Las revistas del corazón esta semana: el cumpleaños de Carmen Martínez Bordiú en Portugal con sus amigas

Las revistas del corazón del 4 de marzo.

Una semana más, el kiosco recibe a las principales cabeceras del corazón, que traen todas las noticias protagonizadas por celebrities y famosos en los últimos siete días. En contraste a la semana anterior, en esta ocasión no hay ningún miembro de la familia real británica como protagonista.

En cambio, todas las miradas están puestas en la pasada celebración de los premios Goya, que llenó Barcelona de grandes estrellas y looks de ensueño.

‘Semana’

Portada de 'Semana'

Carmen Martínez-Bordiú da el salto a las revistas del corazón de la mano de Semana, que muestra en exclusiva unas fotografías de cómo celebró su 75º cumpleaños en Portugal, país en el que reside. Según la publicación, pudieron ver a la nieta de Franco disfrutando de una divertida jornada con unas amigas, con quienes comió en uno de los mejores restaurantes de la costa lusa, situado en los acantilados de Guincho, a 45 kilómetros de su casa.

Por otro lado, también publican una entrevista exclusiva con la periodista Sonsoles Ónega, quien este pasado martes 3 de marzo perdió a su padre, el periodista Fernando Ónega. Sin embargo, esta conversación tuvo lugar antes del fallecimiento del mítico comunicador, así que Sonsoles se centra en la publicación de su nuevo libro.

La tercera exclusiva son unas fotografías de Luis Miguel y Paloma Cuevas, quienes han tenido una cita romántica en Madrid que consolida aún más su relación. Para cerrar, una selección de los mejores looks de los Premios Goya.

‘Lecturas’

Portada de 'Lecturas'

Por su parte, Lecturas ha elegido a la actriz y cantante Lolita Flores, quien asegura en estas páginas que “estoy abierta al amor de par en par”. Tras una etapa de soltería, la madre de Elena Furiase vive su mejor momento personal y profesional, lo que le ha hecho tener ganas de conocer a una nueva pareja.

El actor Luis Tosar ocupa otro de los espacios destacados de esta cabecera. Cabe recordar que fue el presentador de la última gala de los Premios Goya, de la que también se recogen los mejores looks y todas las anécdotas de la fiesta del cine español.

Para cerrar, Alba Flores, quien además es sobrina de Lolita, es recordada por su paso por estos mencionados premios, ya que fue una de las triunfadoras de la noche.

‘¡Hola!’

Portada de '¡HOLA!'

¡Hola! lo apuesta todo por Ágatha Ruiz de la Prada, quien a través de una exclusiva comparte cómo es su nueva casa “de soltera”. Según la publicación, se trata de una propiedad que cuenta con cinco salones, está situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid y dispone de diferentes obras de arte como parte de la decoración. “Es una casa pensada para esta etapa de mi vida, como para una señora muy mayor y muy pija”, reconoce Ágatha en esta entrevista.

La publicación tampoco ha querido dejar pasar la gala de los Premios Goya, de la que hace un recopilatorio basado en las sorpresas de la noche, las lágrimas de sus protagonistas y los reencuentros que hubo con motivo de su cuarenta aniversario.

Como tercer tema, una fiesta de cumpleaños en la que coincidieron tres personajes muy conocidos: Carolina Herrera, Amparo Corsini y Paco Arango.