficiarios son menores

El precio de la vivienda bate récords con una subida del 12,7% en 2025, el mayor incremento desde 2007

DEPORTES

LaLiga lanza su primera “Jornada

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan

Marruecos anuncia que Andrés Iniesta es el nuevo director deportivo de la Selección, pero el acuerdo no está cerrado

La UEFA sanciona al Real Madrid con el cierre parcial del Bernabéu por el saludo nazi de un aficionado durante un partido de Champions

Las posibles consecuencias económicas de la suspensión de la Finalissima: faltan 21 días para el partido y no hay estadio confirmado

Las lesiones que podría sufrir Fernando Alonso si pilota más de 25 vueltas debido a los problemas en su monoplaza