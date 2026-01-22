España

Los rostros españoles de la despedida a Valentino en la capilla ardiente en Roma: de Naty Abascal a Rosario Nadal

Decenas de rostros internacionales han acudido a despedir al diseñador, aunque también ha habido presencia española

Guardar
Rosario Nadal junto a Giancarlo
Rosario Nadal junto a Giancarlo Giammetti (Reuters / Yara Nardi)

El fallecimiento de Valentino Garavani el pasado lunes ha dejado una profunda huella en el mundo de la moda internacional, resonando especialmente entre aquellos que mantuvieron una estrecha relación personal y profesional con el diseñador italiano. La capilla ardiente, instalada desde el miércoles en la Plaza Mignanelli número 23 de Roma, ha reunido a numerosas figuras destacadas que han querido dar su último adiós al creativo.

Entre ellos, varios representantes españoles han estado presentes en un homenaje cargado de emotividad y recuerdos compartidos, según ha relatado el medio original. El Palazzo Gabrielli-Mignanelli, edificio renacentista del siglo XVI, alberga no solo la sede histórica de la firma Valentino, sino que se ha transformado también en el espacio cultural PM23, gestionado por la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Ha sido precisamente Giammetti quien ha permanecido varias horas en el velatorio, conversando con los asistentes y atendiendo a la prensa congregada. La apertura del lugar de despedida ha estado marcada por escenas de lágrimas y gestos de recogimiento, especialmente visibles en figuras vinculadas a la casa, como Maria Grazia Chiuri, exdirectora creativa de la marca, quien no ha podido reprimir la emoción durante el velatorio.

La princesa Irene de Grecia ha sido enterrada en Tatoi, Atenas, en el mismo cementerio en el que reposan los restos mortales de sus padres, los reyes Pablo I y Federica, y de su hermano, el rey Constantino II

Naty Abascal, íntima de Valentino

La presencia española en la capilla ardiente ha contado con nombres tan emblemáticos como Naty Abascal, a quien siempre se ha identificado como una de las musas de Valentino. Más allá del vínculo profesional que ambos desplegaron en pasarelas y sesiones fotográficas alrededor del mundo, compartieron una relación personal forjada durante 60 años de amistad ininterrumpida. Tras conocerse el fallecimiento del diseñador, la propia Naty Abascal declaró a Vanitatis no tener “ganas de nada” ante la pérdida de su amigo.

Naty Abascal ha acudido a la capilla ardiente acompañada por su hijo mayor, Rafael Medina. Ambos han hecho gala de su reconocida elegancia, vistiendo las prendas tradicionales de luto. La exmodelo ha aportado una sutil nota de color con un pañuelo, mientras ocultaba su tristeza tras unas gafas de sol de gran tamaño. Por su parte, Rafael Medina, duque de Feria, se ha mostrado especialmente cercano con su madre, plenamente consciente de la trascendencia que Valentino ha tenido tanto en la trayectoria profesional como en la vida personal de la andaluza.

Naty Abascal y Valentino, en
Naty Abascal y Valentino, en imagen de archivo (Europa Press)

Rosario Nadal y Ona Mafalda

Rosario Nadal, otra de las grandes amigas y musas de Valentino, ha estado presente en el velatorio. Desde el inicio de su relación en 1989, poco después de su matrimonio con Kyril de Bulgaria, la figura de Rosario Nadal se ha vinculado estrechamente al entorno personal y social del diseñador. Han compartido veranos a bordo del yate TM Blue y temporadas de invierno en Gstaad. De hecho, llegó a ejercer como embajadora de uno de los perfumes de la casa.

Rosario Nadal, conocida también como exprincesa de Preslav, se ha sumado a las cientos de personas que han querido mostrar sus respetos en el número 23 de Plaza Mignanelli antes del funeral previsto para este viernes. Nadal ha acudido acompañada por su hija, Mafalda de Bulgaria, cantante bajo el nombre artístico Ona Mafalda, y ambas han compartido la sobriedad del luto en sus atuendos.

Temas Relacionados

Valentino GaravaniMuertes de FamososFamosos EspañaGente EspañaModa EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

La Generalitat y los sindicatos de maquinistas han llegado a un acuerdo para restablecer el servicio en Rodalies

Última hora de los accidentes

El aspirador que necesitas si vives en una casa grande o tienes mascota: tiene un 40% de descuento en Amazon

El modelo Vexilar W15 está rebajado en la plataforma electrónica, donde registra su precio más bajo de los últimos 30 días

El aspirador que necesitas si

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Hasta el momento, se han realizado autopsias e identificado a 43 de las víctimas: 22 mujeres y 21 hombres, entre ellos un menor

Marlaska da por finalizada la

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Juegos Once publicó la combinación sorteada de las 17:00 horas. Tenemos los números afortunados aquí mismo

Resultados del Sorteo 4 Super

Uno de los restaurantes con estrella Michelin más baratos de España está en Valladolid y sirve un menú por 42 euros

El restaurante Alquimia cuenta además con un gastrobar en el que poder disfrutar de su cocina molecular en forma de tapas y platos para compartir

Uno de los restaurantes con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de los accidentes

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: encuentran a los últimos dos desaparecidos en Córdoba y dan por finalizada las labores de búsqueda

Marlaska da por finalizada la búsqueda de desaparecidos y confirma que tres de los fallecidos en el accidente de Adamuz son mujeres extranjeras: de nacionalidad rusa, alemana y marroquí

Adif reduce la velocidad máxima en el tramo de la línea Ourense-Santiago donde se produjo el accidente de Angrois hace 13 años

El tramo de vía del accidente en Adamuz no registra incidencias desde 2021 y ha superado cuatro inspecciones desde octubre de 2025

Un padre pide dejar de pagar la manutención de su hijo mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: no tuvo intentos de acercamiento “más allá del ‘Whatsapp’”

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 4 Super

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados este 22 de enero

Santander, Inditex y Telefónica son las tres empresas españolas más admiradas a nivel mundial

Comprueba los resultados del Sorteo 3 de la Triplex de la Once hoy, jueves 22 de enero de 2026

Propietarios acorralados: la falta de seguridad jurídica dispara las ventas a pérdida de pisos con okupas un 4,6% en tres meses

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 hoy, 22 de enero del 2026

DEPORTES

El ‘showman’ Moutet que se

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League

Así te hemos la victoria en Champions del FC Barcelona ante el Slavia de Praga

Malas noticias para el FC Barcelona: Pedri se retira lesionado del partido de Champions ante el Slavia de Praga

El FC Barcelona se sobrepone a tiempo para dar la vuelta al partido y conseguir la victoria ante el Slavia de Praga en Champions