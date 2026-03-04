España

Las revistas del corazón esta semana: el cumpleaños de Carmen Martínez Bordiú en Portugal con sus amigas

Este miércoles, 4 de marzo, también son protagonistas del quiosco Sonsoles Ónega, por la publicación de su nuevo libro, y Ágatha Ruiz de la Prada

Guardar
Las revistas del corazón del
Las revistas del corazón del 4 de marzo.

Una semana más, el kiosco recibe a las principales cabeceras del corazón, que traen todas las noticias protagonizadas por celebrities y famosos en los últimos siete días. En contraste a la semana anterior, en esta ocasión no hay ningún miembro de la familia real británica como protagonista.

En cambio, todas las miradas están puestas en la pasada celebración de los premios Goya, que llenó Barcelona de grandes estrellas y looks de ensueño.

‘Semana’

Portada de 'Semana'
Portada de 'Semana'

Carmen Martínez-Bordiú da el salto a las revistas del corazón de la mano de Semana, que muestra en exclusiva unas fotografías de cómo celebró su 75º cumpleaños en Portugal, país en el que reside. Según la publicación, pudieron ver a la nieta de Franco disfrutando de una divertida jornada con unas amigas, con quienes comió en uno de los mejores restaurantes de la costa lusa, situado en los acantilados de Guincho, a 45 kilómetros de su casa.

Por otro lado, también publican una entrevista exclusiva con la periodista Sonsoles Ónega, quien este pasado martes 3 de marzo perdió a su padre, el periodista Fernando Ónega. Sin embargo, esta conversación tuvo lugar antes del fallecimiento del mítico comunicador, así que Sonsoles se centra en la publicación de su nuevo libro.

La tercera exclusiva son unas fotografías de Luis Miguel y Paloma Cuevas, quienes han tenido una cita romántica en Madrid que consolida aún más su relación. Para cerrar, una selección de los mejores looks de los Premios Goya.

‘Lecturas’

Portada de 'Lecturas'
Portada de 'Lecturas'

Por su parte, Lecturas ha elegido a la actriz y cantante Lolita Flores, quien asegura en estas páginas que “estoy abierta al amor de par en par”. Tras una etapa de soltería, la madre de Elena Furiase vive su mejor momento personal y profesional, lo que le ha hecho tener ganas de conocer a una nueva pareja.

El actor Luis Tosar ocupa otro de los espacios destacados de esta cabecera. Cabe recordar que fue el presentador de la última gala de los Premios Goya, de la que también se recogen los mejores looks y todas las anécdotas de la fiesta del cine español.

Para cerrar, Alba Flores, quien además es sobrina de Lolita, es recordada por su paso por estos mencionados premios, ya que fue una de las triunfadoras de la noche.

‘¡Hola!’

Portada de '¡HOLA!'
Portada de '¡HOLA!'

¡Hola! lo apuesta todo por Ágatha Ruiz de la Prada, quien a través de una exclusiva comparte cómo es su nueva casa “de soltera”. Según la publicación, se trata de una propiedad que cuenta con cinco salones, está situada en una de las zonas más exclusivas de Madrid y dispone de diferentes obras de arte como parte de la decoración. “Es una casa pensada para esta etapa de mi vida, como para una señora muy mayor y muy pija”, reconoce Ágatha en esta entrevista.

La publicación tampoco ha querido dejar pasar la gala de los Premios Goya, de la que hace un recopilatorio basado en las sorpresas de la noche, las lágrimas de sus protagonistas y los reencuentros que hubo con motivo de su cuarenta aniversario.

Como tercer tema, una fiesta de cumpleaños en la que coincidieron tres personajes muy conocidos: Carolina Herrera, Amparo Corsini y Paco Arango.

Temas Relacionados

Revistas del corazónÁgatha Ruiz de la PradaGente EspañaFamosos EspañaEspaña-noticiasEspaña-entretenimientoCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Patricio Ochoa, doctor: “Tú eres el único responsable de cómo reaccionas ante cualquier problema de tu vida”

El especialista habla de las consecuencias de tratar de controlarlo todo y de las estrategias para plantear relaciones más sanas

Patricio Ochoa, doctor: “Tú eres

¿Por qué saboteamos la estabilidad cuando por fin la conseguimos?

Un nuevo libro explora las crisis de los 30, 40 y 50 y propone un mapa emocional para entender nuestra montaña rusa diaria

¿Por qué saboteamos la estabilidad

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca salgas con una persona que piense que estas cosas son normales”

La experta advierte sobre ciertas dinámicas que pueden resultar perjudiciales en una relación de pareja

Silvia Severino, psicóloga: “Nunca salgas

Condenado un anciano por levantar un muro de 11 metros y deforestar un sendero sin permiso: “No quiero dañar a nadie”

Las asociaciones ambientalistas advierten de los riesgos de contaminación de acuíferos y por el peligro de que el muro de piedra colapse en un camino con afluencia de senderistas

Condenado un anciano por levantar

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

El Convenio otorga a Estados Unidos autoridad disciplinaria interna y España suele permitir su gestión en asuntos militares

Cerca de 3.000 militares de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cerca de 3.000 militares de

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

Sin grandes cambios en Castilla y León, según las encuestas: el PP ganaría las elecciones, seguido de cerca por el PSOE y Vox como tercera fuerza

La Unión Europea defiende a España tras la amenaza de Trump: “Siempre se garantizará la plena protección de nuestros intereses”

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

La CEOE reprocha a Sánchez su postura en el conflicto EEUU-Irán y pide “reconducir la situación” con Donald Trump

Un joven en Barcelona confiesa el negocio detrás de la okupación: “Vivo de okupa, pero he pagado el piso”

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”