Los rostros españoles de la despedida a Valentino en la capilla ardiente en Roma: de Naty Abascal a Rosario Nadal

Rosario Nadal junto a Giancarlo Giammetti (Reuters / Yara Nardi)

El fallecimiento de Valentino Garavani el pasado lunes ha dejado una profunda huella en el mundo de la moda internacional, resonando especialmente entre aquellos que mantuvieron una estrecha relación personal y profesional con el diseñador italiano. La capilla ardiente, instalada desde el miércoles en la Plaza Mignanelli número 23 de Roma, ha reunido a numerosas figuras destacadas que han querido dar su último adiós al creativo.

Entre ellos, varios representantes españoles han estado presentes en un homenaje cargado de emotividad y recuerdos compartidos, según ha relatado el medio original. El Palazzo Gabrielli-Mignanelli, edificio renacentista del siglo XVI, alberga no solo la sede histórica de la firma Valentino, sino que se ha transformado también en el espacio cultural PM23, gestionado por la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.

Ha sido precisamente Giammetti quien ha permanecido varias horas en el velatorio, conversando con los asistentes y atendiendo a la prensa congregada. La apertura del lugar de despedida ha estado marcada por escenas de lágrimas y gestos de recogimiento, especialmente visibles en figuras vinculadas a la casa, como Maria Grazia Chiuri, exdirectora creativa de la marca, quien no ha podido reprimir la emoción durante el velatorio.

Naty Abascal, íntima de Valentino

La presencia española en la capilla ardiente ha contado con nombres tan emblemáticos como Naty Abascal, a quien siempre se ha identificado como una de las musas de Valentino. Más allá del vínculo profesional que ambos desplegaron en pasarelas y sesiones fotográficas alrededor del mundo, compartieron una relación personal forjada durante 60 años de amistad ininterrumpida. Tras conocerse el fallecimiento del diseñador, la propia Naty Abascal declaró a Vanitatis no tener “ganas de nada” ante la pérdida de su amigo.

Naty Abascal ha acudido a la capilla ardiente acompañada por su hijo mayor, Rafael Medina. Ambos han hecho gala de su reconocida elegancia, vistiendo las prendas tradicionales de luto. La exmodelo ha aportado una sutil nota de color con un pañuelo, mientras ocultaba su tristeza tras unas gafas de sol de gran tamaño. Por su parte, Rafael Medina, duque de Feria, se ha mostrado especialmente cercano con su madre, plenamente consciente de la trascendencia que Valentino ha tenido tanto en la trayectoria profesional como en la vida personal de la andaluza.

Naty Abascal y Valentino, en imagen de archivo (Europa Press)

Rosario Nadal y Ona Mafalda

Rosario Nadal, otra de las grandes amigas y musas de Valentino, ha estado presente en el velatorio. Desde el inicio de su relación en 1989, poco después de su matrimonio con Kyril de Bulgaria, la figura de Rosario Nadal se ha vinculado estrechamente al entorno personal y social del diseñador. Han compartido veranos a bordo del yate TM Blue y temporadas de invierno en Gstaad. De hecho, llegó a ejercer como embajadora de uno de los perfumes de la casa.

Rosario Nadal, conocida también como exprincesa de Preslav, se ha sumado a las cientos de personas que han querido mostrar sus respetos en el número 23 de Plaza Mignanelli antes del funeral previsto para este viernes. Nadal ha acudido acompañada por su hija, Mafalda de Bulgaria, cantante bajo el nombre artístico Ona Mafalda, y ambas han compartido la sobriedad del luto en sus atuendos.