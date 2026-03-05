Victor Espuig, médico: “Los diagnósticos de Alzheimer van a aumentar exponencialmente en los próximos años”

Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón, a 24 de julio de 2023, en Madrid. (Eduardo Parra / Europa Press)

La irrupción de los biomarcadores plasmáticos en la detección del Alzheimer ha marcado, según ha explicado el médico de familia Víctor Espuig, “un antes y un después en la enfermedad de Alzheimer”. A través de sus redes sociales, desde donde divulga sobre salud, ha señalado que “en los próximos años van a aumentar exponencialmente los diagnósticos de Alzheimer”. Esta tendencia al alza, ha destacado Espuig, no responde únicamente al envejecimiento poblacional: “No solo porque vivamos más tiempo, sino porque ya podemos detectar la enfermedad con una simple analítica de sangre”.

El especialista asegura que la utilización de estos biomarcadores, en particular el pTAU217, ya está en marcha en diversos centros de referencia y clínicas especializadas en España. La pTAU217 (proteína Tau fosforilada en la treonina 217) supone una alternativa menos costosa e invasiva y ha demostrado ser altamente eficaz para una clasificación correcta de pacientes con deterioro cognitivo, según los últimos estudios. No obstante, este sistema está aún en sus fases tempranas.

Para el médico, con este avance se ha producido un giro radical en la caracterización de la enfermedad. “Estos análisis permiten identificar los cambios biológicos del Alzheimer mucho antes de los síntomas y estratificar el riesgo de Alzheimer en pacientes con deterioro cognitivo leve al inicio de la enfermedad, reduciendo así hasta en dos tercios la necesidad de pruebas confirmatorias, como la punción lumbar”, detalla Espuig en una de sus últimas publicaciones. El proceso diagnóstico ha experimentado un avance significativo: “Hemos pasado de diagnosticar por los síntomas, cuando el paciente ya presenta la demencia, a poder diagnosticar mucho antes, cuando se producen los primeros cambios moleculares”, ha destacado el especialista.

Ralentizar el deterioro cognitivo y funcional

Paralelamente, la investigación farmacológica ha abierto un horizonte inédito. “También estamos viviendo un avance histórico en el tratamiento; los anticuerpos monoclonales anti-beta-amiloide, como lecanemab y donanemab, han demostrado en estudios de fase tres que pueden ralentizar el deterioro cognitivo y funcional en pacientes con deterioro cognitivo leve en las fases tempranas de la enfermedad y han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos y por agencias regulatorias en otros países desde el año pasado”, ha expuesto Espuig. Si bien estos tratamientos no suponen una cura, sí representan una innovación relevante: “No curan ni revierten el daño ya existente, pero por primera vez tenemos fármacos que pueden modificar el curso de la enfermedad”, ha afirmado el médico el médico.

Desafíos éticos y perspectivas futuras

La anticipación diagnóstica y las nuevas terapias plantean profundas cuestiones bioéticas. “Si podemos detectar la enfermedad con tanta antelación, ¿deberíamos hacer esta analítica a toda la población?”, ha planteado Espuig. Por el momento, la integración progresiva de estas innovaciones al sistema sanitario español permanece abierta, como ha expresado el especialista: “Por ahora, habrá que ver cómo se van incorporando estas novedades en España y habrá que seguir investigando”. Pese a la incertidumbre, el médico ha valorado el momento como un cambio de paradigma: “Esto arroja un rayo de luz donde antes solo teníamos oscuridad y solo acaba de empezar”.