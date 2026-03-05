Cuando la lluvia dorada se hizo arte: Élan d’Orphium moldea la orina en un ‘Acto de amor’

La artista extremeña exhibe su obra en la Casa Encendida de Madrid. / Captura de pantalla

La artista Élan d’Orphium (Don Benito, Badajoz, 34 años) ha presentado en España su obra Acto de amor, una instalación que explora la transformación de gestos cotidianos en muestras de afecto. Cabría pensar entonces que está evidenciando actos como el cocinar para una persona querida, el compartir momentos sencillos o, incluso, mostrar la correspondencia personal entre dos personas que mantienenen cualquier tipo de relación. Nada que ver con ello. D’Orphium ha innovado en el concepto y en la técnica a la hora de plasmar el amor.

La autora explica a través de sus redes sociales en qué consiste la obra: “Acto de amor trabaja con una energía muy específica y es la que traduce un gesto cotidiano u ordinario en una muestra de afecto”. La propuesta, que ha sido difundida por la Fundación Montemadrid y La Casa Encendida, utiliza elementos como el agua, el hielo y la orina para establecer conexiones simbólicas entre el cuerpo, la naturaleza y la memoria.

¿Qué forma tiene la orina? De pájaro enjaulado

La instalación que Élan d’Orphium presenta en Madrid se compone de pájaros fabricados con hielo dorado, un material que surge de la orina de la artista y que, según explica la autora, se convierte en testimonio de su biografía. “La lluvia dorada es cuando la orina se dedica”, afirmó Dorphion en declaraciones recogidas por la radio pública. De aquí, emana el amor.

La obra exige una dedicación constante, ya que “dado el tiempo de vida de estos pájaros, ha hecho que la relación con este dispositivo requiera de una atención, requiera de un cuidado, de una limpieza, de un compromiso, que todo esto se cristaliza en forma de pájaros, de hielo dorados o pájaro de los deseos”, explica Dorphion en un reportaje de RTVE.

La artista profundiza a través de su proyecto en la relación entre lo biológico y lo artístico: “Lo que yo coma, lo que yo viva, será lo que reflejen estos pájaros, por lo que tienen memoria”. Esta afirmación, recogida por RTVE, sugiere que la composición química de su propio cuerpo se manifiesta en la instalación, alterando incluso el color del plumaje de las figuras según su dieta o estado físico. La acción de la artista se extiende en el tiempo, ya que el ciclo de vida de los pájaros obliga a repoblar la jaula regularmente, estableciendo una dinámica que, en palabras de Dorphion, “se convierte casi en una acción continuada”.

El arte de Élan d’Orphium se vincula a la vida cotidiana

El trabajo de Élan d’Orphium se caracteriza por la integración de la performance en el ámbito social y viceversa. La propuesta de Acto de amor se inscribe en una búsqueda por diluir las fronteras entre arte y vida cotidiana, utilizando el cuerpo como canal de expresión y memoria. La autora plantea que “no es igual hablar de agua que hablar de hielo, como no es igual hablar de orina que hablar de lluvia dorada”, enfatizando el paso de lo ordinario a lo simbólico, un eje central de su trayectoria.

La instalación se exhibe en Madrid, en la Casa Encendida, donde se enmarca en la XXVI edición de Generaciones, una convocatoria promovida por la Fundación Montemadrid con tal de animar a los jóvenes aristas. El reportaje de RTVE destaca a la artista extremeña como ejemplo de las nuevas tendencias en arte contemporáneo, donde el gesto personal y la transformación de materiales adquieren un papel preponderante en la narrativa artística.