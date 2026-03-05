España

Cuando la lluvia dorada se hizo arte: Élan d’Orphium moldea la orina en un ‘Acto de amor’

La artista denomina así a su nuevo proyecto, el cual fusiona el concepto simbólico de arte y la evolución del cuerpo humano

Guardar
La artista extremeña exhibe su
La artista extremeña exhibe su obra en la Casa Encendida de Madrid. / Captura de pantalla

La artista Élan d’Orphium (Don Benito, Badajoz, 34 años) ha presentado en España su obra Acto de amor, una instalación que explora la transformación de gestos cotidianos en muestras de afecto. Cabría pensar entonces que está evidenciando actos como el cocinar para una persona querida, el compartir momentos sencillos o, incluso, mostrar la correspondencia personal entre dos personas que mantienenen cualquier tipo de relación. Nada que ver con ello. D’Orphium ha innovado en el concepto y en la técnica a la hora de plasmar el amor.

La autora explica a través de sus redes sociales en qué consiste la obra: “Acto de amor trabaja con una energía muy específica y es la que traduce un gesto cotidiano u ordinario en una muestra de afecto”. La propuesta, que ha sido difundida por la Fundación Montemadrid y La Casa Encendida, utiliza elementos como el agua, el hielo y la orina para establecer conexiones simbólicas entre el cuerpo, la naturaleza y la memoria.

¿Qué forma tiene la orina? De pájaro enjaulado

La instalación que Élan d’Orphium presenta en Madrid se compone de pájaros fabricados con hielo dorado, un material que surge de la orina de la artista y que, según explica la autora, se convierte en testimonio de su biografía. “La lluvia dorada es cuando la orina se dedica”, afirmó Dorphion en declaraciones recogidas por la radio pública. De aquí, emana el amor.

La obra exige una dedicación constante, ya que “dado el tiempo de vida de estos pájaros, ha hecho que la relación con este dispositivo requiera de una atención, requiera de un cuidado, de una limpieza, de un compromiso, que todo esto se cristaliza en forma de pájaros, de hielo dorados o pájaro de los deseos”, explica Dorphion en un reportaje de RTVE.

La artista profundiza a través de su proyecto en la relación entre lo biológico y lo artístico: “Lo que yo coma, lo que yo viva, será lo que reflejen estos pájaros, por lo que tienen memoria”. Esta afirmación, recogida por RTVE, sugiere que la composición química de su propio cuerpo se manifiesta en la instalación, alterando incluso el color del plumaje de las figuras según su dieta o estado físico. La acción de la artista se extiende en el tiempo, ya que el ciclo de vida de los pájaros obliga a repoblar la jaula regularmente, estableciendo una dinámica que, en palabras de Dorphion, “se convierte casi en una acción continuada”.

El arte de Élan d’Orphium se vincula a la vida cotidiana

El trabajo de Élan d’Orphium se caracteriza por la integración de la performance en el ámbito social y viceversa. La propuesta de Acto de amor se inscribe en una búsqueda por diluir las fronteras entre arte y vida cotidiana, utilizando el cuerpo como canal de expresión y memoria. La autora plantea que “no es igual hablar de agua que hablar de hielo, como no es igual hablar de orina que hablar de lluvia dorada”, enfatizando el paso de lo ordinario a lo simbólico, un eje central de su trayectoria.

Tráiler de la película 'El arte de vivir bajo la lluvia'. (Netflix)

La instalación se exhibe en Madrid, en la Casa Encendida, donde se enmarca en la XXVI edición de Generaciones, una convocatoria promovida por la Fundación Montemadrid con tal de animar a los jóvenes aristas. El reportaje de RTVE destaca a la artista extremeña como ejemplo de las nuevas tendencias en arte contemporáneo, donde el gesto personal y la transformación de materiales adquieren un papel preponderante en la narrativa artística.

Temas Relacionados

Arte ContemporáneoArteArte EspañaRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Las mil caras de Nacho Díaz: de prótesis en ‘Juego de tronos’ a Cervantes, pasando por la nariz de Adolfo Suárez

En caracterizador de FX, reciente ganador de su cuarto Goya a Mejor maquillaje y peluquería por ‘El cautivo’, relata con este diario algunas curiosidades de su profesión

Las mil caras de Nacho

Cambio de euro a dólar hoy 5 de marzo: cómo está la cotización y previsiones

La cotización de la moneda europea varía constantemente

Cambio de euro a dólar

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

El presidente del Gobierno emplea una declaración institucional para redefinir el lugar de España en el mundo y su concepto de patriotismo

De qué habla Pedro Sánchez

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

Bruselas apuesta por financiar las empresas de los Estados miembros, buscar nuevos socios comerciales y crear puestos de trabajo para los europeos

La UE apuesta por el

Las clases más pequeñas ‘aumentan’ el salario de los profesores, pero no mejoran las notas de los alumnos

Un estudio del Esade advierte sobre la nueva política educativa en España

Las clases más pequeñas ‘aumentan’
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De qué habla Pedro Sánchez

De qué habla Pedro Sánchez cuando habla del “no a la guerra”: un pulso a Trump, otro al pasado y una sacudida al votante perdido

¿Por qué acabaron en Estonia 527.000 euros de una subvención del Gobierno de Ayuso para formar a agricultores madrileños?

Alicia Sánchez, más de 30 años luchando por la igualdad dentro de la Guardia Civil: “Cuando las mujeres lleguen a los altos puestos, esto va a mejorar mucho”

La Casa Blanca asegura que España está “de acuerdo con cooperar militarmente” y el Gobierno de Pedro Sánchez lo desmiente: “No se ha producido ninguna conversación”

Pedro Sánchez arrasa en redes a nivel internacional: roza el millón de seguidores en Instagram tras su choque con Trump por las bases de Rota y Morón

ECONOMÍA

La UE apuesta por el

La UE apuesta por el “made in Europe”: así es el plan para reducir la dependencia de China y los aranceles de EEUU

El peor dato de emancipación en 130 años: los nacidos entre 1992 y 2001 viven más tiempo con sus padres

La morosidad de los inquilinos se dispara un 16,5% y bate récords: “No pagan el alquiler porque están en una situación límite”

Un hijo es excluido del testamento de su padre y acude a los tribunales para reclamar su herencia: la jueza le da la razón y declara nula la clausula de desheredación

Los días de permiso retribuido para cuidar a un enfermo no acaban con su alta hospitalaria si necesita reposo, sentencia el Supremo

DEPORTES

Ya se conocen los dos

Ya se conocen los dos finalistas de la Copa del Rey: Atlético de Madrid y Real Sociedad se dan cita en Sevilla

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad ante el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad vuelve a ganar por la mínima al Athletic para certificar su plaza para la final de la Copa del Rey

Golpe a la piratería: la Justicia española llama a declarar al CEO de Cloudflare tras admitir la denuncia de LaLiga y Telefónica

Honda traza la hoja de ruta para solucionar los problemas de Aston Martin y del monoplaza de Fernando Alonso, pero explica que “llevará tiempo”