El ‘renacer’ de la princesa Ona Malfada, la hija cantante y divorciada de Kyril de Bulgaria

Un año después de su divorcio mediático vuelve a la música versionando ‘Yo No Soy Esa’ de Mari Trini

La cantante Ona Mafalda
La cantante Ona Mafalda posa durante el photocall de la Vogue Fashion's Night Out, a 21 de septiembre de 2023, en Madrid. (Europa Press)

La artista nacida en Londres, conocida artísticamente como Ona Mafalda, está viviendo un momento de reinvención personal y profesional. Hija del príncipe Kyril de Bulgaria y de la española Rosario Nadal, y nieta del último zar búlgaro, Simeón II, ha decidido apostar por su música como vía para “volver a nacer”.

Tras anunciar su divorcio en noviembre de 2024, reconoció que “perdió el norte” y que esta etapa de cambio le ha permitido abrir un nuevo capítulo de su vida. Desde entonces, vive en Madrid, con una mirada clara hacia el futuro: nueva música, nuevos proyectos y un lugar menos luminoso en la realeza, más centrado en el arte.

Resulta sorprendente cuando casos como los de Ona, se aleja de su título para intentar tener un nombre propio en un mundo tan complejo como el de la música. Lo cierto es que ya tiene cerradas fechas para festivales y conciertos por grandes ciudades como Londres o Madrid.

Pasado, raíces y herencia

La carrera de Ona Mafalda tiene sus cimientos en una vida de contrastes: nació en Londres el 27 de julio de 1994, y pasó su infancia entre Mallorca y Londres. Un situación complicada para poder ser cantante siendo hija del príncipe Kyril y la aristócrata y marchante de arte Rosario Nadal.

Desde muy joven mostró interés por la música y, tras formarse en el prestigioso Berklee College of Music de Boston, se lanzó al escenario con pasos firmes. Su primer gran paso público se produjo con el EP Bailando sin sentido (2021), y en 2023 publicó su álbum debut Ona. En 2022 se casó con el financiero británico-libanés Marc Abousleiman, en lo que fue considerado un enlace muy mediático dentro del entorno aristocrático. Pero apenas dos años después anunciaron su separación, en noviembre de 2024.

En una entrevista reciente admitió que el divorcio le provocó “un dolor inmenso” pero también le llevó a reflexionar sobre su identidad artística: “Ahora soy una nueva Mafalda”. Un cambio drástico que no le ha hecho cambiar el foco, la música sigue siendo su primer objetivo.

El presente y los nuevos proyectos

En esta nueva etapa, Ona Mafalda se muestra más decidida que nunca a cimentar su carrera musical con autonomía. Hace apenas unos meses lanzó un nuevo sencillo, una versión actualizada de “Yo no soy esa” de Mari Trini, que simboliza su decisión de romper con su pasado y aceptar la transformación.

Radicada en Madrid, ciudad que considera “el lugar para mi música”, ha anunciado que prepara su segundo álbum, con un enfoque más experimental y personal. Asimismo, tal y como se informó, interpretó recientemente en festivales y grandes escenarios, y aspira a seguir extendiendo su presencia tanto en España como en el extranjero. Además de la música, Ona Mafalda mantiene una marcada vinculación con el mundo de la moda y la cultura, influencia evidente de su madre, Rosario Nadal, y de su entorno aristocrático-artístico.

La cantautora Ona Mafalda vuelve
La cantautora Ona Mafalda vuelve a los escenarios

Pero en esta fase recalca que quiere que su arte hable por sí solo, más allá de la etiqueta de “princesa cantante”. En sus propias palabras: “He aprendido mucho de la industria, y de la vida”. Con todos estos elementos, la cantante se perfila como un proyecto de largo recorrido: una joven mujer que, superada una crisis emocional y personal, se regenera como creadora, con ambición de construir una identidad propia y coherente. Su renacer artístico no depende del linaje, sino de la voluntad de hacer música que la represente, y en eso está decidida a invertir tiempo, talento y corazón.

